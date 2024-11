Co nas napędza? To postęp, dążenie do doskonałości, chęć bycia lepszym. Nie inaczej jest w biznesie. Firmy prześcigają się, by być krok przed konkurencją. A widocznym efektem innowacyjności i dynamizmu jest samochód służbowy. Przecież to wizytówka firmy, którą można się wyróżnić.