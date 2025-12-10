Aktualizacja: 10.12.2025 13:56 Publikacja: 10.12.2025 06:57
Wolfgang Porsche ze swoją nową żoną Gabriele zu Leiningen
W rodzinie Porsche wrze. Małżeństwo, które jeszcze kilka dni temu wyglądało jak bajka o późnej miłości, właśnie zyskało bardzo biznesowy finał. Niemiecki Bild ujawnił, że Wolfgang Porsche – 82-letni patriarcha motoryzacyjnego imperium – nie tylko ożenił się po raz czwarty, ale natychmiast po ślubie przekazał świeżo upieczonej małżonce kierownictwo własnej firmy. I to nie byle jakiej firmy.
Jak wynika z dokumentów notarialnych, Gabriele zu Leiningen, 62-letnia córka miliarderki Renate Thyssen-Henne i była żona Karima Aga Khana IV, przejęła stery spółki CG17 Immobilienverwaltungs GmbH. Firma zajmuje się zakupem i zarządzaniem luksusowymi nieruchomościami, a w jej portfelu znajdują się m.in. dwie posiadłości na Majorce warte łącznie ponad 40 mln euro oraz majątki w RPA. Do niedawna jedynym władcą tego królestwa był Wolfgang Porsche. Teraz – jest nią jego nowa żona.
Co ciekawe, zmiana nastąpiła błyskawicznie. Zaledwie sześć dni po ślubie do sądu w Salzburgu trafił akt, w którym Porsche odstępuje część udziałów, a Leiningen zostaje najpierw wspólniczką, a chwilę później – jedyną szefową CG17. I choć sama firma ma skromną bilansową wartość, stoi za nią wpływowy rodzinny holding Porsche-Piëch, kontrolujący m.in. większość głosów w Volkswagenie. Nie brakuje głosów, że wchodząc do biznesu Porsche, Gabriele dołącza do jednego z najpotężniejszych klanów Europy. Jej przeszłość już od lat elektryzuje media: kariera w jet-secie, rozwód za dziesiątki milionów euro. Teraz – trzecie małżeństwo i stanowisko, o którym inni mogą tylko marzyć.
Wolfgang Porsche
Sam Wolfgang Porsche milczy, a jego rzecznik prosi o uszanowanie prywatności. Faktem jest jednak, że 82-letni miliarder w ciągu kilkunastu miesięcy przeszedł burzę: rozstał się z ciężko chorą byłą żoną, znów się zakochał, ożenił po raz czwarty – i natychmiast przekazał nowej żonie część swojego biznesowego imperium. W świecie Porsche jedno jest pewne: rodzinna saga trwa, a nowa pani Porsche właśnie napisała kolejny, bardzo głośny rozdział.
To jeden z najbardziej wpływowych biznesmenów europejskiej motoryzacji, potomek legendy, a zarazem strażnik tradycji marki z Zuffenhausen. Urodzony w Stuttgarcie, dorastał w Zell am See w Austrii – na rodzinnej posiadłości swojego dziadka, Ferdinanda Porsche, twórcy fundamentów dzisiejszego koncernu. Jego ojciec, Ferry Porsche, wprowadził na rynek pierwszy samochód z logo Porsche – model 356 – gdy Wolfgang miał zaledwie pięć lat. Dziś 82-latek pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Porsche AG oraz kluczową rolę w rodzinnej strukturze właścicielskiej Porsche i Piëchów, którzy poprzez holding kontrolują większość głosów w Volkswagen AG. Znany ze swojej zachowawczej, ale skutecznej filozofii zarządzania, od dekad współkształtuje kierunek rozwoju jednej z najbardziej prestiżowych marek świata.
