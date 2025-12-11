Aktualizacja: 11.12.2025 09:38 Publikacja: 11.12.2025 08:47
Bentley Continental GT Supersports
Foto: mat. prasowe
Sto lat: tyle minęło od premiery pierwszego Bentleya o nazwie Super Sports. Aby to uczcić, firma wraca do legendarnej nazwy. Nowy Continental GT Supersports to prawdopodobnie najbardziej analogowy i mechaniczny Bentley od lat. Marka, która kojarzy nam się głównie z pachnącą skórą, drewnem i luksusem, oferuje samochód ze zmniejszoną masą własną, napędem tylko na tył i nastawiony na „czystą” przyjemność z jazdy. Auto waży mniej niż 2 tony, co czyni je najlżejszym autem z Crewe od… 85 lat.
Bentley Continental GT Supersports
Foto: mat. prasowe
Nowy Supersports powstał jako hołd dla wspomnianego, pierwszego 3 Litre Super Sports z 1925 roku, ale także dla takich postaci jak Mildred Mary Petre, która w 1929 roku ustanowiła długodystansowy rekord za kierownicą Bentleya 4,5 Litre. Pierwszy prototyp nowej wersji był rozwijany pod kryptonimem „Project Mildred”, co pokazuje, że Bentley bardzo świadomie sięga do własnych korzeni.
Bentley Continental GT Supersports
Foto: mat. prasowe
Serce samochodu stanowi czterolitrowe V8 biturbo o „diabelskiej” mocy 666 KM i momencie obrotowym 800 Nm, połączone z ośmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynią ZF, przekazującą napęd wyłącznie na tylną oś. To najmocniejszy silnik V8 w historii Bentleya, pozbawiony elektrycznego wsparcia. Osiągi - 3,7 s od 0 do 100 km/h i prędkość maksymalna ok. 310 km/h - są nieco słabsze niż w poprzednim Supersports z W12, ale tym razem nie chodzi o cyferki. Inżynierowie otwarcie mówią, że priorytetem były: responsywność, wyczucie samochodu i precyzja prowadzenia.
Czytaj więcej
Koncepcyjny Bentley Electric Concept EXP 15 wskazuje drogę do elektrycznej przyszłości marki i ma...
Bentley Continental GT Supersports
Foto: mat. prasowe
Dlatego tak duży nacisk położono na aerodynamikę i redukcję masy. Supersports otrzymał największy przedni splitter w historii marki, rozbudowany dyfuzor, stały tylny spoiler oraz liczne wstawki z włókna węglowego. W połączeniu z poszerzonym rozstawem kół tylnej osi daje to o około 300 kg większy docisk niż w Continentalu GT Speed. Dach wykonano z karbonu, co obniża środek ciężkości i poprawia sztywność nadwozia. Część systemów asystujących kierowcy uznano za zbędne w aucie nastawionym na emocje, więc po prostu je usunięto, żeby ograniczyć masę.
Bentley Continental GT Supersports
Foto: mat. prasowe
Układ jezdny korzysta z aluminiowego zawieszenia z podwójnymi wahaczami z przodu i wielowahaczem z tyłu, wspieranego przez nowe dwukomorowe miechy pneumatyczne. System Bentley Dynamic Ride z instalacją 48 V potrafi w ułamku sekundy budować duże siły przeciwdziałające przechyłom nadwozia, co w połączeniu z tylnym napędem ma dać kierowcy poczucie prowadzenia może i dość ciężkiego, ale i bardzo posłusznego auta torowego. Za wytracanie prędkości odpowiadają ogromne hamulce kompozytowe z tarczami węglowo-krzemowymi i wielotłoczkowymi zaciskami. Standardem są 22-calowe felgi opracowane z Manthey Racing oraz tytanowy układ wydechowy Akrapoviča, a dla najbardziej wymagających przewidziano półtorowe opony Pirelli Trofeo RS.
Bentley Continental GT Supersports
Foto: mat. prasowe
Wnętrze to z kolei odejście od koncepcji klasycznego, czteromiejscowego GT. Z tyłu nie ma już siedzeń (które i tak służyły głównie jako półki na torby), tylko karbonowo-skórzany panel, a z przodu zagościły dwa mocno wyprofilowane fotele montowane niżej niż w standardowym Continentalu. Do wyboru przygotowano kilka schematów wykończenia, łączących skórę, materiał Dinamica i karbon, ale nawet w najbardziej efektownych konfiguracjach widać, że tym razem luksus zszedł na dalszy plan. To auto w innym stylu - co nie znaczy, że mniej wyjątkowym (wręcz przeciwnie…).
Bentley Continental GT Supersports
Foto: mat. prasowe
Supersports powstanie w zaledwie 500 egzemplarzach. Każdy wyjedzie z fabryki z indywidualnym numerem. Za sprawą działu Mulliner można go porządnie spersonalizować. Produkcja ruszy pod koniec 2026 roku, a pierwsze auta trafią do klientów na początku 2027 r., głównie w Europie, Ameryce Północnej i na wybranych rynkach Azji i Bliskiego Wschodu. To bardzo wyraźny sygnał: zanim Bentley na dobre wejdzie w erę elektryfikacji, chce jeszcze raz pokazać, jak według niego wygląda czysto spalinowy, rasowy samochód dla kierowcy.
Bentley Continental GT Supersports
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Bentley zakończył produkcję silnika W12. Jednostka napędowa powstała w ilości ponad 100 000 sztuk...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ford Mondeo znikał z Europy w ciszy, ale w Chinach właśnie zaczyna nowe życie. Na salonie w Kantonie pokazano gr...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Mack wraca na rynek ciężkich ciągników siodłowych z modelem, który może całkowicie zmienić pozycję marki w Amery...
Toyota Hilux wchodzi w erę elektryfikacji, a nowy Nissan Navara debiutuje jako techniczny brat Mitsubishi. Dwa n...
BMW oficjalnie kończy produkcję modelu Z4. W marcu 2026 r. ostatni egzemplarz zjedzie z taśm zakładów Magna-Stey...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Genesis wchodzi na ścieżkę, na którą do tej pory nie odważyła się wejść żadna koreańska marka. To dwa modele: se...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas