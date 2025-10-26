Reklama

Pierwsze takie Porsche w historii. Elektryczny Macan GTS ma kusić mocą

Porsche rozszerza gamę elektrycznego Macana o wersję GTS – wariant, który ma wypełnić przestrzeń pomiędzy bardziej klasycznym Macanem 4S a brutalnym Macanem Turbo. GTS w historii Porsche zawsze oznaczał więcej charakteru, model dla tych którzy lubią siadać za kierownicą.

Publikacja: 26.10.2025 12:18

Porsche Macan GTS startuje od 480 000 zł, plasując się cenowo po środku gamy

Porsche Macan GTS startuje od 480 000 zł, plasując się cenowo po środku gamy

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Macan GTS korzysta z tego samego układu napędowego, który znamy z wersji 4S, ale z istotną różnicą: na tylnej osi pracuje mocniejszy silnik z wersji Turbo. Moc nowej wersji wynosi 526 KM (spalinowy Macan GTS miał 434 KM), a w trybie overboost chwilowo rośnie do 571 KM. Moment obrotowy – maksymalnie 955 Nm. Efekt: 3,8 sekundy do 100 km/h i 13,3 s do 200 km/h. To tempo jeszcze niedawno było zarezerwowane dla rasowych sportowych aut. Prędkość maksymalna wynosi 250 km/h – dokładnie między 240 km/h w Macanie 4S a 260 km/h w Turbo. To samo „pomiędzy” znajdziemy też w cenie: Macan GTS startuje od 480 000 zł, plasując się logicznie w środku gamy.

Porsche Macan GTS

Porsche Macan GTS

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Michael Leiters jest nowym szefem Porsche
Tu i Teraz
Były szef McLarena pokieruje Porsche. Ma przywrócić rentowność marki

GTS ma w standardzie: sportowe pneumatyczne zawieszenie obniżone o 10 mm, usztywnione stabilizatory, blokadę mechanizmu różnicowego tylnej osi, tryb torowy z mocniejszym chłodzeniem baterii. Opcjonalnie dostępna jest skrętna tylna oś, która radykalnie poprawia zwinność w zakrętach – w mieście zmniejsza promień skrętu i czyni je bardziej naturalnym w prowadzeniu. To jedna z tych technologii, które się czuje, zanim się zrozumie. Elektryczny Macan GTS korzysta z 100-kWh baterii i architektury 800V. Zasięg według WLTP sięga 586 km, a ładowanie z mocą 270 kW umożliwia uzupełnienie energii 10–80 proc. w 21 minut.

Porsche Macan GTS

Porsche Macan GTS

Foto: mat. prasowe

GTS odróżnia się wizualnie od reszty gamy. Więcej czerni, więcej kontrastu, mocniej rysowane boczne profile i nowy pakiet Sport Design, który w Macanie GTS jest seryjny. Do tego nowe kolory: Kreide, Karminrot i efektowne Luganoblau. Standardem są 21-calowe felgi w kolorze grafitowym, a opcją – 22-calowe w stylu RS Spyder. W kabinie rządzą sportowe, 18-stopniowe fotele GTS, wykończenia Race-Tex, sportowa kierownica.

Porsche Macan GTS

Porsche Macan GTS

Foto: mat. prasowe

Macan GTS nie jest tańszą alternatywą dla Turbo. To inne podejście do tego samego tematu: mniej „wow na prostej”, więcej „wow w zakręcie”. To elektryk, który nie zapomina, że sport to przede wszystkim rytm, kontakt, balans. I to jest dobra wiadomość. Czas pokaże, czy elektryfikacja wersji GTS nie oznacza końca emocji, a tylko ich inną formę.

Czy wiesz, że…

- Pierwszy model Porsche z oznaczeniem GTS powstał w 1963 r. i był… samochodem wyścigowym – 904 Carrera GTS, lekkie coupé z centralnym silnikiem.

- Elektryczny Macan to pierwszy model Porsche rozwijany równolegle na torze i w symulatorze jazdy nowej generacji.

- Porsche korzysta z architektury 800 V nie tylko dla szybkiego ładowania, ale również dla chłodzenia baterii podczas jazdy sportowej.

To dzięki temu w trybie torowym Macan GTS może wielokrotnie powtarzać przyspieszenia bez spadku mocy – coś, z czym wiele elektryków wciąż sobie nie radzi.

Porsche Macan GTS

Porsche Macan GTS

Foto: mat. prasowe

Porsche Macan GTS

Porsche Macan GTS

Foto: mat. prasowe

Porsche Macan GTS

Porsche Macan GTS

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Nowa generacja Porsche Macan jest dostępna wyłącznie z napędem elektrycznym
Ten pierwszy raz
Nowy elektryczny Porsche Macan: Gra wysokiego ryzyka

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Motoryzacja Samochody elektryczne Marki Porsche Porsche Macan elektryk

