Aktualizacja: 13.12.2025 16:18 Publikacja: 13.12.2025 07:52
Wuling Xingguang 560 trafił do sprzedaży w czterech wersjach, wycenionych od 59 800 do 98 800 juanów, czyli od około 30 tys. zł do niespełna 50 tys. zł.
Foto: mat. prasowe
Na targach motoryzacyjnych ASEAN International Auto Show w chińskim Nanning zaprezentowano nowego kompaktowego SUV-a, który już na starcie wywołał spore poruszenie. Powód jest prosty: Wuling Xingguang 560 oferuje konfigurację pięcio- lub siedmiomiejscową, trzy różne rodzaje napędu i kosztuje ułamek tego, co porównywalne modele w Europie. Auto ma 4745 mm długości, 1850 mm szerokości i do 1770 mm wysokości, przy rozstawie osi wynoszącym 2810 mm. To oznacza gabaryty zbliżone do europejskich SUV-ów segmentu C+, a nawet D. Dla porównania – jest wyraźnie większe od Dacii Bigster, która uchodzi u nas za jedną z najtańszych propozycji w tej klasie.
Foto: mat. prasowe
Na starcie model trafił do sprzedaży w czterech wersjach, wycenionych od 59 800 do 98 800 juanów, czyli od około 30 tys. zł do niespełna 50 tys. zł. W ofercie znalazły się trzy warianty napędowe: klasyczna benzyna, hybryda plug-in oraz wersja całkowicie elektryczna. Podstawowa odmiana spalinowa wykorzystuje silnik 1.5 turbo o mocy 130 kW i 290 Nm momentu obrotowego. Klienci mogą wybrać sześciobiegową skrzynię manualną lub przekładnię CVT. Wersja plug-in hybrid łączy jednostkę benzynową z silnikiem elektrycznym, oferując do 125 km zasięgu w trybie elektrycznym według cyklu CLTC. Przy rozładowanej baterii zużycie paliwa ma wynosić 5,3 l/100 km, a łączny zasięg sięgać nawet 1100 km.
Foto: mat. prasowe
Elektryk otrzymał silnik o mocy 100 kW i akumulator 60 kWh, zapewniający do 500 km zasięgu w cyklu CLTC. Dzięki technologii szybkiego ładowania 2C możliwe jest uzupełnienie energii na kolejne 200 km w około 15 minut. Stylistycznie samochód wyraźnie różnicuje wersje napędowe. Odmiany spalinowe i plug-in hybrid mają klasyczny, otwarty grill, natomiast elektryk otrzymał zamknięty przód z minimalistyczną listwą łączącą reflektory. Całość uzupełniają dwukolorowe lakiery, 18-calowe felgi i relingi dachowe, które nadają autu bardziej „europejski” charakter.
Czytaj więcej
Geely w Polsce wystartowało w maju, ale dopiero teraz pokaże, na co stać chińską markę, która po...
Foto: mat. prasowe
Wnętrze jest przewidywalne, ale funkcjonalne. Na pokładzie znalazł się cyfrowy zestaw wskaźników oraz centralny ekran o przekątnej 12,8 cala, obsługujący lokalny system multimedialny z integracją smartfonów. Kabina została zaprojektowana z myślą o elastycznym użytkowaniu – fotele można rozkładać na płasko, druga rząd oferuje regulację kąta oparcia do 128 stopni, a konfiguracja 60:40 ułatwia aranżację przestrzeni bagażowej. Model jest dziełem producenta należącego do dużego chińsko-amerykańskiego joint venture, znanego dotąd głównie z ultratanich samochodów elektrycznych. Nowy SUV wyraźnie pokazuje jednak zmianę strategii – wejście w segment rodzinnych aut o większych ambicjach, lepszym wyposażeniu i znacznie szerszym wachlarzu napędów.
Foto: mat. prasowe
Na razie Wuling Xingguang 560 pozostaje propozycją wyłącznie na rynki azjatyckie. W Europie podobne modele trafiają do sprzedaży głównie za pośrednictwem niezależnych importerów i po istotnych modyfikacjach homologacyjnych. Mimo to trudno nie zauważyć, jak bardzo takie premiery obnażają przepaść cenową między rynkiem chińskim a europejskim – i jak trudne wyzwanie czeka lokalnych producentów w najbliższych latach.
Czytaj więcej
Chiny radykalnie zmieniają zasady gry w motoryzacji. Po latach napędzania boomu na elektryki Peki...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najnowszy Bentley Continental GT Supersports to najlżejszy samochód produkcyjny marki z Crewe od 85 lat. Nie wyp...
Ford Mondeo znikał z Europy w ciszy, ale w Chinach właśnie zaczyna nowe życie. Na salonie w Kantonie pokazano gr...
Mack wraca na rynek ciężkich ciągników siodłowych z modelem, który może całkowicie zmienić pozycję marki w Amery...
Toyota Hilux wchodzi w erę elektryfikacji, a nowy Nissan Navara debiutuje jako techniczny brat Mitsubishi. Dwa n...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
BMW oficjalnie kończy produkcję modelu Z4. W marcu 2026 r. ostatni egzemplarz zjedzie z taśm zakładów Magna-Stey...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas