Reklama

Amerykański styl, brazylijska dusza i europejski debiut. Nowy pick-up Stellantisa

Podczas targów Fieracavalli w Weronie zadebiutował samochód, który wg. Stellantisa ma odmienić sposób, w jaki Europejczycy patrzą na pick-upy. RAM Rampage to kompaktowy model mniejszy niż typowe amerykańskie kolosy, ale większy i bardziej praktyczny niż SUV-y segmentu C.

Publikacja: 11.11.2025 10:17

RAM Rampage występuje w dwóch wersjach: Rebel i R/T Rebel

RAM Rampage występuje w dwóch wersjach: Rebel i R/T Rebel

Foto: mat. prasowe

Martin Śliwa

W świecie, gdzie pick-upy zwykle kojarzą się z ciężką pracą, Rampage ma inne zadanie – być samochodem dla aktywnych. Dla tych, którzy w tygodniu jeżdżą do miasta, a w weekendy pakują sprzęt, rower lub deskę surfingową i ruszają w drogę. To właśnie oni są nową grupą docelową RAM-a – kierowcy, którzy chcą mocy i dużej ilości miejsca. Tak Stellantis wyobraża sobie potencjalnego klienta tego modelu. To segment, który w Europie rocznie zachęca do kupna około 150 tys. egzemplarzy. W segmencie pick-upów dominuje Ford Ranger – w 2024 r. był najlepiej sprzedającym się pick-upem w Europie, z udziałem rynku na poziomie 43,6 proc. Segment pick-upów w Europie jest bardziej w fazie stabilizacji lub umiarkowanego wzrostu, niż silnej ekspansji. Nowy RAM nie jest zdany na porażkę, ale hitem sprzedaży też nie będzie.

RAM Rampage

RAM Rampage

Foto: mat. prasowe

Dwie twarze Rampage’a

Nowy model występuje w dwóch wersjach: Rebel i R/T Rebel to pick-up o terenowym charakterze – ma wzmocnione zderzaki, większy prześwit i opony Pirelli All-Terrain Seal Inside. Pod maską pracuje 2.2-litrowy turbodiesel Multijet o mocy 200 KM i momencie obrotowym 450 Nm. Dla tych, którzy wolą asfalt od szutru, przygotowano sportową odmianę R/T – z silnikiem 2.0 Hurricane Turbo (272 KM i 400 Nm). Obie wersje mają napęd na cztery koła i 9-biegowy automat, który można obsługiwać łopatkami przy kierownicy. Diesel osiąga 100 km/h w 9,9 s i prędkość maksymalną 196 km/h, natomiast wersja benzynowa robi to samo w 6,9 sekundy, rozpędzając się do 220 km/h. Ładowność wynosi ponad tonę, a przestrzeń ładunkowa ma 980 litrów – tyle, co w większych, pełnowymiarowych pick-upach.

RAM Rampage

RAM Rampage

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Jednym z pierwszych posunięć nowego szefa Stellantis było przywrócenie silnika V8 do oferty Ram 1500
Producenci
Dlaczego Ram musiał przywrócić do życia swój legendarny silnik V8
Reklama
Reklama

Z zewnątrz Rampage wygląda jak pomniejszona wersja RAM-a 1500 – muskularny, z mocno zarysowanymi błotnikami i oświetleniem LED. Ale w kabinie bliżej mu do SUV-a klasy premium niż do auta użytkowego. RAM obiecuje materiały, które mają być miękkie, wykończenie staranne, a centralny ekran multimedialny o przekątnej 12,3 cala i cyfrowe zegary 10,3 cala robią na zdjęciach dobre wrażenie. Dźwięk zapewnia system Harman Kardon z dziewięcioma głośnikami i subwooferem. W kabinie jest do dyspozycji 35 litrów dodatkowych schowków. Kierowca ma do dyspozycji tryby jazdy, w tym Sport, który zmienia reakcję przepustnicy i pracę skrzyni biegów. Rebel ma wnętrze odporne na zabrudzenia i łatwe w czyszczeniu, R/T – tapicerkę z perforowanej skóry i czerwone przeszycia w stylu muscle-carów.

RAM Rampage

RAM Rampage

Foto: mat. prasowe

RAM chwali się, że Rampage został zaprojektowany tak, by prowadził się jak auto osobowe. Pomagać w tym ma wielowahaczowe zawieszenie obu osi i rozbudowany pakiet systemów wspomagających kierowcę. Standardem są rozwiązania ADAS poziomu 2, w tym adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go, asystent pasa ruchu, czujnik martwego pola i system hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych. Nie zabrakło też funkcji Traffic Jam Assist i Highway Assist, które częściowo przejmują prowadzenie w korkach i na autostradzie. Dodatkowo system Hands-off Detection wykrywa dotyk kierownicy, reagując, gdy kierowca ją puści. W standardzie są również siedem poduszek powietrznych i reflektory LED z dynamicznymi kierunkowskazami.

RAM Rampage

RAM Rampage

Foto: mat. prasowe

Brazylijski projekt, globalne ambicje

Rampage to pierwszy model RAM-a zaprojektowany i produkowany w Brazylii, ale jego debiut w Europie ma strategiczne znaczenie. Koncern Stellantis stawia na wprowadzenie modelu, który wypełni lukę pomiędzy SUV-ami a średnimi pick-upami. W założeniu Rampage ma być bardziej komfortowy niż większość konkurencyjnych modeli obecnych na rynku, a przy okazji bardziej praktyczny niż SUV – i właśnie to ma go wyróżniać. W Brazylii jego cena zaczyna się od równowartości około 37 tys. euro, więc w Europie można spodziewać się kwoty zbliżonej do 45–50 tys. euro (190–200 tys. zł), czyli mniej więcej poziomu dobrze wyposażonego SUV-a klasy średniej.

CZY WIESZ, ŻE...
- Rampage to pierwszy model RAM-a zaprojektowany i produkowany poza Ameryką Północną.
- Jego nazwa pojawiła się już w latach 80. – wtedy jako kompaktowy pick-up Dodge Rampage, który dziś uznaje się za poprzednika modelu.
- Marka RAM powstała w 2009 r. po wydzieleniu z Dodge’a, a dziś należy do grupy Stellantis, obok m.in. Jeepa, Peugeota i Alfy Romeo.
- Rampage ma samonośne nadwozie – rzadkość wśród pick-upów – co przekłada się na komfort i stabilność prowadzenia podobną do SUV-ów.
- Model ma być sprzedawany również w Turcji, Włoszech i Niemczech, a jego europejska dystrybucja trafi pod skrzydła KW Automotive, tego samego partnera, który sprowadza RAM-y 1500.

Reklama
Reklama
RAM Rampage

RAM Rampage

Foto: mat. prasowe

RAM Rampage

RAM Rampage

Foto: mat. prasowe

RAM Rampage

RAM Rampage

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Produkcja seryjna elektrycznego pickupa GAC ma rozpocząć się w 2027 roku
Samochód Jutra
Tesla Cybertruck po Chińsku. Niesamowity pick-up pojawi się w sprzedaży w 2027 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

pickup RAM RAM Rampage

W świecie, gdzie pick-upy zwykle kojarzą się z ciężką pracą, Rampage ma inne zadanie – być samochodem dla aktywnych. Dla tych, którzy w tygodniu jeżdżą do miasta, a w weekendy pakują sprzęt, rower lub deskę surfingową i ruszają w drogę. To właśnie oni są nową grupą docelową RAM-a – kierowcy, którzy chcą mocy i dużej ilości miejsca. Tak Stellantis wyobraża sobie potencjalnego klienta tego modelu. To segment, który w Europie rocznie zachęca do kupna około 150 tys. egzemplarzy. W segmencie pick-upów dominuje Ford Ranger – w 2024 r. był najlepiej sprzedającym się pick-upem w Europie, z udziałem rynku na poziomie 43,6 proc. Segment pick-upów w Europie jest bardziej w fazie stabilizacji lub umiarkowanego wzrostu, niż silnej ekspansji. Nowy RAM nie jest zdany na porażkę, ale hitem sprzedaży też nie będzie.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
Reklama
Aston Martin DB12 S ma zmodyfikowany 4-litrowy silnik V8 Twin-Turbo o mocy 700 KM
Premiery
Brytyjski dżentelmen. Aston Martin DB12 z wiele znaczącą literką S
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Nowe Renault Twingo
Premiery
Powrót miejskiej legendy. Nowy elektryk Renault ma stać się autem dla wszystkich
Porsche Macan GTS startuje od 480 000 zł, plasując się cenowo po środku gamy
Premiery
Pierwsze takie Porsche w historii. Elektryczny Macan GTS ma kusić mocą
GAC wchodzi na polski rynek z dwoma modelami
Premiery
Nowe modele GAC wjeżdżają do polski. Produkcja aut w Austrii
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition powstanie w 50 egzemplarzach
Premiery
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition. Złoty i zupełnie nieskromny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama