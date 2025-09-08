Aktualizacja: 08.09.2025 11:19 Publikacja: 08.09.2025 07:07
Mercedes wraca do odwagi w projektowaniu grilla i detali świetlnych, które – zwłaszcza w nocy – zamieniają SUV-a w designerską wizytówkę
Foto: mat. prasowe
Ola Källenius, szef koncernu, mówi o „samochodzie przeznaczenia” – projekcie, od którego zależy nie tylko wizerunek, ale i przyszłość marki z gwiazdą. GLC w wersji elektrycznej, zaprezentowany na targach IAA w Monachium, nie jest jedynie kolejną próbą w gamie EQ. To wyzwanie definitywnego odejścia od wizerunku aktualnych elektryków Mercedesa, które trudno uznać za rynkowe hity. Mercedes wkracza w nową erę, którą rozpoczął model CLA, a teraz doszedł do tego światowy hit sprzedaży GLC.
Mercedes GLC
Foto: mat. prasowe
Nowy GLC łączy tradycję z nowoczesnością. Linie nadwozia przypominają poprzednią generację GLC, ale to co dzieje się z przodu i z tyłu karoserii wywraca stolik. Mercedes wraca do odwagi w projektowaniu grilla i detali świetlnych, które – zwłaszcza w nocy – zamieniają SUV-a w designerską wizytówkę. Praktycznie cały wlot powietrza nie tyle się świeci, co błyszczy. Za to w świetle dziennym swoim wyglądem i wzorem bardzo przypomina grille z modelu Mercedesa W114 z lat 60., 70. i 80. XX wieku. Również tył zaskakuje. Cztery osobne punkty świetlne, dwie linie i to wszystko przykryte pod jedną taflą szkła. Świeżo, inaczej i ciekawie.
Czytaj więcej
Niemiecki producent rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii. Mercedes CLA to pierwszy elektryk...
Mercedes GLC
Foto: mat. prasowe
We wnętrzu dominuje cyfrowa architektura. Opcjonalny „MBUX Hyperscreen” ma aż... 39 cali przekątnej i tworzy ścianę ekranu od drzwi do drzwi. To nie jest już deska rozdzielcza z ekranem – to ekran, który jest deską rozdzielczą. Do tego inteligentny system operacyjny MB.OS, wspierany przez AI i zintegrowany z technologiami Microsoftu czy Google, ma uczynić GLC samochodem, który uczy się kierowcy i prowadzi z nim prawdziwy dialog. Koniec z nietrafionymi, dotykowymi powierzchniami na kierownicy. W to miejsce wróciły klasyczne klawisze i pokrętła. Elektryczny Mercedes GLC jest pierwszym, który ma w pełni wegańskie wnętrze.
Mercedes GLC
Foto: mat. prasowe
Elektryczny GLC urósł. Rozstaw osi ma 2,97 m (wcześniej 2,88 m), dzięki czemu pasażerowie z tyłu mają zyskać więcej miejsca, a bagażnik oferuje od 570 do 1740 l. Do tego dochodzi przedni kufer o pojemności 128 litrów. SUV może też holować przyczepę o masie do 2,4 tony, co wciąż należy do rzadkości wśród aut elektrycznych. Technicznie nowy GLC bazuje na platformie MB.EA i w pierwszej odsłonie debiutuje jako wersja 400 4Matic. Dwa silniki – synchroniczny na tylnej osi i dołączany na przedniej – rozwijają łącznie moc 489 KM. Sprint do setki zajmuje 4,3 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 210 km/h. Zasięg wynosi 710 km według WLTP, przy baterii o pojemności netto 94 kWh. 800-woltowa architektura pozwala na ładowanie z mocą do 330 kW – co w praktyce oznacza 300 km zasięgu w 10 minut. Mercedes zastosował też dwubiegową przekładnię, co ma poprawiać efektywność i dynamikę.
Mercedes GLC
Foto: mat. prasowe
Pneumatyczne zawieszenie Airmatic, tylna skrętna oś i nowy układ hamulcowy typu one-box mają gwarantować komfort i precyzję hamowania. Do tego szereg systemów wspomagających – od Distronica po asystenta jazdy w korku. Nowy GLC zadebiutuje na rynku wiosną 2026 r. Czy spełni rolę wyznaczoną mu przez szefa Mercedesa Källeniusa? Ma ku temu wszystkie atuty – atrakcyjny design, dobre osiągi, duży zasięg i technologie, które mogą zawstydzić konkurencję. Ale prawdziwy test odbędzie się dopiero w salonach. Jeśli klienci uznają, że ten model nie tylko wygląda i jeździ jak Mercedes, ale także jest realną alternatywą dla spalinowego bestsellera, marka ze Stuttgartu faktycznie otworzy nowy rozdział w swojej historii.
Mercedes GLC
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że...
- Pierwszy seryjny elektryczny Mercedes powstał już w 1906 roku. Nosił nazwę „Mercedes Electrique” i był produkowany wspólnie z francuską firmą Jenatzy.
- Mercedes GLC od 2015 roku sprzedał się w ponad 2,6 mln egzemplarzy, co czyni go najpopularniejszym SUV-em w historii marki.
Mercedes GLC
Foto: mat. prasowe
Mercedes GLC
Foto: mat. prasowe
Mercedes GLC
Foto: mat. prasowe
Mercedes GLC
Foto: mat. prasowe
Mercedes GLC
Foto: mat. prasowe
Mercedes GLC
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Mercedes CLA Shooting Brake, który zadebiutuje w wersji elektrycznej, imponuje zasięgiem, przestr...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ola Källenius, szef koncernu, mówi o „samochodzie przeznaczenia” – projekcie, od którego zależy nie tylko wizerunek, ale i przyszłość marki z gwiazdą. GLC w wersji elektrycznej, zaprezentowany na targach IAA w Monachium, nie jest jedynie kolejną próbą w gamie EQ. To wyzwanie definitywnego odejścia od wizerunku aktualnych elektryków Mercedesa, które trudno uznać za rynkowe hity. Mercedes wkracza w nową erę, którą rozpoczął model CLA, a teraz doszedł do tego światowy hit sprzedaży GLC.
Zdaniem wielu miłośników motoryzacji, nie istnieje lepszy samochód niż Porsche 911 Turbo S. A więc „ideał” właśn...
Pierwszym przedstawicielem projektu nazwanego „Nowa Klasa” jest BMW iX3. Elektryczny SUV produkowany będzie na W...
Gordon Murray, mimo zbliżających się 80 lat, nie zwalnia tempa. Jego firma Gordon Murray Automotive zaprezentowa...
Volkswagen stawia kolejny krok w stronę przyszłości – druga generacja T-Roca, która trafi na rynek jesienią 2025...
Najnowsze Lamborghini Fenomeno, to auto z klasycznym silnikiem V12, w dodatku w jego najpotężniejszej odmianie w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas