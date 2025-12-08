Aktualizacja: 09.12.2025 00:02 Publikacja: 08.12.2025 23:42
AutoWAZ rozpoczął przygotowania do zmniejszenia o połowę wielkości produkcji
Według prezesa Maksyma Sokołowa, „w obecnych warunkach”, czyli z sankcjami na komponenty do aut, opuszczeniem Rosji przez zagraniczne koncerny motoryzacyjne, w tym współwłaściciela AwtoWAZ – francuskiego Renault, spadkiem dochodów społeczeństwa i chińskim importem – rosyjski producent „nie ma powodu, aby rozszerzać swoją gamę modeli”.
„W 2025 roku rynek motoryzacyjny był bardzo ospały i zdecydowanie nie ma tu czasu na nowe modele” – zauważył prezes na marginesie forum biznesu, zorganizowanym przez państwowy bank VTB (objęty sankcjami), cytowany przez agencję Interfax. W związku z tym firma zdecydowała się przełożyć prezentację nowego minivana na czas nieokreślony lub jak to ujął prezes „bardziej sprzyjający termin”. Sokołow odmówił podania konkretnej daty debiutu nowego modelu. Jak przypomina „The Moscow Times”, wcześniej szef AwtoWAZ informował, że minivan o nazwie kodowej B-Van ma zostać zaprezentowany na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu w 2026 r. a wiceprezes firmy, Siergiej Gromak, zapowiedział rozpoczęcie seryjnej produkcji siedmiomiejscowego modelu w 2027 r. Według niego, inwestycje w projekt wyniosą 21 mld rubli (dziś to 1 mld zł). Dane statystyczne pokazują, że największy rosyjski producent aut szoruje po finansowym i produkcyjnym dnie. W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2025 r. sprzedaż samochodów Łada w Rosji zmniejszyła się o 25,3 proc. rok do roku. W związku ze spadkiem popytu, latem zakłady przeszły na czterodniowy tydzień pracy.
Pod koniec listopada największy rosyjski producent samochodów rozpoczął przygotowania do zmniejszenia o połowę wielkości produkcji i związanego z tym obniżenia płac załogi. Według opozycyjnej gazety internetowej Mash, zakład przejdzie na jedną zmianę zamiast trzech, a płace mogą zostać obniżone ze średnio 70 tys. rubli (3333 zł) do 40 tys. rubli (1904 zł) z powodu zniesienia dodatkowych płatności za sprzątanie pomieszczeń i naprawy. Dodatkowe płatności zostały wprowadzone jesienią, po przejściu na czterodniowy tydzień pracy, aby częściowo zrekompensować spadek dochodów pracowników. Skrócony tydzień pracy miał obowiązywać do końca roku, aby umożliwić dostosowanie produkcji do słabego popytu i zmniejszyć zapasy. Firma ogłosiła, że powrót do pięciodniowego tygodnia pracy planowany jest na 1 stycznia 2026 r. „z powodu wyższego planu produkcyjnego”. AwtoWAZ zatrudnia obecnie ponad 30 tysięcy osób.
Wypowiedź Sokołowa wzbudziła emocje w Rosji. Internauci na motoryzacyjnym portalu drom.ru (odpowiednik polskiego Otomoto) bez znieczulenia oceniali producenta Łady. Oto kilka wypowiedzi: „Nie zrobi nowych modeli, ale regularnie podnosi ceny starszych”. „Wszystkie modele AwtoWAZ powinny kosztować maksymalnie milion (47 tys. zł), wtedy będzie sprzedaż. Nawet mniej niż milion. Nie każdego stać na zakup masowo produkowanej Łady Granty, która nie ma niczego wartego milion, nawet w wersji z najwyższej półki”. „Przez 50 lat produkcji nie udało im się stworzyć ani jednego modelu minivana. Czy opanowali już chociaż elektryczne szyby? A może potrzebują kolejnego złomu?”. „Reakcja rynku na takie modele AwtoWAZ nie mogła być inna. To gotowane marchewki, nie samochody.”
