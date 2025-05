Pagani Automobili to włoska manufaktura, która od 1999 roku wyprodukowała niespełna 500 aut. Dziś zatrudnia ok. 270 osób, co daje możliwość wyprodukowania rocznie ok. 60 samochodów. Żeby utrzymać swoją ekskluzywność Horacio nie chce budować więcej egzemplarzy. I tak każdy egzemplarz auta jest projektowany od podstaw pod specjalne zamówienie. Każde nadwozie jest wykonane z włókna węglowego i napędzane jest 12-cylindrowym, 6-litrowym silnikiem produkcji AMG o mocy do nawet 900 KM.

Salon Pagani w Warszawie Foto: Jan Guss-Gasiński

Pagani buduje auta wyłącznie pod zamówienia klienta

Połączona z manualną lub automatyczną skrzynią biegów jednostka napędowa przez cały okres swojego życia, jak całe auto jest serwisowane w jednym miejscu – włoskim miasteczku San Cesario sul Panaro, nieopodal Modeny, gdzie mieści się siedziba marki. Na etapie zamawiania klient decyduje jak i z czego będzie zrobione auto i zawsze może zmienić zdanie. Nawet jeśli po czasie znudzi się jasną tapicerką czy manualną skrzynią biegów może to zmienić. Średnia cena nowego Pagani to około 3 mln euro, czyli niecałe 13 mln zł, ale ceny poszczególnych egzemplarzy może być znacznie wyższa. Salon Pagani mieści się w Warszawie tuż obok innego włoskiego producenta sportowych aut – Ferrari. Dosłownie dzień później pod ten sam adres zawitał Rob Dickinson, właściciel firmy Singer Vehicle Design, który na zorganizowanym spotkaniu opowiadał nie tylko o sobie, ale i tworzonych przez siebie wyjątkowych samochodach. Powoli, ale bardzo skutecznie Wirażowa 21 staje się dla fanów motoryzacji prawdziwą świątynią.

Pagani Zonda Roadster w kolorze Liquid Silver zbudowana w 2022 roku, ma 760 KM, a jej cena wynosiła ok. 26,5 mln złotych Foto: Jan Guss-Gasiński

Pagani Huayra Foto: Jan Guss-Gasiński