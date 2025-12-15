Z okazji 90. urodzin Ferdinanda Alexandera Porsche marka z Zuffenhausen przygotowała wyjątkowe Porsche 911 GT3. Wersja nosi nazwę 90 Ferdinand A. Porsche – limitowana edycja zbudowana w liczbie zaledwie 90 egzemplarzy zbudowanych w ramach programu Sonderwunsch. To model, który nie udaje nowego rozdziału w historii 911. On celebruje fundamenty, które F. A. Porsche uznawał za najwyższą wartość w designie. Bazą jubileuszowej edycji jest 911 GT3 z pakietem Touring. Pod tylną pokrywą pracuje wolnossący, 4-litrowy bokser o mocy 510 KM i 450 Nm, bez turbosprężarek i bez kompromisów. Technicznie to pełnoprawne GT3, wizualnie – dyskretne, eleganckie i głęboko osadzone w historii marki.

Porsche 911 GT3 90 Ferdinand A. Porsche Foto: mat. prasowe

Najbardziej charakterystycznym elementem nadwozia jest nowy lakier F. A. Greenmetallic, opracowany specjalnie dla tego modelu. To współczesna interpretacja koloru Oakgreenmetallic, którym jeździło prywatne 911 Ferdinanda Alexandra Porsche w latach 80. Całość uzupełniają czarne, satynowe felgi Sport Classic inspirowane klasycznymi Fuchsami oraz historyczne herby Porsche z 1963 r. Wnętrze to najbardziej osobista część tego projektu. Tapicerka z klubowej skóry w kolorze Truffle Brown zestawiona jest z przeszyciami w odcieniu Chalk Beige. Środkowe panele foteli obszyto specjalnie zaprojektowaną tkaniną F. A. Grid-Weave, której wzór nawiązuje do ulubionych kurtek projektanta. Ten sam materiał pojawia się w schowku, na dokumentach i w bagażniku. Drewniana gałka zmiany biegów z orzecha, plakietki z podpisem F. A. Porsche i rocznicowe oznaczenia „One of 90” dopełniają kolekcjonerskiego charakteru auta.