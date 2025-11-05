To również ważny symbol transformacji Renault, bo to pierwsze auto w całości opracowane przez nową spółkę Ampere, powołaną przez Renault, by przyspieszyć elektryfikację i uniezależnić się od klasycznych struktur korporacyjnych. Renault sięgnęło po sprawdzony przepis - emocje i wspomnienia. Tak jak elektryczne R5 i R4, także nowy Twingo łączy futurystyczną technikę z designem inspirowanym latami 90. Sylwetka jest zwarta i charakterystyczna: wysoka maska, krótki tył, pionowa tylna szyba i koła rozstawione w rogach nadwozia natychmiast przywołują ducha pierwszego Twingo z 1992 roku.

Z przodu widać okrągłe reflektory LED w stylu „dziecięcego spojrzenia”, które mają wzbudzać sympatię - dokładnie jak w oryginale, a między nimi pojawił się wąski wlot powietrza. Całość uzupełniają charakterystyczne detale retro, takie jak trzy małe wloty powietrza przy podstawie przedniej szyby czy emblemat Renault w stylu vintage. Tym razem jednak Twingo będzie bardziej praktyczne niż jego pierwowzór - zamiast trzech drzwi, dostanie pięciodrzwiowe nadwozie, zachowując jednocześnie kompaktowe proporcje i prostą, miejską bryłę.

Nowe Renault Twingo Foto: mat. prasowe

Podczas styczniowego salonu samochodowego w Brukseli 2025 Renault pokazało wnętrze modelu w niemal seryjnej formie. Projektanci połączyli minimalizm z retro estetyką. Deska rozdzielcza jest prosta, ale pełna charakteru. Ma cyfrowe zegary (7 cali) i centralny ekran multimedialny o przekątnej 10,1 cala. Przemyślano też ergonomię i codzienną funkcjonalność. Kolorowe materiały, otwarte półki pod deską i pomysłowe schowki między fotelami podkreślają miejską lekkość. Uwagę zwraca czerwony przycisk świateł awaryjnych, będący hołdem dla pierwszego Twingo. Tylną kanapę można składać i przesuwać, co daje wyjątkowo dużą elastyczność w tak małym aucie. Jest też panoramiczny szklany dach i sporo gadżetów - jak uchwyty magnetyczne na smartfony dla pasażerów z tyłu, które zdradzają, że Renault myśli o młodym, miejskim użytkowniku.