Aktualizacja: 10.12.2025 13:52 Publikacja: 10.12.2025 06:25
Milan Nedeljković będzie nowym szefem BMW
Foto: mat. prasowe
BMW ogłosiło, że Milan Nedeljković obejmie funkcję prezesa zarządu BMW AG. Decyzję podjęto podczas posiedzenia rady nadzorczej. 14 maja 2026 roku zastąpi Olivera Zipse, który po dziesięciu latach w zarządzie – w tym od 2019 roku jako prezes – zakończy swoją kadencję. Zipse, który przeprowadził firmę m.in. przez okres pandemii oraz zapoczątkował ofensywę modelową „Nowej Klasy”, ma trafić do rady nadzorczej Airbus Group. Nedeljković nie był wyborem zaskakującym. Od miesięcy wymieniano go jako faworyta do przejęcia sterów. W BMW obowiązuje niepisana tradycja, że to szef produkcji często obejmuje później kierownictwo całego koncernu – tak było w przypadku Zipse, Haralda Krügera czy Norberta Reithofera. W rywalizacji o fotel prezesa pokonał obecnego szefa rozwoju Joachima Posta.
Czytaj więcej
Niemiecki przemysł motoryzacyjny przechodzi najtrudniejszy moment od kilku dekad. Kryzys w Chinac...
Nowy prezes pracuje w BMW od ponad 30 lat. Karierę rozpoczął w 1993 roku jako trainee, później obejmując stanowiska kierownicze w zakładach w Monachium, Regensburgu, Oksfordzie i Lipsku. Z czasem kierował fabryką w Lipsku, a następnie monachijskim zakładem głównym. Do zarządu wszedł w 2019 roku jako szef globalnej produkcji. To właśnie w tej roli zasłynął największymi projektami transformacyjnymi ostatnich lat. Odpowiadał za przeorganizowanie globalnej sieci fabryk pod kątem większej elastyczności, efektywności i płynniejszych procesów produkcyjnych. Kluczowe było przygotowanie zakładów w Debreczynie i Monachium do produkcji modeli „Neue Klasse” – strategicznej, elektrycznej rodziny BMW, która ma wyznaczyć kierunek marki na następną dekadę. Nedeljković rozwijał także współpracę z Nvidią, której technologie AI wspierają modelowanie procesów i planowanie produkcji.
Wewnętrznie uchodzi za menedżera wyważonego, ale stanowczego. Ceni jasne struktury i potrafi dokonywać trudnych zmian personalnych. Kierunek, który wyznacza, dobrze wpisuje się w aktualną strategię BMW: utrzymywanie podejścia technologicznie otwartego, bez deklaracji sztywnego terminu końca silników spalinowych. Taka polityka pozwala firmie elastycznie reagować na realną sytuację rynkową, w przeciwieństwie do konkurentów, którzy ostatnio muszą korygować swoje plany elektryfikacji. Rada nadzorcza chwali jego „silne strategiczne myślenie” i zdolność do skupiania zasobów na kluczowych celach. Z kolei przedstawiciele pracowników podkreślają jego wysoki autorytet wśród załogi i partnerskie podejście do relacji z personelem. Oliver Zipse pożegna się z firmą po walnym zgromadzeniu w maju 2026 roku. W BMW pozostawi po sobie ważny okres – przetrwanie globalnych turbulencji gospodarczych i rozpoczęcie jednej z największych transformacji technologicznych w historii koncernu.
Czytaj więcej
Każda epoka motoryzacji ma swoją technologię, która wyznacza kierunek zmian. W latach 70. był to...
Zaledwie sześć dni po ślubie 82-letni Wolfgang Porsche zrobił coś, o czym mówi dziś cały świat biznesu i jet-set...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Szef AwtoWAZ wyraził rozczarowanie rynkiem rosyjskim, bo Rosjanie kupują za mało aut marki Łada. Zapowiedział, ż...
W Rosji doszło do nietypowej awarii setek egzemplarzy Porsche. Aut nie można uruchomić. Problem – jak potwierdza...
Toyota szykuje największą ofensywę sportową od czasów legendarnego modelu LFA. Japońska marka potwierdziła, że w...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Autostrada A2 w rejonie Mińska Mazowieckiego doczeka się trzeciego systemu odcinkowego pomiaru prędkości, który...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas