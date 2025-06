Jeszcze trzy lata temu Audi obiecywało, że ostatnie nowe modele spalinowe wprowadzi w 2025 roku, a od 2026 będzie oferować wyłącznie samochody elektryczne. Planowano również zakończenie produkcji aut z silnikami spalinowymi do 2033 roku. Dziś te założenia należą już do przeszłości. Elastyczność ponad ideologię – nowe hasło reklamowe? CEO Audi, Gernot Döllner, w rozmowie z magazynem Autocar przyznał, że marka będzie produkować samochody z silnikami benzynowymi aż do około 2035 roku, a być może nawet dłużej. Wyjaśnił, że silna ofensywa produktowa daje firmie elastyczność, by sprzedawać pojazdy spalinowe przez „kolejne siedem, osiem, może dziesięć lat”.

Nowe Audi A6 otrzymało spalinowe silniki Foto: mat. prasowe

Zmiana na stanowisku szefa firmy odegrała kluczową rolę w tej decyzji. Poprzednie zapowiedzi padły za kadencji ówczesnego CEO, Markusa Duesmanna. Döllner objął stanowisko we wrześniu 2023 roku i szybko dostrzegł potrzebę dostosowania strategii do realiów rynkowych. Decyzja o wydłużeniu okresu produkcji silników spalinowych nie oznacza jednak rezygnacji z elektryfikacji. W pierwszym kwartale 2025 roku Audi zwiększyło sprzedaż samochodów elektrycznych o 30,1 proc., dostarczając 46 371 sztuk. Przychody Audi wzrosły do 15,4 miliarda euro, co oznacza wzrost o 12,4 proc. rok do roku. Dla porównania, BMW sprzedało w tym samym okresie 86 449 samochodów elektrycznych, podczas gdy Audi wyprzedziło Mercedesa, który dostarczył 40 706 pojazdów BEV. Dane te pokazują, że marka z Ingolstadt umacnia swoją pozycję na rynku EV, jednocześnie zachowując rozsądne podejście do napędów spalinowych.

Od 2024 roku Audi wprowadza uproszczone nazewnictwo modeli. Samochody elektryczne będą oznaczane dopiskiem e-tron (np. Q6 e-tron), natomiast spalinowe – tradycyjnie, z literą i cyfrą, przy czym modele z napędem spalinowym będą miały numery nieparzyste (np. A5, Q3). Nowe modele, takie jak niedawno zaprezentowane A5, A6 czy nowy Q3, będą kontynuować tradycję silników spalinowych. Większość nowości otrzyma również wersje performance z oznaczeniami S i RS, z czego wersje RS prawdopodobnie będą korzystać z napędu hybrydowego plug-in.