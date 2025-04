Nowy szef Peugeota, Alain Favey, osobiście ogłosił powrót do oznaczenia GTi dla sportowych modeli francuskiej marki. Favey objął urząd 3 lutego 2025 r. i podkreślił, że za jedno ze swoich najważniejszych zadań uważa przywrócenie popularnego wśród kierowców ze sportowym duchem oznaczenia GTi. Pierwszym nowym modelem GTi będzie Peugeot e-208 GTi. Jeszcze nie tak dawno, bo 2021 roku ówcześni dyrektorzy Peugeota mieli inne pomysły. Sportowe modele elektryczne miały nosić oznaczenie PSE (Peugeot Sport Engineered). Jednak skrót nie spodobał się klientom.

Reklama

Ostatnim modelem GTi w ofercie Peugeota była poprzednia generacja 308 (seria T9), produkowana w latach 2013–2021. Jako cechę szczególną pod względem technicznym model 308 GTi z napędem na przednie koła miał mechanizm różnicowy Torsen o ograniczonym poślizgu. Jednak skrót GTi rozsławił Peugeot 205, produkowany w latach 1984-1994, który zyskał status kultowego hot hatcha. Nowy szef Peugeota podkreśla, że ponowne wprowadzenie skrótu GTi w nazwie jest sygnałem do przywracania sławetnej przeszłości marki. Celem jest zwrócenie uwagi klientów na sportowe wrażenia z jazdy.

Peugeot e-208 Foto: mat. prasowe

Nowy szef Peugeota chce wrócić do używania skrótu GTi

Nie zdecydowano jeszcze, czy powstanie model GTi z silnikiem spalinowym, czy bardziej jednak będzie wykorzystywany dla modeli elektrycznych. Alain Favey z niecierpliwością oczekuje opinii klientów na temat nadchodzącego modelu e-208 GTi. Dalsze planowanie kierunku rozwoju palety GTi zależy od powodzenia tego modelu. Peugeot e-208 został zbudowany na platformie e-CMP (Common Modular Platform), na której zbudowano również Abartha 600e z mocą do 280 KM (wersja Scorpionissima). Peugeot prawdopodobnie będzie miał podobne dane techniczne. Powrót do modeli GTi w ofercie Peugeota może okazać się dobrą wiadomością dla fanów Opla. Elektryczna Corsa również zbudowana jest na platformie e-CMP. Gdyby zapadła taka decyzja można by liczyć na powrót sportowych wersji OPC.