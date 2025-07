Mercedes wsłuchał się w opinie fanów – na kierownicy znów znajdziemy klasyczne rolki do regulacji głośności i tempomatu. Cała reszta to już przyszłość: kamera selfie odblokowuje samochód po rozpoznaniu twarzy, a ukryte w podsufitce czujniki dbają o klimat we wnętrzu.Choć linia nadwozia zdradza sportowy charakter, bagażnik mieści od 455 do 1290 litrów, a pod maską znalazł się dodatkowy schowek – tzw. frunk – o pojemności 101 litrów. Na relingach dachowych można przewozić sprzęt sportowy (ładowność 75 kg), a hak holowniczy poradzi sobie z przyczepą ważącą do 1,8 tony. We wszystkich modelach montowany jest akumulator litowo-jonowy o pojemności 85 kWh. Maksymalna moc ładowania to aż 320 kW. CLA Shooting Brake przyspiesza do setki w zależności od wersji w 5,0 do 6,8 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 210 km/h.

Mercedes CLA Shooting Brake Foto: mat. prasowe

Zasięg elektrycznego Mercedesa CLA to aż 761 km

Jak podaje producent, nowy elektryczny CLA 250+ jest w stanie przejechać całą Polskę na jednym ładowaniu. Zasięg według normy WLTP wynosi aż 761 km. Przy ładowarce o mocy 320 kW wystarczy 10 minut, by odzyskać energię na kolejne 310 km – czyli tyle, ile potrzeba, by wyskoczyć z Krakowa nad morze albo z Warszawy w Tatry. Za napęd odpowiada silnik synchroniczny z magnesami trwałymi oraz dwubiegowa przekładnia – pierwszy bieg zapewnia szybki start ze świateł, drugi gwarantuje efektywność przy wyższych prędkościach. Pierwsze egzemplarze CLA Shooting Brake trafią na europejskie drogi w marcu 2026 roku. Cennik zostanie ujawniony w późniejszym terminie.

Mercedes CLA Shooting Brake Foto: mat. prasowe