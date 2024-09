Kia wchodzi na rynek w nowy segment. Powalczy o klienta samochodów użytkowych

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia mocno zakamuflowanej Kii PV5. To jedna z furgonetek, które były zaprezentowane na targach w Hanowerze w formie modeli koncepcyjnych. Wygląda na to, że koreański producent może zaszokować segment swoim atrakcyjnym wyglądem. Kształt nadwozia będzie w formie pudełka, ale detale jak np. światła LED mogą mieć niecodzienne jak na tą klasę aut kształty. Zresztą Kia znana jest z tego, że ich koncepcyjne modele są zbliżone do wersji produkcyjnych.

Kia PV5 Albert Warner

Różne modele PV5 są przeznaczone do różnych celów. Pierwszy wariant PV5 jest specjalnie przeznaczony do transportu osób i będzie oferować wnętrze, w którym ludzie mogą również stać. Wersja z wysokim dachem to natomiast typowy transporter z przejściem do przestrzeni ładunkowej. PV5 ma około 4,7 m długości, wersja do przewozu osób i furgonetka mają wysokość 1,9 m. Auta będą w pełni elektryczne, z architekturę 400 V i będą produkowane w Korei. Kia PV5 będzie musiała stawić czoła takim konkurentom jak Ford E-Transit, Mercedes E-Vito i Volkswagen ID.Buzz Cargo.