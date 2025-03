M. Konstantynowicz i P. Tatur, Auto Fus Group: Chodziło nam o dotarcie do mężczyzn

PT: Chcemy wciąż zwracać uwagę ojcom na to, jak ważny jest ich dobrostan psychiczny. A szczególnie tym ojcom, którzy są fanami naszych marek i czy pracują w Auto Fus Group. Wiemy, że warto, bo dotarła do nas wiadomość od dziennikarza, że przez – jego zdaniem świetną - akcję namówiliśmy go do tego, żeby jednak spróbował pójść na terapię. Dla nas już ta jedna osoba to sukces.

- Bycie ojcem to jest duża presja...

PT: … musi utrzymać rodzinę, zapewnić wszystko, okazuje zazwyczaj mniej emocji, słabości.

- Poza tym najczęściej osoby, które mają problemy sprytnie to ukrywają i tego po nich nie widać.

MK: Jesteśmy bliżej takich osób niż myślimy. A ponieważ mamy wokół naszej firmy bardzo dużą grupę zaprzyjaźnionych ludzi, to przekazujemy im nie tylko super emocje w postaci pięknych samochodów czy luksusu, ale też zwracamy im uwagę na to, że jeżeli mierzą się z trudnymi emocjami, to warto o tym rozmawiać. Dostaliśmy naprawdę ogrom wpisów, komentarzy i lajków w social mediach pod każdym komunikatem dotyczącym tego tematu. Warto też wiedzieć, że Auto Fus Group to rodzinna firma. Tadeusz, Tomasz i Piotr Fus to tacy menedżerowie, którzy czują też misję takich szczerych rozmów ze swoimi pracownikami. I to nie tylko o tym, co dzieje się w firmie, ale padają też pytania - co u ciebie słychać, czy wszystko dobrze itd.

- Jak reagują kobiety na taką akcję?