W rodzinie Porsche wrze. Małżeństwo, które jeszcze kilka dni temu wyglądało jak bajka o późnej miłości, właśnie zyskało bardzo biznesowy finał. Niemiecki Bild ujawnił, że Wolfgang Porsche – 82-letni patriarcha motoryzacyjnego imperium – nie tylko ożenił się po raz czwarty, ale natychmiast po ślubie przekazał świeżo upieczonej małżonce kierownictwo własnej firmy. I to nie byle jakiej firmy.

Reklama Reklama

Jak wynika z dokumentów notarialnych, Gabriele zu Leiningen, 62-letnia córka miliarderki Renate Thyssen-Henne i była żona Karima Aga Khana IV, przejęła stery spółki CG17 Immobilienverwaltungs GmbH. Firma zajmuje się zakupem i zarządzaniem luksusowymi nieruchomościami, a w jej portfelu znajdują się m.in. dwie posiadłości na Majorce warte łącznie ponad 40 mln euro oraz majątki w RPA. Do niedawna jedynym władcą tego królestwa był Wolfgang Porsche. Teraz – jest nią jego nowa żona.

Co ciekawe, zmiana nastąpiła błyskawicznie. Zaledwie sześć dni po ślubie do sądu w Salzburgu trafił akt, w którym Porsche odstępuje część udziałów, a Leiningen zostaje najpierw wspólniczką, a chwilę później – jedyną szefową CG17. I choć sama firma ma skromną bilansową wartość, stoi za nią wpływowy rodzinny holding Porsche-Piëch, kontrolujący m.in. większość głosów w Volkswagenie. Nie brakuje głosów, że wchodząc do biznesu Porsche, Gabriele dołącza do jednego z najpotężniejszych klanów Europy. Jej przeszłość już od lat elektryzuje media: kariera w jet-secie, rozwód za dziesiątki milionów euro. Teraz – trzecie małżeństwo i stanowisko, o którym inni mogą tylko marzyć.