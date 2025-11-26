Frozen Matt Black – kolor finału

Najbardziej rozpoznawalnym elementem Final Edition jest lakier Frozen Matt Black, dostępny wyłącznie w tej wersji. Dla bardziej zachowawczych klientów BMW umożliwia jednak wybór innego koloru bez dopłaty. Standardowe jest także wykończenie M Shadowline, czyli czarne, połyskujące akcenty obejmujące grill, lusterka i końcówki wydechu. Auto otrzymuje również czerwone zaciski hamulcowe i specjalne, grawerowane listwy progowe podkreślające wyjątkowy charakter wersji.

BMW Z4 Final Edition Foto: mat. prasowe

Wnętrze to alcantara, kontrastowe szwy i klimat sportowego ducha. Kabina Final Edition to połączenie czarnej skóry Vernasca i alcantary, zestawione z czerwonymi przeszyciami na fotelach M Sport, drzwiach, konsoli i desce rozdzielczej. Całość podkreśla bardziej „kolekcjonerski” charakter modelu. W standardzie znajdują się także: nagłośnienie Harman Kardon, pakiet Driver Assistance, pakiet Premium (ambientowe oświetlenie, HUD, rozszerzone multimedia), miękki dach w kolorze Moonlight Black.

BMW Z4 Final Edition Foto: mat. prasowe

Final Edition dostępna będzie we wszystkich wariantach napędowych: sDrive20i – 197 KM, sDrive30i – 258 KM, M40i – 340 KM (Europa) / 382 KM (USA). Topowa wersja M40i oferowana jest z ośmiobiegowym automatem lub z sześciobiegową skrzynią manualną, zmienioną kalibracją amortyzatorów, układu kierowniczego i dyferencjału. W USA Z4 Final Edition kosztuje 78 675 dolarów, podczas gdy zwykły M40i startuje od 69 575 dol.. W Europie ceny dodatku Final Edition wahają się od 4200 do 7400 euro – zależnie od wersji silnikowej i konieczności dokupienia pakietu M Sport.

Pożegnanie roadstera BMW. Co dalej?

Z4 Final Edition będzie produkowana od lutego do kwietnia 2026 r. BMW nie planuje następcy, a jedyną kontynuacją wspólnego projektu może być nowa Supra – Toyota potwierdziła już prace nad kolejną generacją. Dla BMW to koniec pewnego rozdziału. Marka, która stworzyła modele Z1, Z3, Z4 i Z8, odchodzi od segmentu, który przez trzy dekady budował jej wizerunek samochodów. Final Edition to ostatni akcent epoki, która nie wróci – przynajmniej w świecie pełnym hybryd i elektryków. Ale kto wie co nam przyszłość przyniesie...