Ford Mondeo – model, który w Europie odszedł w zapomnienie w 2022 r. – wraca na rynek, ale… nie u nas. W Chinach właśnie pokazano odświeżoną wersję auta, przygotowaną specjalnie dla tamtejszych kierowców. Nowa generacja zadebiutowała oficjalnie na rynku chińskim i stanowi największą modernizację tego modelu od lat, rozwijaną w ramach joint venture Changan-Ford. Choć Mondeo w Europie był bestsellerem, a jego wycofanie wielu kierowców przyjęło z żalem, Ford zdecydował się kontynuować jego historię tylko w Chinach i na wybranych rynkach Bliskiego Wschodu (gdzie sprzedawany jest jako Taurus). Najnowsza odsłona przynosi zupełnie świeżą stylistykę, bardziej zaawansowaną technologię i poprawione układy napędowe.

Nowy Ford Mondeo przeznaczony na rynek chiński Foto: mat. prasowe

Z zewnątrz chiński Mondeo prezentuje się jako niższa, szersza i bardziej dynamiczna limuzyna. Nowy grill, przeprojektowane reflektory LED i aerodynamiczna linia fastback przywodzą na myśl sportowe sedany – nieprzypadkowo, bo Ford wyraźnie inspiruje się Mustangiem. W miejscu klasycznych klamek pojawiły się chowane uchwyty, a czarne akcenty podkreślają sportowy ton projektu. Z tyłu znalazły się nowe lampy z charakterystycznym motywem trzech świetlnych pasów. Największa rewolucja czeka jednak w kabinie. Cały kokpit zdominował zakrzywiony 27-calowy ekran 4K, rozciągający się praktycznie od słupka do słupka. System SYNC+ w nowej wersji pracuje szybciej dzięki chipowi Qualcomm 8155, oferuje płynniejszą grafikę, lepszy asystent głosowy i bezprzewodową integrację smartfonów. Nowa jest też „pływająca” konsola środkowa oraz system kamer zapewniający 540-stopniowy widok wokół pojazdu.