Reklama

Zdumiewająca decyzja Łady. Nowych modeli nie będzie. Rosjanie wyśmiali producenta

Szef AwtoWAZ wyraził rozczarowanie rynkiem rosyjskim, bo Rosjanie kupują za mało aut marki Łada. Zapowiedział, że firma rezygnuje z wypuszczenia nowych modeli. Rosyjscy internauci nie zostawili na prezesie suchej nitki.

Publikacja: 08.12.2025 23:42

AutoWAZ rozpoczął przygotowania do zmniejszenia o połowę wielkości produkcji

AutoWAZ rozpoczął przygotowania do zmniejszenia o połowę wielkości produkcji

Foto: mat. prasowe

Iwona Trusewicz

Według prezesa Maksyma Sokołowa, „w obecnych warunkach”, czyli z sankcjami na komponenty do aut, opuszczeniem Rosji przez zagraniczne koncerny motoryzacyjne, w tym współwłaściciela AwtoWAZ – francuskiego Renault, spadkiem dochodów społeczeństwa i chińskim importem – rosyjski producent „nie ma powodu, aby rozszerzać swoją gamę modeli”.

Minivana Łady nie będzie

„W 2025 roku rynek motoryzacyjny był bardzo ospały i zdecydowanie nie ma tu czasu na nowe modele” – zauważył prezes na marginesie forum biznesu, zorganizowanym przez państwowy bank VTB (objęty sankcjami), cytowany przez agencję Interfax. W związku z tym firma zdecydowała się przełożyć prezentację nowego minivana na czas nieokreślony lub jak to ujął prezes „bardziej sprzyjający termin”. Sokołow odmówił podania konkretnej daty debiutu nowego modelu. Jak przypomina „The Moscow Times”, wcześniej szef AwtoWAZ informował, że minivan o nazwie kodowej B-Van ma zostać zaprezentowany na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu w 2026 r. a wiceprezes firmy, Siergiej Gromak, zapowiedział rozpoczęcie seryjnej produkcji siedmiomiejscowego modelu w 2027 r. Według niego, inwestycje w projekt wyniosą 21 mld rubli (dziś to 1 mld zł). Dane statystyczne pokazują, że największy rosyjski producent aut szoruje po finansowym i produkcyjnym dnie. W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2025 r. sprzedaż samochodów Łada w Rosji zmniejszyła się o 25,3 proc. rok do roku. W związku ze spadkiem popytu, latem zakłady przeszły na czterodniowy tydzień pracy.

Czytaj więcej

Porsche oficjalnie potwierdza – w Rosji od kilku dni odnotowuje się lawinowy wzrost przypadków, w kt
Tu i Teraz
Setki Porsche w Rosji unieruchomione. Awaria systemu blokuje samochody

Praca na jedną zmianę, pobory o połowę niższe

Pod koniec listopada największy rosyjski producent samochodów rozpoczął przygotowania do zmniejszenia o połowę wielkości produkcji i związanego z tym obniżenia płac załogi. Według opozycyjnej gazety internetowej Mash, zakład przejdzie na jedną zmianę zamiast trzech, a płace mogą zostać obniżone ze średnio 70 tys. rubli (3333 zł) do 40 tys. rubli (1904 zł) z powodu zniesienia dodatkowych płatności za sprzątanie pomieszczeń i naprawy. Dodatkowe płatności zostały wprowadzone jesienią, po przejściu na czterodniowy tydzień pracy, aby częściowo zrekompensować spadek dochodów pracowników. Skrócony tydzień pracy miał obowiązywać do końca roku, aby umożliwić dostosowanie produkcji do słabego popytu i zmniejszyć zapasy. Firma ogłosiła, że powrót do pięciodniowego tygodnia pracy planowany jest na 1 stycznia 2026 r. „z powodu wyższego planu produkcyjnego”. AwtoWAZ zatrudnia obecnie ponad 30 tysięcy osób.

Rosjanie krytyczni wobec zamiarów Łady

Wypowiedź Sokołowa wzbudziła emocje w Rosji. Internauci na motoryzacyjnym portalu drom.ru (odpowiednik polskiego Otomoto) bez znieczulenia oceniali producenta Łady. Oto kilka wypowiedzi: „Nie zrobi nowych modeli, ale regularnie podnosi ceny starszych”. „Wszystkie modele AwtoWAZ powinny kosztować maksymalnie milion (47 tys. zł), wtedy będzie sprzedaż. Nawet mniej niż milion. Nie każdego stać na zakup masowo produkowanej Łady Granty, która nie ma niczego wartego milion, nawet w wersji z najwyższej półki”. „Przez 50 lat produkcji nie udało im się stworzyć ani jednego modelu minivana. Czy opanowali już chociaż elektryczne szyby? A może potrzebują kolejnego złomu?”. „Reakcja rynku na takie modele AwtoWAZ nie mogła być inna. To gotowane marchewki, nie samochody.”

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Łada Azimut pojawi się na rynku w 2026 roku
Premiery
Powrót Łady. Nowy model nosi nazwę Azimut i jest SUV-em z aspiracjami premium

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Łada Marki
Porsche oficjalnie potwierdza – w Rosji od kilku dni odnotowuje się lawinowy wzrost przypadków, w kt
Tu i Teraz
Setki Porsche w Rosji unieruchomione. Awaria systemu blokuje samochody
To największa ofensywa sportowa Toyoty od ponad dekady
Tu i Teraz
Toyota odsłania nową elitę supersamochodów. Zapowiedź trzech sportowych modeli z V8
Odcinkowy pomiar prędkości powstanie pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki i Kałuszyn na autostradzie A2
Tu i Teraz
Najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości powstaje na autostradzie A2
Kraków zaostrza przepisy w strefie płatnego parkowania
Tu i Teraz
W niedziele zapłacisz za parkowanie. Kraków zaostrza przepisy w strefie płatnego parkowania
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Komisja Europejska rozważa dopuszczenie po 2035 r. nowych aut spalinowych, o ile będą korzystać z pa
Tu i Teraz
Zakaz silników spalinowych w 2035 r. zaczyna się mocno chwiać
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama