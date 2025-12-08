Reklama

Europa go straciła, na innych rynkach wypłynął w nowej wersji. Tak wygląda Ford Mondeo

Ford Mondeo znikał z Europy w ciszy, ale w Chinach właśnie zaczyna nowe życie. Na salonie w Kantonie pokazano gruntownie odświeżoną wersję popularnego niegdyś sedana – większą, nowocześniejszą i pełną technologii, której na naszym rynku już nie zobaczymy.

Publikacja: 08.12.2025 09:05

Nowy Ford Mondeo przeznaczony na rynek chiński

Nowy Ford Mondeo przeznaczony na rynek chiński

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Ford Mondeo – model, który w Europie odszedł w zapomnienie w 2022 r. – wraca na rynek, ale… nie u nas. W Chinach właśnie pokazano odświeżoną wersję auta, przygotowaną specjalnie dla tamtejszych kierowców. Nowa generacja zadebiutowała oficjalnie na rynku chińskim i stanowi największą modernizację tego modelu od lat, rozwijaną w ramach joint venture Changan-Ford. Choć Mondeo w Europie był bestsellerem, a jego wycofanie wielu kierowców przyjęło z żalem, Ford zdecydował się kontynuować jego historię tylko w Chinach i na wybranych rynkach Bliskiego Wschodu (gdzie sprzedawany jest jako Taurus). Najnowsza odsłona przynosi zupełnie świeżą stylistykę, bardziej zaawansowaną technologię i poprawione układy napędowe.

Nowy Ford Mondeo przeznaczony na rynek chiński

Nowy Ford Mondeo przeznaczony na rynek chiński

Foto: mat. prasowe

Z zewnątrz chiński Mondeo prezentuje się jako niższa, szersza i bardziej dynamiczna limuzyna. Nowy grill, przeprojektowane reflektory LED i aerodynamiczna linia fastback przywodzą na myśl sportowe sedany – nieprzypadkowo, bo Ford wyraźnie inspiruje się Mustangiem. W miejscu klasycznych klamek pojawiły się chowane uchwyty, a czarne akcenty podkreślają sportowy ton projektu. Z tyłu znalazły się nowe lampy z charakterystycznym motywem trzech świetlnych pasów. Największa rewolucja czeka jednak w kabinie. Cały kokpit zdominował zakrzywiony 27-calowy ekran 4K, rozciągający się praktycznie od słupka do słupka. System SYNC+ w nowej wersji pracuje szybciej dzięki chipowi Qualcomm 8155, oferuje płynniejszą grafikę, lepszy asystent głosowy i bezprzewodową integrację smartfonów. Nowa jest też „pływająca” konsola środkowa oraz system kamer zapewniający 540-stopniowy widok wokół pojazdu.

Nowy Ford Mondeo przeznaczony na rynek chiński

Nowy Ford Mondeo przeznaczony na rynek chiński

Foto: mat. prasowe

Pod maską – przynajmniej w Chinach – pozostaje jeden główny napęd: 2-litrowy turbobenzynowy Ecoboost o mocy 261 KM i 408 Nm, zestawiony z ośmiobiegowym automatem. W innych rynkach (m.in. na Bliskim Wschodzie) dostępny będzie również wariant hybrydowy. Wszystkie odmiany są przednionapędowe. Nowy Mondeo mierzy 4,94 m długości i ma 2,95 m rozstawu osi – parametry typowe dla dużych, komfortowych limuzyn. W Chinach auto pozostaje pięcioosobowe i dostępne wyłącznie jako sedan. Produkcję realizuje zakład Changan-Ford, a ceny zostaną podane w najbliższych tygodniach.

Nowy Ford Mondeo przeznaczony na rynek chiński

Nowy Ford Mondeo przeznaczony na rynek chiński

Foto: mat. prasowe

Bez szansy na powrót do Europy

Dla Europy to raczej ciekawostka niż zapowiedź powrotu. Ford oficjalnie podkreśla, że nie planuje powrotu Mondeo do unijnej oferty. A jednak – patrząc na skalę zmian, odważny design i ogromny ekran w kabinie – łatwo pomyśleć, że to sedan, którego wielu kierowców w Europie z przyjemnością zobaczyłoby na drogach.

Nowy Ford Mondeo przeznaczony na rynek chiński

Nowy Ford Mondeo przeznaczony na rynek chiński

Foto: mat. prasowe

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Ford Ford Mondeo chiński rynek samochodowy
