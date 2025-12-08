Aktualizacja: 08.12.2025 12:42 Publikacja: 08.12.2025 00:47
Pioneer to najbardziej zaawansowany i najbardziej przełomowy model Macka od dekad
Foto: mat. prasowe
Mack Trucks, jedna z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich marek ciężarówek, rozpoczął sprzedaż nowej rodziny Pioneer. To najbardziej zaawansowany i jednocześnie najbardziej przełomowy model Macka od dekad – nie tylko ze względu na technikę, ale także na fakt, że po raz pierwszy w historii wykorzystuje wspólną kabinę ze spokrewnionym Volvo VNL. Nowy Pioneer formalnie zastępuje wysłużonego Anthema, który w ostatnich latach wyraźnie odstawał od europejskich i amerykańskich rywali pod względem ergonomii i nowoczesnych technologii. Z zewnątrz Pioneer pozostaje klasyczną amerykańską ciężarówką z długą maską, masywnymi nadkolami i potężną sylwetką. Jednocześnie projekt dopracowano w stronę wyraźnie lepszej aerodynamiki – co w transporcie dalekobieżnym przekłada się na realne oszczędności paliwa.
Mack Pioneer
Foto: mat. prasowe
Największa zmiana kryje się jednak w kabinie. Mack po raz pierwszy porzucił własne nadwozie i sięgnął po kabinę nowej generacji Volvo VNL, co jest bezprecedensowym krokiem, odkąd szwedzka grupa przejęła Macka i Renault ponad dwie dekady temu. Do tej pory wszystkie trzy marki dzieliły układy napędowe, ale projektowały zupełnie różne szoferki. Pioneer i VNL to pierwsza para bliźniaczych kabin w historii koncernu. Efekt? Najbardziej przestronna kabina Macka w dziejach. W zależności od wersji Pioneer oferuje Day Cab lub jedną z kilku odmian Sleeper, z długościami części sypialnej od 112 do 193 cm. W najwyższej konfiguracji wysokość wnętrza sięga nawet 248 cm. To przestrzeń, której Anthem nie mógł zaoferować, a samodzielne stworzenie tak zaawansowanego nadwozia byłoby dla Macka kosztowo nieopłacalne.
Mack Pioneer
Foto: mat. prasowe
Nowości są też pod maską. Dotychczasowe silniki 13-litrowe zastąpiła nowa rodzina MP13 – konstrukcja bliźniacza do Volvo D13 Turbo Compound. Zakres mocy sięga od ok. 421 do 522 KM, a maksymalny moment obrotowy dochodzi do 2650 Nm. Ulepszenia obejmują nową geometrię komory spalania, adaptacyjne pompy olejowe oraz zoptymalizowane chłodzenie. Mack deklaruje 2-3 proc. poprawy efektywności samych jednostek napędowych oraz nawet 11 proc. mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z Anthemem – to efekt połączenia silnika, przekonstruowanej aerodynamiki i nowego systemu cyfrowych kamer bocznych. Silniki MP13 współpracują z udoskonaloną zautomatyzowaną skrzynią mDRIVE, która ma zmieniać biegi o 30 proc. szybciej niż dotychczas i korzysta z map topograficznych, aby optymalizować wybór przełożeń. Pioneer wprowadza też do Macka szereg rozwiązań znanych już z europejskich ciągników: w pełni cyfrowy kokpit, centralny ekran infotainment, masaż i wentylację foteli, zaawansowane systemy ADAS, poduszki powietrzne oraz możliwość aktualizacji oprogramowania „over the air”.
Czytaj więcej
Ostatnie flotowe zamówienie Amazona zapisze się na kartach historii. Jako jedna z pierwszych firm...
Mack Pioneer
Foto: mat. prasowe
Produkcja Pioneerów już ruszyła – pierwsze sztuki już trafiły do klientów w USA. Oficjalnych cenników Mack nie publikuje, ale oferty dealerskie wskazują na poziom 165-188 tys. dol., czyli około 600-682 tys. zł. Debiut Pioneerów rodzi pytania o przyszłość całej grupy Volvo: skoro Mack i VNL korzystają już z jednej kabiny, czy podobny krok pojawi się kiedyś w Europie – między Renault a Volvo? Na razie producent nie zapowiada takich zmian, ale presja regulacyjna, nowe normy oraz ogólne trendy unifikacyjne w branży czynią ten scenariusz coraz bardziej prawdopodobnym.
Mack Pioneer
Foto: mat. prasowe
Mack Pioneer
Foto: mat. prasowe
Mack Pioneer
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Chiny wykonują skok, który jeszcze kilka lat temu wydawał się nierealny. Według najnowszych progn...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ford Mondeo znikał z Europy w ciszy, ale w Chinach właśnie zaczyna nowe życie. Na salonie w Kantonie pokazano gr...
Toyota Hilux wchodzi w erę elektryfikacji, a nowy Nissan Navara debiutuje jako techniczny brat Mitsubishi. Dwa n...
BMW oficjalnie kończy produkcję modelu Z4. W marcu 2026 r. ostatni egzemplarz zjedzie z taśm zakładów Magna-Stey...
Genesis wchodzi na ścieżkę, na którą do tej pory nie odważyła się wejść żadna koreańska marka. To dwa modele: se...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Są takie momenty w historii motoryzacji, w których masz wrażenie, że właśnie następuje przesunięcie tektoniczne....
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas