Porsche Experience świętuje 50 lat. Szkoła ćwiczenia umiejętności i spełniania marzeń

Każdego roku w Polsce około 1400 kierowców decyduje się dopracować swoje umiejętności w towarzystwie gamy modeli Porsche. Jako jeden z nich miałem okazję przekonać się, jak różne i wyjątkowe na swój sposób, są samochody z Zuffenhausen.

Publikacja: 09.12.2025 00:30

Porsche Experience świętuje 50 lat. Szkoła ćwiczenia umiejętności i spełniania marzeń

Foto: mat. prasowe

Jan Młody

Porsche Experience to zaawansowany program doskonalenia techniki jazdy i umiejętności za kierownicą samochodów marki z Zuffenhausen. Koncepcja tego szkolenia narodziła się ponad 50 lat temu. Rok 1975 był dla marki przełomowy, bowiem to właśnie wtedy na rynku zadebiutowało pierwsze 911 Turbo (930) napędzane 3-litrowym silnikiem o mocy 260 KM. Topowa wersja kultowego coupe wyróżniała się muskularnym nadwoziem, aerodynamicznymi dokładkami zderzaków, pokaźnych rozmiarów spojlerem i rzecz jasna najlepszymi osiągami. Wykorzystanie pełnego potencjału tej maszyny wymagało większego doświadczenia za kółkiem.

Porsche Experience na torze Silesia Ring

Porsche Experience na torze Silesia Ring

Foto: mat. prasowe

Program Porsche Experience ma już ponad 50 lat

Pierwotnie to właśnie z myślą o bezpieczeństwie i satysfakcji klientów zainteresowanych najmocniejszymi wariantami modelu 911 narodził się pomysł szkoleń Porsche Experience. Od ponad 50 lat szkolenia te są prowadzone w różnych zakątkach świata oraz na różnych obiektach i ewoluują wraz ze zmieniającą się gamą modelową. Porsche organizuje swoje zajęcia przede wszystkim na torach wyścigowych, choć są i takie wydarzenia, które odbywają się na zamarzniętych jeziorach.

W Polsce szkolenia Porsche Experience są organizowane od 2016 r., a lokalna oferta składa się obecnie z 9 różnych programów, dostosowanych do potrzeb i poziomu umiejętności kierowców. Każdego roku przez „ręce” 18 wykwalifikowanych instruktorów przewija się 1400 kierowców. Do dyspozycji klientów w tym roku przygotowano w sumie 61 samochodów. Porsche Experience to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi marketingowo-sprzedażowych, a także okazja podszlifowania swoich umiejętności za kółkiem naprawdę wymagających aut. Tegoroczny sezon jesienny odbywał się na profesjonalnym torze wyścigowym Silesia Ring, którego główna nitka ma 3,6 km długości, a najdłuższa prosta mierzy 730 metrów. To najnowocześniejszy obiekt w Polsce.

Porsche Experience na torze Silesia Ring

Porsche Experience na torze Silesia Ring

Foto: mat. prasowe

Jeden dzień i wiele spełnionych marzeń

Porsche Experience to nie tylko intensywny dzień spędzony na torze, ale także możliwość spełnienia wielu marzeń motoryzacyjnych za jednym razem. Już w ramach podstawowego programu mamy okazję zapoznać się z całą gamą modelową - od bazowych 911, przez wygodne Panamery, rodzinne Cayenne’y czy elektryczne Taycany i Macany, aż po najbardziej ekstremalne warianty aut GT3 i RS. Program dzieli się na kilka modułów, które pozwalają poznać idee stojące za poszczególnymi modelami oraz różnice - zarówno w osiągach, jak i zachowaniu na torze. Trudno bowiem na pierwszy rzut oka stwierdzić, jak wielka przepaść dzieli już bardzo zaawansowane 911 GT3 od dopracowanego aerodynamicznie GT3 RS. Niby ten sam silnik i osiągi „na papierze”, a jednak odczucia kolosalnie inne.

Porsche Experience na torze Silesia Ring

Porsche Experience na torze Silesia Ring

Foto: mat. prasowe

Równie mocno można się zaskoczyć podczas próby czasowej, polegającej na omijaniu slalomem ciasno rozstawionych pachołków. Opasły elektryczny Macan Turbo rywalizujący z lekkim i precyzyjnym jak skalpel Spyderem RS - wybranie zwycięzcy tego zestawienia wydawałoby się banalne, prawda? W praktyce jednak obydwa pokonują odcinek w zbliżonym czasie, co pokazuje tylko jak zaawansowane są dzisiaj elektryczne modele Porsche. Cayenne z kolei „dowozi” na torze w topowej odmianie Turbo z pakietem GT, ale i poza utwardzonymi szlakami ten rodzinny krążownik potrafi nieźle zaskoczyć. Jeden z modułów odbywa się na specjalnym torze do off-roadu, a do zadań uczestników należy pokonanie stromego podjazdu i zjazdu z pomocą asystentów, a także przejazd przez głęboką wodę, wykrzyże, a nawet pochyłą ścianę.

Porsche Experience na torze Silesia Ring

Porsche Experience na torze Silesia Ring

Foto: mat. prasowe

Tegoroczne wydarzenie było także wyjątkowe ze względu na obecność nowego 911 Carrera T. Mowa o samochodzie skierowanym do prawdziwych purystów, w którym za przenoszenie momentu obrotowego na tylne koła odpowiada 6-biegowa skrzynia manualna. Szybka jazda tym „manualem” jest wymagająca i wymaga od kierowcy szybkiej pracy lewarkiem oraz sprzęgłem. Zwłaszcza że obecnie jest to już jedno z niewielu sportowych aut – a na pewno jedyne w swojej klasie – które można zamówić z „kijem” wystającym z konsoli środkowej.

Porsche Experience na torze Silesia Ring

Porsche Experience na torze Silesia Ring

Foto: mat. prasowe

Trening 1 na 1 w Porsche GT3 RS

Wisienką na torcie i świetnym zwieńczeniem całego dnia na Silesia Ringu był przejazd 1 na 1 za kierownicą Porsche 911 GT3 RS z liderem kadry trenerskiej Porsche Experience – Januszem Dudkiem. Pierwszy szkoleniowiec w Polsce certyfikowany przez Porsche AG zasiadł na prawym fotelu i – próbując przekrzyczeć głośnymi komendami ryk wysokoobrotowego silnika – dyktował tempo, optymalny tor jazdy i punkty hamowania. Te szybkie dwa kółka na długo zapadną w pamięć.

e-Wydanie
