Nowy Ford Mondeo przeznaczony na rynek chiński
Ford Mondeo – model, który w Europie odszedł w zapomnienie w 2022 r. – wraca na rynek, ale… nie u nas. W Chinach właśnie pokazano odświeżoną wersję auta, przygotowaną specjalnie dla tamtejszych kierowców. Nowa generacja zadebiutowała oficjalnie na rynku chińskim i stanowi największą modernizację tego modelu od lat, rozwijaną w ramach joint venture Changan-Ford. Choć Mondeo w Europie był bestsellerem, a jego wycofanie wielu kierowców przyjęło z żalem, Ford zdecydował się kontynuować jego historię tylko w Chinach i na wybranych rynkach Bliskiego Wschodu (gdzie sprzedawany jest jako Taurus). Najnowsza odsłona przynosi zupełnie świeżą stylistykę, bardziej zaawansowaną technologię i poprawione układy napędowe.
Z zewnątrz chiński Mondeo prezentuje się jako niższa, szersza i bardziej dynamiczna limuzyna. Nowy grill, przeprojektowane reflektory LED i aerodynamiczna linia fastback przywodzą na myśl sportowe sedany – nieprzypadkowo, bo Ford wyraźnie inspiruje się Mustangiem. W miejscu klasycznych klamek pojawiły się chowane uchwyty, a czarne akcenty podkreślają sportowy ton projektu. Z tyłu znalazły się nowe lampy z charakterystycznym motywem trzech świetlnych pasów. Największa rewolucja czeka jednak w kabinie. Cały kokpit zdominował zakrzywiony 27-calowy ekran 4K, rozciągający się praktycznie od słupka do słupka. System SYNC+ w nowej wersji pracuje szybciej dzięki chipowi Qualcomm 8155, oferuje płynniejszą grafikę, lepszy asystent głosowy i bezprzewodową integrację smartfonów. Nowa jest też „pływająca” konsola środkowa oraz system kamer zapewniający 540-stopniowy widok wokół pojazdu.
Pod maską – przynajmniej w Chinach – pozostaje jeden główny napęd: 2-litrowy turbobenzynowy Ecoboost o mocy 261 KM i 408 Nm, zestawiony z ośmiobiegowym automatem. W innych rynkach (m.in. na Bliskim Wschodzie) dostępny będzie również wariant hybrydowy. Wszystkie odmiany są przednionapędowe. Nowy Mondeo mierzy 4,94 m długości i ma 2,95 m rozstawu osi – parametry typowe dla dużych, komfortowych limuzyn. W Chinach auto pozostaje pięcioosobowe i dostępne wyłącznie jako sedan. Produkcję realizuje zakład Changan-Ford, a ceny zostaną podane w najbliższych tygodniach.
Dla Europy to raczej ciekawostka niż zapowiedź powrotu. Ford oficjalnie podkreśla, że nie planuje powrotu Mondeo do unijnej oferty. A jednak – patrząc na skalę zmian, odważny design i ogromny ekran w kabinie – łatwo pomyśleć, że to sedan, którego wielu kierowców w Europie z przyjemnością zobaczyłoby na drogach.
