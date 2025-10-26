Aktualizacja: 26.10.2025 13:25 Publikacja: 26.10.2025 12:18
Porsche Macan GTS startuje od 480 000 zł, plasując się cenowo po środku gamy
Foto: mat. prasowe
Macan GTS korzysta z tego samego układu napędowego, który znamy z wersji 4S, ale z istotną różnicą: na tylnej osi pracuje mocniejszy silnik z wersji Turbo. Moc nowej wersji wynosi 526 KM (spalinowy Macan GTS miał 434 KM), a w trybie overboost chwilowo rośnie do 571 KM. Moment obrotowy – maksymalnie 955 Nm. Efekt: 3,8 sekundy do 100 km/h i 13,3 s do 200 km/h. To tempo jeszcze niedawno było zarezerwowane dla rasowych sportowych aut. Prędkość maksymalna wynosi 250 km/h – dokładnie między 240 km/h w Macanie 4S a 260 km/h w Turbo. To samo „pomiędzy” znajdziemy też w cenie: Macan GTS startuje od 480 000 zł, plasując się logicznie w środku gamy.
Porsche Macan GTS
Foto: mat. prasowe
GTS ma w standardzie: sportowe pneumatyczne zawieszenie obniżone o 10 mm, usztywnione stabilizatory, blokadę mechanizmu różnicowego tylnej osi, tryb torowy z mocniejszym chłodzeniem baterii. Opcjonalnie dostępna jest skrętna tylna oś, która radykalnie poprawia zwinność w zakrętach – w mieście zmniejsza promień skrętu i czyni je bardziej naturalnym w prowadzeniu. To jedna z tych technologii, które się czuje, zanim się zrozumie. Elektryczny Macan GTS korzysta z 100-kWh baterii i architektury 800V. Zasięg według WLTP sięga 586 km, a ładowanie z mocą 270 kW umożliwia uzupełnienie energii 10–80 proc. w 21 minut.
Porsche Macan GTS
Foto: mat. prasowe
GTS odróżnia się wizualnie od reszty gamy. Więcej czerni, więcej kontrastu, mocniej rysowane boczne profile i nowy pakiet Sport Design, który w Macanie GTS jest seryjny. Do tego nowe kolory: Kreide, Karminrot i efektowne Luganoblau. Standardem są 21-calowe felgi w kolorze grafitowym, a opcją – 22-calowe w stylu RS Spyder. W kabinie rządzą sportowe, 18-stopniowe fotele GTS, wykończenia Race-Tex, sportowa kierownica.
Porsche Macan GTS
Foto: mat. prasowe
Macan GTS nie jest tańszą alternatywą dla Turbo. To inne podejście do tego samego tematu: mniej „wow na prostej”, więcej „wow w zakręcie”. To elektryk, który nie zapomina, że sport to przede wszystkim rytm, kontakt, balans. I to jest dobra wiadomość. Czas pokaże, czy elektryfikacja wersji GTS nie oznacza końca emocji, a tylko ich inną formę.
Czy wiesz, że…
- Pierwszy model Porsche z oznaczeniem GTS powstał w 1963 r. i był… samochodem wyścigowym – 904 Carrera GTS, lekkie coupé z centralnym silnikiem.
- Elektryczny Macan to pierwszy model Porsche rozwijany równolegle na torze i w symulatorze jazdy nowej generacji.
- Porsche korzysta z architektury 800 V nie tylko dla szybkiego ładowania, ale również dla chłodzenia baterii podczas jazdy sportowej.
To dzięki temu w trybie torowym Macan GTS może wielokrotnie powtarzać przyspieszenia bez spadku mocy – coś, z czym wiele elektryków wciąż sobie nie radzi.
Porsche Macan GTS
Foto: mat. prasowe
Porsche Macan GTS
Foto: mat. prasowe
Porsche Macan GTS
Foto: mat. prasowe
