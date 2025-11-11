Z zewnątrz Rampage wygląda jak pomniejszona wersja RAM-a 1500 – muskularny, z mocno zarysowanymi błotnikami i oświetleniem LED. Ale w kabinie bliżej mu do SUV-a klasy premium niż do auta użytkowego. RAM obiecuje materiały, które mają być miękkie, wykończenie staranne, a centralny ekran multimedialny o przekątnej 12,3 cala i cyfrowe zegary 10,3 cala robią na zdjęciach dobre wrażenie. Dźwięk zapewnia system Harman Kardon z dziewięcioma głośnikami i subwooferem. W kabinie jest do dyspozycji 35 litrów dodatkowych schowków. Kierowca ma do dyspozycji tryby jazdy, w tym Sport, który zmienia reakcję przepustnicy i pracę skrzyni biegów. Rebel ma wnętrze odporne na zabrudzenia i łatwe w czyszczeniu, R/T – tapicerkę z perforowanej skóry i czerwone przeszycia w stylu muscle-carów.

RAM Rampage Foto: mat. prasowe

RAM chwali się, że Rampage został zaprojektowany tak, by prowadził się jak auto osobowe. Pomagać w tym ma wielowahaczowe zawieszenie obu osi i rozbudowany pakiet systemów wspomagających kierowcę. Standardem są rozwiązania ADAS poziomu 2, w tym adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go, asystent pasa ruchu, czujnik martwego pola i system hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych. Nie zabrakło też funkcji Traffic Jam Assist i Highway Assist, które częściowo przejmują prowadzenie w korkach i na autostradzie. Dodatkowo system Hands-off Detection wykrywa dotyk kierownicy, reagując, gdy kierowca ją puści. W standardzie są również siedem poduszek powietrznych i reflektory LED z dynamicznymi kierunkowskazami.

RAM Rampage Foto: mat. prasowe

Brazylijski projekt, globalne ambicje

Rampage to pierwszy model RAM-a zaprojektowany i produkowany w Brazylii, ale jego debiut w Europie ma strategiczne znaczenie. Koncern Stellantis stawia na wprowadzenie modelu, który wypełni lukę pomiędzy SUV-ami a średnimi pick-upami. W założeniu Rampage ma być bardziej komfortowy niż większość konkurencyjnych modeli obecnych na rynku, a przy okazji bardziej praktyczny niż SUV – i właśnie to ma go wyróżniać. W Brazylii jego cena zaczyna się od równowartości około 37 tys. euro, więc w Europie można spodziewać się kwoty zbliżonej do 45–50 tys. euro (190–200 tys. zł), czyli mniej więcej poziomu dobrze wyposażonego SUV-a klasy średniej.

CZY WIESZ, ŻE...

- Rampage to pierwszy model RAM-a zaprojektowany i produkowany poza Ameryką Północną.

- Jego nazwa pojawiła się już w latach 80. – wtedy jako kompaktowy pick-up Dodge Rampage, który dziś uznaje się za poprzednika modelu.

- Marka RAM powstała w 2009 r. po wydzieleniu z Dodge’a, a dziś należy do grupy Stellantis, obok m.in. Jeepa, Peugeota i Alfy Romeo.

- Rampage ma samonośne nadwozie – rzadkość wśród pick-upów – co przekłada się na komfort i stabilność prowadzenia podobną do SUV-ów.

- Model ma być sprzedawany również w Turcji, Włoszech i Niemczech, a jego europejska dystrybucja trafi pod skrzydła KW Automotive, tego samego partnera, który sprowadza RAM-y 1500.