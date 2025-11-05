Aktualizacja: 05.11.2025 21:54 Publikacja: 05.11.2025 11:01
Nowe Renault Twingo
Foto: mat. prasowe
To również ważny symbol transformacji Renault, bo to pierwsze auto w całości opracowane przez nową spółkę Ampere, powołaną przez Renault, by przyspieszyć elektryfikację i uniezależnić się od klasycznych struktur korporacyjnych. Renault sięgnęło po sprawdzony przepis - emocje i wspomnienia. Tak jak elektryczne R5 i R4, także nowy Twingo łączy futurystyczną technikę z designem inspirowanym latami 90. Sylwetka jest zwarta i charakterystyczna: wysoka maska, krótki tył, pionowa tylna szyba i koła rozstawione w rogach nadwozia natychmiast przywołują ducha pierwszego Twingo z 1992 roku.
Czytaj więcej
Renault zaprezentował nową generację Clio. Szósta odsłona tego miejskiego auta jest większa i bar...
Z przodu widać okrągłe reflektory LED w stylu „dziecięcego spojrzenia”, które mają wzbudzać sympatię - dokładnie jak w oryginale, a między nimi pojawił się wąski wlot powietrza. Całość uzupełniają charakterystyczne detale retro, takie jak trzy małe wloty powietrza przy podstawie przedniej szyby czy emblemat Renault w stylu vintage. Tym razem jednak Twingo będzie bardziej praktyczne niż jego pierwowzór - zamiast trzech drzwi, dostanie pięciodrzwiowe nadwozie, zachowując jednocześnie kompaktowe proporcje i prostą, miejską bryłę.
Nowe Renault Twingo
Foto: mat. prasowe
Podczas styczniowego salonu samochodowego w Brukseli 2025 Renault pokazało wnętrze modelu w niemal seryjnej formie. Projektanci połączyli minimalizm z retro estetyką. Deska rozdzielcza jest prosta, ale pełna charakteru. Ma cyfrowe zegary (7 cali) i centralny ekran multimedialny o przekątnej 10,1 cala. Przemyślano też ergonomię i codzienną funkcjonalność. Kolorowe materiały, otwarte półki pod deską i pomysłowe schowki między fotelami podkreślają miejską lekkość. Uwagę zwraca czerwony przycisk świateł awaryjnych, będący hołdem dla pierwszego Twingo. Tylną kanapę można składać i przesuwać, co daje wyjątkowo dużą elastyczność w tak małym aucie. Jest też panoramiczny szklany dach i sporo gadżetów - jak uchwyty magnetyczne na smartfony dla pasażerów z tyłu, które zdradzają, że Renault myśli o młodym, miejskim użytkowniku.
Nowe Renault Twingo
Foto: mat. prasowe
Technika z Ampere: lekki, oszczędny i europejski
Nowy Twingo powstaje na platformie AmpR Small (dawniej CMF-B-EV), wspólnej z elektrycznymi modelami R4 i R5. Francuzi nie ujawnili jeszcze wszystkich danych technicznych, ale według przecieków auto otrzyma baterię LFP o pojemności ok. 40 kWh, z opcją większego akumulatora 52 kWh. Renault zapowiada rekordowo niskie zużycie energii - zaledwie 10 kWh/100 km, co oznacza zasięg powyżej na poziomie 350 km w mieście. To wynik, który może przewyższyć konkurencję w segmencie A, w tym Citroëna ë-C3 czy Fiata Pandę EV.
Czytaj więcej
Po wskrzeszeniu Renaulta 5, który zdobył tytuł samochodu roku przyszła pora na ożywienie kolejneg...
Produkcja ma ruszyć w słoweńskim zakładzie Novo Mesto. Renault powołało spółkę Ampere w listopadzie 2023 r. jako osobną strukturę odpowiedzialną za rozwój i produkcję samochodów elektrycznych. Firma ma projektować wszystkie przyszłe modele Renault, a także współdziałać z Nissanem i Mitsubishi w ramach sojuszu. Ambicją spółki jest osiągnięcie rocznej produkcji 600 tys. aut do 2026 r., a do 2030 – nawet miliona elektryków rocznie. Twingo E-Tech będzie pierwszym modelem Ampere, który trafi do produkcji seryjnej. Mimo plotek, Renault zaprzecza doniesieniom o ponownej współpracy technologicznej ze Smartem, choć poprzednie Twingo dzieliło platformę z modelem Forfour. Obecna generacja ma być całkowicie autorska - i stanowić fundament przyszłych miejskich aut grupy.
Nowe Renault Twingo
Foto: mat. prasowe
Cena, która ma zmienić rynek
Największą sensacją pozostaje cena. Renault potwierdza, że Twingo E-Tech będzie kosztował mniej niż 20 000 euro (ok. 85 tys. zł), co czyni go jednym z najtańszych samochodów elektrycznych w Europie i staje się realną alternatywą dla aut spalinowych segmentu miejskiego. Nowy Twingo wpisuje się w rosnące zainteresowanie miejskimi samochodami z charakterem - lekkimi, prostymi i niedrogimi w eksploatacji. Jego sukces może być ważny nie tylko dla Renault, ale dla całego europejskiego rynku, który szuka sposobu na „rozsądne elektryki”. Renault liczy, że uda się powtórzyć fenomen pierwszego Twingo - auta, które w 1992 roku stało się ikoną miejskiego stylu życia. Dziś, w epoce elektromobilności, historia zatacza koło: mały, uroczy i funkcjonalny samochód znów może stać się symbolem przystępnej mobilności.
Czy wiesz że...
- Pierwsze Renault Twingo zadebiutowało w 1992 r. w Paryżu, a jego projektant Patrick Le Quément inspirował się… kształtem jajka.
- Auto zdobyło serca Europejczyków prostotą i przestronnością - przy długości niespełna 3,4 m oferowało kabinę z przesuwaną tylną kanapą, co było nowością w segmencie.
- Twingo nigdy nie było oferowane z silnikiem diesla - każda generacja stawiała na małe benzynowe jednostki.
Nowe Renault Twingo
Foto: mat. prasowe
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
To również ważny symbol transformacji Renault, bo to pierwsze auto w całości opracowane przez nową spółkę Ampere, powołaną przez Renault, by przyspieszyć elektryfikację i uniezależnić się od klasycznych struktur korporacyjnych. Renault sięgnęło po sprawdzony przepis - emocje i wspomnienia. Tak jak elektryczne R5 i R4, także nowy Twingo łączy futurystyczną technikę z designem inspirowanym latami 90. Sylwetka jest zwarta i charakterystyczna: wysoka maska, krótki tył, pionowa tylna szyba i koła rozstawione w rogach nadwozia natychmiast przywołują ducha pierwszego Twingo z 1992 roku.
Porsche rozszerza gamę elektrycznego Macana o wersję GTS – wariant, który ma wypełnić przestrzeń pomiędzy bardzi...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Chiński koncern GAC (Guangzhou Automobile Group) wkracza na polski rynek z dwoma elektrycznymi modelami – Aion V...
Mercedes-Maybach już w „standardowych” odmianach wznosi się na absolutne wyżyny samochodowego luksusu, zwłaszcza...
Chińska grupa motoryzacyjna GAC ogłosiła powstanie nowej marki pojazdów latających – GOVY – oraz zaprezentowała...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Toyota zapowiedziała niewielki lifting modelu C-HR na rok 2026, koncentrując się na ulepszeniach wyposażenia i s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas