Według doniesień Toyota może zachować ramę drabinową obecnej generacji, co byłoby zaskoczeniem. Oczekiwano bowiem przejścia na nowocześniejszą platformę TNGA-F, stosowaną m.in. w Land Cruiserze i Tacomie. Oznaczałoby to także brak możliwości zaoferowania tylnej osi na sprężynach śrubowych – rozwiązania, które poprawia komfort w amerykańskich pickupach Toyoty. Pewne jest natomiast, że Hilux otrzyma zestaw najnowocześniejszych systemów wsparcia kierowcy: automatyczne hamowanie awaryjne, asystent pasa ruchu, adaptacyjny tempomat czy zaawansowane systemy parkowania. Pod maską spodziewane są sprawdzone jednostki – diesle o pojemności 2.4 i 2.8 litra (z opcją mild-hybrid w większym silniku). Na rynkach pozaeuropejskich oferta ma obejmować także jednostki benzynowe, w tym hybrydowy napęd 2.4 „I-Force Max” z Tacomy.

Hilux – dlaczego „niezniszczalny”?

Toyota Hilux przez dekady wypracowała sobie reputację najbardziej wytrzymałego pickupa świata. Jego konstrukcja – rama drabinowa, proste, solidne silniki, minimalna elektronika w starszych generacjach – sprawiła, że Hilux potrafił wytrzymać ekstremalne warunki. To właśnie ten model był niszczony w legendarnym programie Top Gear, gdzie przetrwał m.in. zatopienie w morzu, uderzenie w budynek i pożar – a po naprawie młotkiem i kluczem nadal odpalał. Hilux od lat pracuje na budowach, w kopalniach, na pustyniach i w dżungli, stając się synonimem „niezniszczalnego samochodu”.

Rysunek patentowy nowego Hiluxa Foto: Toyota

Krótka historia Toyoty Hilux

Hilux zadebiutował w 1968 r. jako lekki pickup dla rosnącego rynku aut użytkowych. Już pierwsza generacja zdobyła popularność w Azji i Australii. W latach 80. model stał się globalnym hitem – to wtedy Hilux trafił do Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Kolejne generacje zyskały bardziej komfortowe wnętrza, mocniejsze silniki i napęd 4x4, ale nigdy nie straciły reputacji auta do zadań specjalnych. Hilux odegrał też rolę w historii motoryzacji sportowej – startował w Rajdzie Dakar, gdzie udowodnił swoje możliwości w ekstremalnych warunkach. Dziś to najważniejszy pickup Toyoty i jeden z najlepiej sprzedających się modeli tej klasy na świecie.

Czy wiesz, że…

- Nazwa „Hilux” to skrót od High Luxury (dosłownie „wysoki luksus” albo bardziej naturalnie „luksus na najwyższym poziomie”).

- W ciągu ponad 55 lat produkcji sprzedano ponad 20 milionów egzemplarzy Hiluxa.

- Model produkowany jest w kilku krajach, ale najwięcej egzemplarzy wyjeżdża z fabryki w Tajlandii.

