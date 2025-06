Peugeot chyba pozazdrościł sukcesów Renault, które w znakomity sposób wykorzystało swoje dziedzictwo w nowych modelach Renault 5 i Renault 4. Francuska marka ma w swojej historii kilka kultowych modeli i bezsprzecznie do nich należy 205 GTi. Powstał więc nowy Gti tyle, że elektryczny e-208 GTi. Nie tylko szeroki kół (plus 56 mm z przodu i 27 mm z tyłu), obniżone o 30 mm zawieszenie zapewnia sportowy wygląd. Już sam model 208 miał potencjał do tego żeby stać się fanym GTi.

Peugeot e-208 GTi Foto: mat. prasowe

Jasnoczerwony specjalny lakier nawiązuje do kultowego koloru GTi – czerwony był podobno najpopularniejszym kolorem w poprzednim modelu. Nadwozie jest pełne fajnych detali - są czerwone akcenty w osłonie chłodnicy, zaciskach hamulcowych, światłach i tylnym spojlerze. Czerwień znajdziemy również we wnętrzu: dywaniki, pasy bezpieczeństwa i ozdobne przeszycia oddają hołd sportowemu przodkowi. Przednie siedzenia ze zintegrowanymi zagłówkami, z czerwonymi panelami środkowymi, przypominają klasyczne modele GTi. Kierownica jest wykonana z perforowanej skóry i alcantary z czerwonym emblematem GTi. Oświetlenie ambiente, wyświetlacz informacyjny i instrumenty również mają czerwone podświetlenie już w trybie standardowym, ale oczywiście można je zmienić na inne.