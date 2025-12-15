Aktualizacja: 15.12.2025 23:08 Publikacja: 15.12.2025 10:56
Porsche 911 GT3 90 Ferdinand A. Porsche powstanie w liczbie 90 egzemplarzy
Foto: mat. prasowe
Z okazji 90. urodzin Ferdinanda Alexandera Porsche marka z Zuffenhausen przygotowała wyjątkowe Porsche 911 GT3. Wersja nosi nazwę 90 Ferdinand A. Porsche – limitowana edycja zbudowana w liczbie zaledwie 90 egzemplarzy zbudowanych w ramach programu Sonderwunsch. To model, który nie udaje nowego rozdziału w historii 911. On celebruje fundamenty, które F. A. Porsche uznawał za najwyższą wartość w designie. Bazą jubileuszowej edycji jest 911 GT3 z pakietem Touring. Pod tylną pokrywą pracuje wolnossący, 4-litrowy bokser o mocy 510 KM i 450 Nm, bez turbosprężarek i bez kompromisów. Technicznie to pełnoprawne GT3, wizualnie – dyskretne, eleganckie i głęboko osadzone w historii marki.
Porsche 911 GT3 90 Ferdinand A. Porsche
Foto: mat. prasowe
Najbardziej charakterystycznym elementem nadwozia jest nowy lakier F. A. Greenmetallic, opracowany specjalnie dla tego modelu. To współczesna interpretacja koloru Oakgreenmetallic, którym jeździło prywatne 911 Ferdinanda Alexandra Porsche w latach 80. Całość uzupełniają czarne, satynowe felgi Sport Classic inspirowane klasycznymi Fuchsami oraz historyczne herby Porsche z 1963 r. Wnętrze to najbardziej osobista część tego projektu. Tapicerka z klubowej skóry w kolorze Truffle Brown zestawiona jest z przeszyciami w odcieniu Chalk Beige. Środkowe panele foteli obszyto specjalnie zaprojektowaną tkaniną F. A. Grid-Weave, której wzór nawiązuje do ulubionych kurtek projektanta. Ten sam materiał pojawia się w schowku, na dokumentach i w bagażniku. Drewniana gałka zmiany biegów z orzecha, plakietki z podpisem F. A. Porsche i rocznicowe oznaczenia „One of 90” dopełniają kolekcjonerskiego charakteru auta.
Porsche 911 GT3 90 Ferdinand A. Porsche
Foto: mat. prasowe
Zakup samochodu to dopiero początek. Każdy nabywca otrzyma limitowany zegarek Porsche Design Chronograph 1, inspirowany oryginałem z 1972 r. – pierwszym czarnym zegarkiem naręcznym na świecie. Jest też specjalna torba weekendowa Porsche Design oraz… powrót sanek Porsche Junior, zaprojektowanych niegdyś przez F. A. Porsche i dziś wykonanych z karbonu z kevlarowym rdzeniem.
Porsche 911 GT3 90 Ferdinand A. Porsche
Foto: mat. prasowe
Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche będzie można zamawiać od kwietnia 2026 roku Cena w Polsce wynosi 1 873 000 zł, niemal o 900 tys. zł więcej niż standardowe GT3 Touring. Produkcja ruszy w drugiej połowie 2026 roku po zakończeniu indywidualnych konfiguracji. Jeden egzemplarz trafi do Marka Porsche, syna projektanta. To nie jest samochód dla każdego. To Porsche dla tych, którzy wiedzą, że prawdziwa wartość marki nie zaczyna się od osiągów, lecz od kreski narysowanej ponad 60 lat temu.
Porsche 911 GT3 90 Ferdinand A. Porsche
Foto: mat. prasowe
Porsche 911 GT3 90 Ferdinand A. Porsche
Foto: mat. prasowe
Porsche 911 GT3 90 Ferdinand A. Porsche
Foto: mat. prasowe
