Opel Corsa E: Nowy wygląd, nowy napęd, nowa cena

Aktualna Corsa jest na rynku od 2019 r. Po czterech latach doszła do połowy życia modelowego i przyszedł czas na zmiany i przygotowanie jej na kolejne lata sprzedaży. To jedna z tych modernizacji, którą od razu można zauważyć. Przód auta jest kompletnie nowy. Któryś z ekspertów Opla nazwał ten czarny kawałek atrapy z przodu, który faktycznie przyciąga wzrok i nadaje maluchowi z Rüsselsheim bardziej poważny i zadziorny wygląd, Vizor. To dobra zmiana, bo dodaje Corsie charakteru i bardziej charakterystycznego wyglądu. Z tyłu gdyby nie duży znaczek Opla i napis Corsa obstawiałbym, że to mały Ford. Popatrzcie na te światła, wyglądają jak w Fordzie. Z profilu to klasyczne miejskie auto. Krótko podsumowując - zmiany wyszły Corsie na dobre.



Opel Corsa E Albert Warner

Na pierwszych jazdach zmodernizowanego modelu Opel skupił się na nowej, mocniejszej wersji elektrycznej. Corsa E ma teraz nieco większy akumulator (50 kWh) i według Opla, dzięki wyższej gęstości energii większy o 50 km zasięg. Nowa wersja o mocy 156 KM, powinna przejechać 402 km i ładować się z szybkiej ładowarki od 20 do 80 proc. w 30 min. Słabszy wariant miał 136 KM i zasięg 357 km, ale tej wersji już nie będzie w ofercie z nowym przodem. Na szczęście Corsa nie będzie dostępna wyłącznie w wersji elektrycznej. Do wyboru stoją dwa silniki benzynowe o pojemności 1,2 litra i mocy 75 (wolnossący) lub 100 KM (z turbodoładowaniem). Słabszy startuje z ceną od 77 200 zł (cena promocyjna od 71 200 zł), a mocniejszy od 82 300 zł - w promocji od 76 300 zł. (z automatem od 89 100 zł). Do ceny elektryka wrócimy na koniec tekstu.