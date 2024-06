Bugatti Tourbillon nawiązuje do luksusowych zegarków. V16, 1800 KM i 445 km/h

Czytaj więcej Za ile jeździć Najdroższe używane auta na rynku. Top 10 robi wrażenie i kosztuje miliony Chętni na luksusowe i bardzo drogie samochody używane mogli wybierać w ubiegłym roku wśród 412 ofert aut, które kosztowały więcej niż 1 mln złotych. Najdroższym samochodem dostępnym na rynku wtórnym w 2023 r., było Bugatti Veyron, którego cena wynosiła 8 424 600 zł.

Bugatti Tourbillon mat. prasowe

Tourbillon to hybryda plug-in. Ma trzy silniki elektryczne kręcące się do 24 000 obrotów na minutę (każdy po 250 kW) i baterię o pojemności 25 kWh. Może przejechać w trybie elektrycznym ponad 60 km - ale posiadacze Bugatti raczej nie emocjonują się akurat tym parametrem. Wiadomo - chodzi o obniżenie emisji CO2 i zużycia paliwa. W stosunku do Chirona, spadło nawet o 70 proc. O wiele bardziej emocjonująca jest łączna moc auta (1800 KM) i to, o jakim silniku spalinowym mówimy. W16 konstrukcji Volkswagena odeszło do lamusa i zostało zastąpione przez… V16 skonstruowane przez Coswortha. Wyjątkowo lekki, ważący tylko 252 kg motor ma pojemność 8.3. Nie ma turbo i sam w sobie osiąga 1000 KM. Moc na cztery koła przenosi nowa, ośmiobiegowa skrzynia automatyczna z dwoma sprzęgłami.

Bugatti Tourbillon mat. prasowe

Pierwsza setka w mniej niż dwie sekundy, V-max: 445 km/h

Osiągi przedstawiają się następująco: od 0 do 100 km/h Tourbillon rozpędza się w mniej niż 2 s, od 0 do 200 km/h w mniej niż 5 s, do 300 km/h w mniej niż 10 s, a do 400 km/h - w czasie poniżej 25 s. Łatwo zapamiętać! Prędkość maksymalna to 445 km/h, ale mówimy tu o ograniczeniu elektronicznym. Aby jechać tak szybko, należy skorzystać ze specjalnego kluczyka. Bez niego auto pojedzie „tylko” 380 km/h. Czy doczekamy się jeszcze szybszej wersji? Sam Mate Rimac zapowiada, że możliwości Tourbillona są dużo większe niż to, co teraz przedstawiono. Co ciekawe, mimo zastosowania układu hybrydowego, nowy model jest lżejszy od Chirona. Masę na poziomie poniżej 2 ton udało się utrzymać m.in. za sprawą zastosowania lekkich elementów zawieszenia i opracowaniu V16 o niewielkiej wadze.