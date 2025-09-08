We wnętrzu dominuje cyfrowa architektura. Opcjonalny „MBUX Hyperscreen” ma aż... 39 cali przekątnej i tworzy ścianę ekranu od drzwi do drzwi. To nie jest już deska rozdzielcza z ekranem – to ekran, który jest deską rozdzielczą. Do tego inteligentny system operacyjny MB.OS, wspierany przez AI i zintegrowany z technologiami Microsoftu czy Google, ma uczynić GLC samochodem, który uczy się kierowcy i prowadzi z nim prawdziwy dialog. Koniec z nietrafionymi, dotykowymi powierzchniami na kierownicy. W to miejsce wróciły klasyczne klawisze i pokrętła. Elektryczny Mercedes GLC jest pierwszym, który ma w pełni wegańskie wnętrze.

Mercedes GLC Foto: mat. prasowe

Elektryczny GLC urósł. Rozstaw osi ma 2,97 m (wcześniej 2,88 m), dzięki czemu pasażerowie z tyłu mają zyskać więcej miejsca, a bagażnik oferuje od 570 do 1740 l. Do tego dochodzi przedni kufer o pojemności 128 litrów. SUV może też holować przyczepę o masie do 2,4 tony, co wciąż należy do rzadkości wśród aut elektrycznych. Technicznie nowy GLC bazuje na platformie MB.EA i w pierwszej odsłonie debiutuje jako wersja 400 4Matic. Dwa silniki – synchroniczny na tylnej osi i dołączany na przedniej – rozwijają łącznie moc 489 KM. Sprint do setki zajmuje 4,3 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 210 km/h. Zasięg wynosi 710 km według WLTP, przy baterii o pojemności netto 94 kWh. 800-woltowa architektura pozwala na ładowanie z mocą do 330 kW – co w praktyce oznacza 300 km zasięgu w 10 minut. Mercedes zastosował też dwubiegową przekładnię, co ma poprawiać efektywność i dynamikę.

Mercedes GLC Foto: mat. prasowe

Pneumatyczne zawieszenie Airmatic, tylna skrętna oś i nowy układ hamulcowy typu one-box mają gwarantować komfort i precyzję hamowania. Do tego szereg systemów wspomagających – od Distronica po asystenta jazdy w korku. Nowy GLC zadebiutuje na rynku wiosną 2026 r. Czy spełni rolę wyznaczoną mu przez szefa Mercedesa Källeniusa? Ma ku temu wszystkie atuty – atrakcyjny design, dobre osiągi, duży zasięg i technologie, które mogą zawstydzić konkurencję. Ale prawdziwy test odbędzie się dopiero w salonach. Jeśli klienci uznają, że ten model nie tylko wygląda i jeździ jak Mercedes, ale także jest realną alternatywą dla spalinowego bestsellera, marka ze Stuttgartu faktycznie otworzy nowy rozdział w swojej historii.