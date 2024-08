Na następną dekadę Porsche planuje Cayenne z trzema rodzajami napędu

Porsche będzie produkować nowego, całkowicie elektrycznego Cayenne w fabryce Volkswagena w Bratysławie na Słowacji. E-Cayenne to czwarta generacja tego SUV-a i czwarty model elektryczny model Porsche, po Taycanie, Macanie i 718. Nowy Cayenne trafi do klientów od 2026 roku. Wprowadzenie na rynek elektrycznego Cayenne nie oznacza jednak końca wersji z silnikiem spalinowym. Porsche chce równolegle rozwijać swoje wersje spalinowe. I tak aktualny model ma być dostępny do 2030 roku w trzech wariantach napędu. Wróćmy jednak do elektrycznego Cayenne. Czwarta generacja opiera się na platformie PPE (Premium Platform Electric) opracowanej wspólnie z Audi. Podobnie jak w przypadku elektrycznego Macana, Porsche stawia na technologię 800 V i moc ładowania ponad 270 kW. Cayenne EV powinien móc zostać naładowany do 80 procent w niecałe 25 minut.

Zamaskowane prototypy elektrycznego Porsche Cayenne mat. prasowe

Nowe Porsche Cayenne otrzyma napęd elektryczny

Na pokładzie znajdują się dwa elektryczne silniki, które zapewniają napęd na wszystkie koła. Maksymalny moment obrotowy wynosi ponad 1000 Nm, a moc wyjściowa dzięki funkcji overboost ma znacznie przekroczyć 600 KM. Najnowsze zdjęcia przedstawiają zamaskowane elektryczne Cayenne. Wizualnie e-Cayenne będzie się wzorować stylistyce Taycana. Możliwa jest także wersja coupé nowgo SUV-a. We wnętrzu można się spodziewać cyfrowego wyświetlacza w stylu Tayacana i kolejny wyświetlacza na desce rozdzielczej dla pasażera. Auto trafi na rynek w 2026 roku. Elektryczny Cayenne produkowany będzie w Bratysławie na Słowacji. Do chwili premiery prototypy mają pokonać kilka milionów kilometrów testowych na całym świecie, również w ekstremalnych warunkach klimatycznych i topograficznych.