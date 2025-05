Ferrari 296 Speciale Aperta Foto: mat. prasowe

Ponieważ to hybryda plug-in, wypada podać także jej „elektryczne” statystyki. W trybie eDrive (do wyboru są także trzy inne ustawienia - Hybrid, Performance i Qualify) może pokonać nawet 25 km bez włączania jednostki spalinowej. Prędkość maksymalna sięga wtedy 135 km/h. Nie chodzi tu jednak o oszczędność paliwa i ciszę w czasie jazdy. Wręcz przeciwnie! Osiągi 296 Speciale na prostej są oczywiście imponujące - środowiskiem naturalnym tego auta mają być jednak: kręta droga, na której model zapewni „najwięcej frajdy w historii”, oraz tor wyścigowy. W stosunku do seryjnej wersji, poprawiono więc hamowanie, prowadzenie, czy szybkość zmiany biegów, a nawet wzmocniono rasowy dźwięk silnika. Zastosowano m.in. amortyzatory z wyścigowego Ferrari 296 GT3 i tytanowe sprężyny, zmodyfikowano działanie układu ABS, skrócono czas zmiany przełożeń za sprawą „doładowania” z silnika elektrycznego, a na felgach znalazły się opony Michelin Pilot Sport Cup2 zaprojektowane specjalnie dla tego auta.

Nowe Ferrari – ma napęd plug-in i 880 KM

Dodajmy do tego znacznie poprawioną - w stosunku do wersji cywilnej – aerodynamikę, ze specjalnym kanałem powietrznym kierującym je z podwozia do góry w celu zwiększenia docisku, z nowym dyfuzorem i z tylnym, aktywnym skrzydłem. Speciale ma „kleić się” do drogi o 20 proc. lepiej. Efekty? Ferrari 296 Speciale przejeżdża „firmowy” tor marki, czyli Fiorano, w minutę i 19 sekund. To o 2 sekundy szybciej niż w przypadku 296 GTB Assetto Fiorano. Podobnie szybkie jest LaFerrari, czyli model flagowy sprzed dekady. Wspomniani, aktywni klienci Ferrari otrzymają pierwsze egzemplarze na początku przyszłego roku. Ceny we Włoszech zaczynają się od 407 000 euro. Wersja otwarta, czyli Aperta, kosztuje nie mniej niż 462 000 euro. To podobno najlepiej jeżdżące, współczesne Ferrari – i to pomimo braku ośmiu cylindrów.