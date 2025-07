Po raz pierwszy o nowej wersji Modelu Y zrobiło się głośno kilka tygodni temu. Teraz Tesla oficjalnie potwierdziła debiut wariantu YL, informując, że będzie on dostępny jesienią. Nowa Tesla jest nieco dłuższa (o ok. 18 cm) i wyższa (o 2,4 cm), a rozstaw osi zwiększono o 15 cm. Nowy, 6-miejscowy model to odpowiedź na wprowadzenie na rynek chiński – w ostatnich miesiącach – całkowicie elektrycznych SUV-ów z trzecim rzędem siedzeń.

Tesla Model YL Foto: mat. prasowe

Model YL pomieści sześciu pasażerów w układzie 2+2+2, z osobnymi fotelami w środkowym rzędzie. Ma konkurować z innymi SUV‑ami dostępnymi w Chinach, takimi jak Nio Onvo L90, BYD Tang L czy Li Auto L8. Premiera Modelu YL jest częścią strategii Tesli w odpowiedzi na spadek sprzedaży. W pierwszym półroczu tego roku liczba rejestracji Modelu Y w Chinach spadła aż o 17,5 proc. Oczekuje się, że cena Modelu YL w Chinach przekroczy 50 tys. dol. (ok. 183 tys. zł), ponieważ auto jest większe i korzysta z bardziej zaawansowanych akumulatorów LG. Dla porównania, bazowy Model Y startuje od ok. 36 tys. dol. (132 tys. zł), a sześciomiejscowy Onvo L90 kosztuje od 39 tys. dol..