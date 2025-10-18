Reklama

Europa znów bez chipów. Kolejny kryzys zatrzyma produkcję aut

Obecny rok europejski przemysł motoryzacyjny może zakończyć w opłakanym stanie. A nad kupującymi samochody wisi realna groźba powrotu kolejek w salonach i wyczekiwania długimi miesiącami na zamówione auto. Nadciąga bowiem kolejny kryzys, spowodowany zakłóceniami w dostawach półprzewodników.

Publikacja: 18.10.2025 23:44

Konsekwencje braku półprzewodników Nexperii będą dotyczyć dostawców z różnych branż w tym motoryzacyjnej

Foto: AdobeStock

Adam Woźniak

Cztery lata temu ich brak przyczynił się do załamania produkcji podzespołów i gotowych samochodów, upadku wielu poddostawców, wzrostu cen samochodów oraz redukcji personelu w salonach dealerskich, gdzie zamiast klientów jedynie hulał wiatr. Teraz może być podobnie, bo w ubiegłym tygodniu producenci samochodów oraz ich dostawcy otrzymali alarmujące powiadomienie od producenta półprzewodników - firmy Nexperia, która nie może zagwarantować zaopatrzenia w swoje chipy łańcucha dostaw branży motoryzacyjnej. Mająca siedzibę w holenderskim Nijmegen Nexperia, dawniej część koncernu Philips, a od 2018 roku należąca w całości do chińskiego koncernu Wingtech, jest jednym z największych na świecie producentów prostych półprzewodników - diod i tranzystorów. Są one wykorzystywane w samochodach, gdzie odpowiadają m.in. za sterowanie układem kierowniczym i obsługą przełączników, stosowane są także w elektronice użytkowej. Firma rozwija również bardziej zaawansowane technologie, m.in. służące optymalizacji baterii.

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, bez chipów Nexperii nie będzie można budować komponentów niezbędnych dla fabryk samochodowych, co doprowadzi do przestojów w produkcji. I choć producenci aut już mogą pozyskać te same półprzewodniki od alternatywnych dostawców, to ich homologacja zajmie kilka miesięcy, podczas gdy obecne zapasy chipów Nexperii wystarczą tylko na kilka tygodni. Sytuacja jest tym bardziej napięta, że osią problemu jest międzynarodowy konflikt - przejęcie kontroli nad Nexperią przez holenderski rząd. Powołał się on na ustawę z 1952 r., pozwalającą przejąć nadzór nad firmą w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa technologicznego lub infrastrukturalnego. Według Hagi, interwencja ma zapobiec potencjalnej sytuacji, w której chipy wytwarzane przez Nexperię stałyby się niedostępne.

Holendrzy przejmują kontrolę nad chińską firmą

Decyzja holenderskich władz, w praktyce uniemożliwiająca chińskiemu właścicielowi Nexperii samodzielne podejmowanie strategicznych decyzji, natychmiast wzburzyła Pekin, który zareagował zakazem eksportu chipów produkowanych przez Nexperię. BMW już poinformowało, że część jego dostawców została dotknięta ich brakiem. Zaniepokojeni są także inni producenci: jak podał Automotive News Europe - Mercedes, Stellantis i Volkswagen bacznie obserwują rozwój sytuacji i przygotowują specjalne zespoły zadaniowe, które miałyby podjąć działania dla złagodzenia zakłóceń w dostawach. Według ACEA, konsekwencje braku półprzewodników Nexperii będą dotyczyć dużej liczby dostawców z różnych branż i praktycznie wszystkich producentów będących członkami stowarzyszenia. Kryzys wokół Nexperii odbije się także na relacjach Unii Europejskiej z Chinami. - W tej niepokojącej sytuacji znaleźliśmy się nagle. Potrzebujemy szybkich i pragmatycznych rozwiązań ze wszystkich zaangażowanych krajów - powiedziała Sigrid de Vries, dyrektor generalny ACEA.

Do kogo należy Nexperia

Firma Nexperia należy do chińskiego koncernu Wingtech Technology Co. Ltd., notowanego na giełdzie w Szanghaju. Wingtech przejął Nexperię w 2018 roku od funduszu Beijing Jianguang Asset Management (JAC Capital), który wcześniej odkupił ją od Philipsa (Holandia). Dziś Nexperia działa formalnie jako spółka zależna Wingtech Technology, a jej główna siedziba znajduje się w Nijmegen (Holandia). Firma zatrudnia ok. 15 tys. pracowników i produkuje m.in. diody, tranzystory oraz układy logiczne, które są kluczowe dla przemysłu motoryzacyjnego i elektroniki użytkowej. Wingtech to nie tylko właściciel Nexperii — to również jeden z największych na świecie producentów smartfonów ODM (Original Design Manufacturer, czyli producent projektujący i wytwarzający produkty na zlecenie innych marek) m.in. dla Huawei, Xiaomi i Oppo.

Czy wiesz, że…
- W 2021 roku globalny kryzys chipowy spowodował spadek produkcji aut o ponad 10 milionów egzemplarzy.
- Współczesne samochody zawierają średnio ponad 1400 półprzewodników, od czujników po systemy wspomagania kierowcy.
- Unia Europejska planuje, by do 2030 roku 20 proc. światowej produkcji chipów odbywało się na jej terytorium – dziś to zaledwie 8 proc.

brak półprzewodników półprzewodniki Nexperia

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie mogą być potencjalne skutki kryzysu półprzewodników dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego?
  • Dlaczego firma Nexperia jest kluczowa dla łańcucha dostaw w sektorze motoryzacyjnym?
  • Jakie kroki podjął holenderski rząd w odniesieniu do kontroli nad Nexperią?
