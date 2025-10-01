Reklama

Niezniszczalna Toyota Hilux dostaje nowy wygląd i technologie przyszłości

Według doniesień medialnych Toyota zaprezentuje nowego Hiluxa już w listopadzie tego roku. Dziewiąta generacja najlepiej sprzedającego się na świecie pickupa średniej wielkości trafi na rynek w 2026 r.

Publikacja: 01.10.2025 00:17

Dziewiąta generacja Toyoty Hilux trafi na rynek w 2026 r.

Dziewiąta generacja Toyoty Hilux trafi na rynek w 2026 r.

Foto: mat. prasowe

Martin Śliwa

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak będzie wyglądać przyszła generacja Toyoty Hilux?
  • Dlaczego wybór Tajlandii jako miejsca premiery nowego Hiluxa jest znaczący?
  • Jakie innowacje pojawią się we wnętrzu nowego modelu?
  • Dlaczego Hilux zdobył reputację niezniszczalnego pickupa?

Jak donoszą tajskie media, Toyota ma zaprezentować nową generację Hiluxa na targach motoryzacyjnych Thailand Motor Expo. Największe targi motoryzacyjne w Azji Południowo-Wschodniej odbędą się w dniach od 29 listopada do 10 grudnia 2025 r. Wybór Tajlandii jako miejsca premiery jest logiczny – to tam powstaje około 70 proc. wszystkich Hiluxów trafiających na globalne rynki. Pickup Toyoty od lat jest też najchętniej kupowanym samochodem w tym kraju – w 2024 r. sprzedano tam około 130 tys. sztuk.

Czytaj więcej

Camry była najchętniej wybieraną hybrydą świata. W pierwszym półroczu klienci kupili 266 970 egzempl
Tu i Teraz
To nie jest Corolla. Ten model Toyoty jest najpopularniejszą hybrydą na świecie

Do sieci wyciekły rysunki patentowe, które zdradzają kierunek projektowy nowej generacji. Kabina zachowuje proporcje znane z obecnego modelu, ale przód został mocno przeprojektowany – z szerokimi światłami LED osadzonymi nisko i dużymi wlotami powietrza. Z tyłu widać zintegrowany stopień w zderzaku oraz światła wzdłuż narożników skrzyni ładunkowej, czyli raczej klasyczne kształty. We wnętrzu zmiany mają być jeszcze większe. Inspirowana nową Toyotą Tacomą deska rozdzielcza ma otrzymać w pełni cyfrowe zegary i pionowo ustawiony ekran multimedialny osadzony na stopniowanej desce rozdzielczej. Nowa, kompaktowa dźwignia zmiany biegów ma zastąpić długi drążek z obecnej wersji.

Rysunek patentowy nowego Hiluxa

Rysunek patentowy nowego Hiluxa

Foto: Toyota

Reklama
Reklama

Według doniesień Toyota może zachować ramę drabinową obecnej generacji, co byłoby zaskoczeniem. Oczekiwano bowiem przejścia na nowocześniejszą platformę TNGA-F, stosowaną m.in. w Land Cruiserze i Tacomie. Oznaczałoby to także brak możliwości zaoferowania tylnej osi na sprężynach śrubowych – rozwiązania, które poprawia komfort w amerykańskich pickupach Toyoty. Pewne jest natomiast, że Hilux otrzyma zestaw najnowocześniejszych systemów wsparcia kierowcy: automatyczne hamowanie awaryjne, asystent pasa ruchu, adaptacyjny tempomat czy zaawansowane systemy parkowania. Pod maską spodziewane są sprawdzone jednostki – diesle o pojemności 2.4 i 2.8 litra (z opcją mild-hybrid w większym silniku). Na rynkach pozaeuropejskich oferta ma obejmować także jednostki benzynowe, w tym hybrydowy napęd 2.4 „I-Force Max” z Tacomy.

Hilux – dlaczego „niezniszczalny”?

Toyota Hilux przez dekady wypracowała sobie reputację najbardziej wytrzymałego pickupa świata. Jego konstrukcja – rama drabinowa, proste, solidne silniki, minimalna elektronika w starszych generacjach – sprawiła, że Hilux potrafił wytrzymać ekstremalne warunki. To właśnie ten model był niszczony w legendarnym programie Top Gear, gdzie przetrwał m.in. zatopienie w morzu, uderzenie w budynek i pożar – a po naprawie młotkiem i kluczem nadal odpalał. Hilux od lat pracuje na budowach, w kopalniach, na pustyniach i w dżungli, stając się synonimem „niezniszczalnego samochodu”.

Rysunek patentowy nowego Hiluxa

Rysunek patentowy nowego Hiluxa

Foto: Toyota

Krótka historia Toyoty Hilux

Hilux zadebiutował w 1968 r. jako lekki pickup dla rosnącego rynku aut użytkowych. Już pierwsza generacja zdobyła popularność w Azji i Australii. W latach 80. model stał się globalnym hitem – to wtedy Hilux trafił do Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Kolejne generacje zyskały bardziej komfortowe wnętrza, mocniejsze silniki i napęd 4x4, ale nigdy nie straciły reputacji auta do zadań specjalnych. Hilux odegrał też rolę w historii motoryzacji sportowej – startował w Rajdzie Dakar, gdzie udowodnił swoje możliwości w ekstremalnych warunkach. Dziś to najważniejszy pickup Toyoty i jeden z najlepiej sprzedających się modeli tej klasy na świecie.

Czy wiesz, że…
- Nazwa „Hilux” to skrót od High Luxury (dosłownie „wysoki luksus” albo bardziej naturalnie „luksus na najwyższym poziomie”).
- W ciągu ponad 55 lat produkcji sprzedano ponad 20 milionów egzemplarzy Hiluxa.
- Model produkowany jest w kilku krajach, ale najwięcej egzemplarzy wyjeżdża z fabryki w Tajlandii.

Czytaj więcej

Toyota Hilux Dakar 2019: Kochaj to, czego (zwykle) nienawidzisz
Za Kierownicą
Toyota Hilux Dakar 2019: Kochaj to, czego (zwykle) nienawidzisz
Reklama
Reklama
Aktualny model Toyoty Hilux

Aktualny model Toyoty Hilux

Foto: mat. prasowe

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy pickup Toyota Toyota Hilux

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak będzie wyglądać przyszła generacja Toyoty Hilux?
  • Dlaczego wybór Tajlandii jako miejsca premiery nowego Hiluxa jest znaczący?
  • Jakie innowacje pojawią się we wnętrzu nowego modelu?
  • Dlaczego Hilux zdobył reputację niezniszczalnego pickupa?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Jak donoszą tajskie media, Toyota ma zaprezentować nową generację Hiluxa na targach motoryzacyjnych Thailand Motor Expo. Największe targi motoryzacyjne w Azji Południowo-Wschodniej odbędą się w dniach od 29 listopada do 10 grudnia 2025 r. Wybór Tajlandii jako miejsca premiery jest logiczny – to tam powstaje około 70 proc. wszystkich Hiluxów trafiających na globalne rynki. Pickup Toyoty od lat jest też najchętniej kupowanym samochodem w tym kraju – w 2024 r. sprzedano tam około 130 tys. sztuk.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Reklama
Nie ma złudzeń – Škoda 110 R Concept nie trafi do salonów
Samochód Jutra
Czeska ikona lat 70. w nowym wydaniu. Škoda 110 R powraca
Volkswagen ID. Cross Concept to jeden z tych modeli koncepcyjnych, który nie utknie w szufladzie tyl
Samochód Jutra
Volkswagen atakuje segment budżetowych elektryków. ID.Cross to najważniejsza broń
Na Fuerteventurze znajduje się wulkan Tindaya. Właśnie od niego zaczerpnięto nazwę nowego modelu Cup
Samochód Jutra
Cupra Tindaya: Tak będą wyglądać przyszłe modele hiszpańskiej marki
Skoda Vision O Concept to pierwszy samochód koncepcyjny marki projektowany „od wewnątrz”
Samochód Jutra
Škoda Vision O. Czy tak będzie wyglądać elektryczny Superb Combi?
Audi Concept C to zapowiedź produkcyjnego modelu samochodu
Samochód Jutra
Tak wygląda następca Audi TT. Concept C to roadster z twardym dachem
Reklama
Reklama
e-Wydanie