Dlaczego w Polsce sprzedaje się tak dużo modeli segmentu klasy S i Maybacha?

Klasa S to klasa sama w sobie, to jest samochód, który zdefiniował segment. To model, który wprowadza na rynek najnowocześniejsze technologie, które wyznaczają pewien standard. Polacy są bogacącym się społeczeństwem i tego typu model jest odzwierciedleniem ich sukcesu zawodowego. I myślę, że to jest jedna z przyczyn, dla której Polacy tak rozkochali się w Mercedesie Klasy S. Jesteśmy drugim rynkiem w Europie jeżeli chodzi o sprzedaż modeli w tym segmencie. W zeszłym roku sprzedaliśmy 853 samochody, a zbliżamy się do czwartego roku życia tego modelu. I to właśnie zeszłoroczny wynik był rekordowy dla klasy S. Co ciekawe ta luksusowa limuzyna służy Polakom często do pracy. Jeżeli spojrzymy na doświadczenia serwisowe to polscy przedsiębiorcy używają klasę S jako samochodu do zadań codziennych.

Czy będą jakieś zmiany przy współpracy z dealerami? Coraz więcej marek przechodzi na umowy agencyjne.

Dealerzy są dla nas bardzo ważni, bo my jako Mercedes-Benz Polska nie prowadzimy bezpośredniej sprzedaży. Zachowania konsumentów faktycznie się zmieniają i strategia koncernu jest taka, że finalnie 80 proc. naszych przedstawicielstw ma pracować w stylu agencyjnym. Rynkiem, który przeszedł w model agencyjny, są Niemcy, Wielka Brytania również przeszła na taki model sprzedaży. W Polsce, póki co nie mamy jasno sprecyzowanego terminarza wprowadzenia modelu agencyjnego.

Jakiś czas temu Ola Kallenius, szef Mercedesa zapowiedział strategię odwróconego diamnetu. Oznacza ona, że macie mieć mniej tańszych modeli, a więcej tych droższych. Później pojawiły się różne plotki i dementi tego planu. Na czym stoimy dzisiaj i czy nie ma ryzyka znacznego spadku sprzedaży przy takiej strategii?

Podstawą strategii odwróconego diamentu jest elektryfikacja naszego portfolio. Zostawiamy sobie taktyczną możliwość oferowania modeli spalinowych. Polska jest dobrym rynkiem do tego typu planów, bo mamy bardzo duży odsetek sprzedaży tzw. top end vehicles, czyli modeli luksusowych. W zeszłym roku to było ponad 20 proc. sprzedaży. Taka strategia sprawdza się przy bogacącym społeczeństwie.