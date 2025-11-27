Ewolucja dotarła również pod maskę. W ofercie pozostaje sprawdzony silnik diesla 2.8 MHEV, czyli czterocylindrowa jednostka napędowa z układem miękkiej hybrydy 48V, generująca moc 204 KM. Ta wersja nadal stanowi kluczowy wybór w Europie, oferując imponujące 3500 kg uciągu i pełną gotowość do intensywnej eksploatacji. Nowością jest Hilux Electric, który jest wyposażony w zestaw dwóch silników elektrycznych oraz akumulator o pojemności 59,2 kWh. Zasięg wynoszący 240 km w cyklu WLTP nie zachwyca, jednak wystarcza do miejskich zastosowań i lżejszych prac. Toyota podkreśla, że terenowe możliwości elektrycznej wersji pozostały niezmienione: 700 mm głębokości brodzenia, osłonięta bateria oraz ładowność wynosząca 715 kg.

Toyota Hilux Foto: mat. prasowe

Jeszcze więcej emocji budzi zapowiadany wariant wodorowy, który ma trafić na rynek w 2028 r.. To deklaracja, że Toyota nie tylko nie zamierza rozstawać się z alternatywnymi napędami, ale chce pokazać, że pickup na ogniwa paliwowe może być realnym narzędziem pracy. Hilux pozostał autem do ciężkiej roboty. Napęd 4x4 wspiera system Multi-Terrain Select z trybami Rock, Mud, Sand, Dirt, Mogul i Auto. Pojawiło się też nowe elektryczne wspomaganie kierownicy oraz system kamer Multi-Terrain Monitor. W Polsce sprzedaż ruszy jeszcze w grudniu 2025 r.

Nowy Nissan Navara. Sojusz z Mitsubishi i gruntowna zmiana koncepcji

Drugi z prezentowanych pickupów wchodzi na rynek z zupełnie innej strony. Nissan Navara, od lat jeden z najważniejszych modeli marki w regionie Azji i Pacyfiku, został całkowicie przeprojektowany jako techniczny brat Mitsubishi Tritona. To pierwsza tak bliska współpraca obu firm i efekt pełnej integracji w ramach aliansu. Architektura Navary 2026 to identyczny ramowy układ nośny. Pod maską znajduje się dobrze znany 2,4-litrowy biturbodiesel o mocy 204 KM i 470 Nm, połączony z sześciostopniową automatyczną skrzynią biegów. Nissan zapewnia jednak, że nowa Navara to coś więcej niż klon.

Nissan Navara Foto: mat. prasowe

Najważniejsze różnice ukryto pod spodem. Firma Premcar, australijski specjalista odpowiedzialny za kultowe warianty Warrior, stworzyła całkowicie nowe zawieszenie. Poprzednia Navara miała problemy z osią tylną pod obciążeniem, dlatego nowy model otrzymał dopracowane rozwiązania z odpowiednio zestrojonymi amortyzatorami, które mają przetrwać bezdroża. Premcar przejechał w testach ponad 18 tysięcy kilometrów, aby dopracować charakter zawieszenia.