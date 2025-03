Jak A6 wygląda w środku? Podobnie do wspomnianego A5, a także do elektrycznej A6-tki. Czyli: mamy duży, zakrzywiony ekran łączący w sobie dwa wyświetlacze (11,9-calowy za kierownicą i 14,5-calowy główny) i opcjonalny trzeci ekran (10,9-cala) przed pasażerem. Nie brakuje też wyświetlacza head-up. Jeśli chodzi o aspekty praktyczne: bagażnik ma 503 litry (1534 litry po złożeniu tylnej kanapy). Co ciekawe, poprzednik mieścił aż 565 l. W nowym A6 jest w takim razie więcej miejsca na tylnej kanapie i mniej w kufrze. Co kryje się pod spodem Audi A6 Avant? Warto zauważyć, że to kolejny model (po A5 i Q5) zbudowany na platformie PPC, czyli Premium Platform Combustion. W porównaniu z poprzednimi, ma nową architekturę elektryczną składającą się aż z pięciu niezależnych komputerów.

Audi A6 Avant Foto: mat. prasowe

A6 może mieć pod maską 4- lub 6-cylindrowe silniki, zaś napęd (w odróżnieniu od tylnonapędowego A6 e-tron) wędruje tu na przód lub na obydwie osie. W ofercie są tylko skrzynie automatyczne o siedmiu przełożeniach. Bazowy motor benzynowy to 204-konne 2.0 TFSI (moment obrotowy: 340 Nm) zestawiane tylko z napędem na przód. Rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,3 s. Jedyny dostępny obecnie diesel ma taką samą moc i pojemność (400 Nm), wyposażono go jednak w zaawansowany układ miękkiej hybrydy MHEV plus, wyręczający silnik spalinowy podczas spokojnej jazdy czy manewrowania. Do wyboru: napęd na przód (setka w 7,9 s) lub quattro (równe 7 sekund do 100 km/h). Na szczycie gamy znajduje się model osiągający 367 KM i 550 Nm z trzylitrowego, sześciocylindrowego silnika z układem MHEV Plus. Setka: w 4,7 s. Co jeszcze warto wiedzieć o nowym A6 Avant? W wersjach quattro w standardzie występuje układ czterech kół skrętnych, polepszający zwinność na zakrętach i zwrotność na parkingu. W żadnej odmianie nie trzeba dopłacać za progresywny układ kierowniczy. Auto ma się lepiej prowadzić (m.in. za sprawą większego pochylenia przednich kół i bardziej bezpośredniego działania kierownicy). W opcji: zawieszenie sportowe lub pneumatyczne.

Audi A6 Avant Foto: mat. prasowe

Ile kosztuje nowe Audi A6 Avant? Co ciekawe, wbrew temu, co zwykle możemy obserwować na rynku, nowy model wcale niekoniecznie jest droższy od poprzednika, a biorąc pod uwagę wzrost mocy i polepszenie wyposażenia seryjnego, wychodzi nawet korzystniej. Poprzednio cena bazowa była niższa o 5400 zł, ale dotyczyła zaledwie 163-konnego diesla. W nowej generacji uproszczono także logikę w cenniku. Każda wersja silnikowa „startuje” teraz w konfiguracji Advanced, do której można dokupić poszczególne pakiety (np. S-Line) i opcje. Podstawowa konfiguracja zawiera m.in. 17- lub 18-calowe felgi (zależnie od silnika), reflektory LED (ale można dopłacić za Matrix LED-y), bezprzewodową ładowarkę do telefonu, automatyczną klimatyzację z dwiema strefami, kamerę cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, adaptacyjny tempomat i pakiet asystentów jazdy, a także dostęp bezkluczykowy. Wiele z tych elementów wcześniej wymagało dopłaty.