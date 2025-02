121 proc. wzrostu jednego z modeli Mercedesa. Sukces aut z gwiazdą w 2024 r.

Dla naszych naszych klientów ważny jest także cały ekosystem. Oferujemy nie tylko samochody, ale i finansowanie przez Mercedes-Benz Spółka Leasingowa, czyli nasze ramię finansowe, ubezpieczamy je. W przypadku aut elektrycznych oferujemy indywidualne rozwiązania w postaci wallboxów w domach. Ale też rozwiązania publiczne w ramach usługi i karty Mercedes Me, czyli integratora usług ładowania, który obsługuje stacje ładowania różnych dostawców. Poziom pokrycia naszego integratora to prawie 90 proc. dostępnych w Polsce ładowarek publicznych. By ułatwić korzystanie z samochodów udostępniamy także użytkownikom aplikacje na smartfona, bądź w zegarku, która pozwalają nie tylko monitorować własne auto, ale również dokupować usługi czy cyfrowe dodatki. Oferujemy zestaw usług w jednym pakiecie jak Pakiet Excellence, w którym klient zyskuje aż 23 dodatkowe usługi - tłumaczy Marcin Kwoka. Nie ukrywa jednocześnie, że Mercedes-Benz Polska obserwuje rynek i ruchy cenowe konkurencji. - Z nowym rokiem modelowym opublikowaliśmy także nowe cenniki i tam są naprawdę kosmetyczne wzrosty. Spodziewamy się jednocześnie dużej presji w sytuacji zmieniających się limitów CO2.

Co pociągnie sprzedaż w 2025 roku

— SUVy GLC, i GLC Coupe. Mamy także duże oczekiwania do wyżej pozycjonowanych SUV-ów - czyli GLE i GLE Coupe, i E Klasy. Duże oczekiwania mamy także wobec Nowego CLA, o którym mówiłem wcześniej. Został zbudowany na nowej platformie MMA umożliwiającej produkcję samochodów elektrycznych, a globalne dane wskazują, że 70 proc. modeli e-aut jest generowany przez pojazdy średniej wielkości. A my będziemy mieli silnego gracza właśnie w tym segmencie. Konkurencja z Chin dotychczas nie atakowała rynku premium, było to raczej zagrożenie dla marek popularnych. Ale wszystko wskazuje na to, że Chińczycy maja ambicje są o wiele większe i po wejściu na rynek aut spalinowych zaatakują segment hybryd, a także premium. - Chińskie firmy uważnie obserwujemy od dawna. To nic nowego. Mercedes -Benz ma ogromną ekspozycję na Chiny. Mamy tam swoje centra badań i rozwoju, biura projektowe, fabryki i rozwiniętą sieć sprzedaży. To są producenci z bardzo ciekawymi rozwiązaniami technologicznymi niemniej jednak, jeśli chodzi o segment premium i luksusowy, to myśl technologiczna, historia, dziedzictwo marki nie są tak łatwe do zbudowania - uważa Marcin Kwoka.

Mercedes-Maybach SL Monogram Series to najnowszy model Maybacha Foto: mat. prasowe

Prezes Mercedes -Benz, Ola Kallenius, który jest teraz także prezesem Stowarzyszenia Europejskich producentów Samochodów wielokrotnie podkreślał, że koncern nigdy nie był zwolennikiem wprowadzania ceł, bądź barier handlowych. - Jesteśmy graczem globalnym, który ma fabryki tak w Chinach, jak i w USA oraz w Europie. Trudno jest jednak dzisiaj powiedzieć jakie będą konsekwencje nowej globalnej polityki handlowej dla naszej marki, zwłaszcza w przypadku dużych SUV-ów - GLE, GLS. EQE, które są produkowane w Stanach Zjednoczonych.