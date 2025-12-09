Porsche Experience to zaawansowany program doskonalenia techniki jazdy i umiejętności za kierownicą samochodów marki z Zuffenhausen. Koncepcja tego szkolenia narodziła się ponad 50 lat temu. Rok 1975 był dla marki przełomowy, bowiem to właśnie wtedy na rynku zadebiutowało pierwsze 911 Turbo (930) napędzane 3-litrowym silnikiem o mocy 260 KM. Topowa wersja kultowego coupe wyróżniała się muskularnym nadwoziem, aerodynamicznymi dokładkami zderzaków, pokaźnych rozmiarów spojlerem i rzecz jasna najlepszymi osiągami. Wykorzystanie pełnego potencjału tej maszyny wymagało większego doświadczenia za kółkiem.

Program Porsche Experience ma już ponad 50 lat

Pierwotnie to właśnie z myślą o bezpieczeństwie i satysfakcji klientów zainteresowanych najmocniejszymi wariantami modelu 911 narodził się pomysł szkoleń Porsche Experience. Od ponad 50 lat szkolenia te są prowadzone w różnych zakątkach świata oraz na różnych obiektach i ewoluują wraz ze zmieniającą się gamą modelową. Porsche organizuje swoje zajęcia przede wszystkim na torach wyścigowych, choć są i takie wydarzenia, które odbywają się na zamarzniętych jeziorach.

W Polsce szkolenia Porsche Experience są organizowane od 2016 r., a lokalna oferta składa się obecnie z 9 różnych programów, dostosowanych do potrzeb i poziomu umiejętności kierowców. Każdego roku przez „ręce” 18 wykwalifikowanych instruktorów przewija się 1400 kierowców. Do dyspozycji klientów w tym roku przygotowano w sumie 61 samochodów. Porsche Experience to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi marketingowo-sprzedażowych, a także okazja podszlifowania swoich umiejętności za kółkiem naprawdę wymagających aut. Tegoroczny sezon jesienny odbywał się na profesjonalnym torze wyścigowym Silesia Ring, którego główna nitka ma 3,6 km długości, a najdłuższa prosta mierzy 730 metrów. To najnowocześniejszy obiekt w Polsce.