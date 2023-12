Dwa Bugatti kupione przez małżeństwo miały się bardzo od siebie różnić

Kiedy mąż zdał sobie sprawę z wysiłku i rezultatu tego wyjątkowego dzieła również zdecydował się przekazać swój już odebrany egzemplarz do działu indywidualizacji Sur Mesure. Jego samochód powinien wyraźnie kontrastować z samochodem żony. Zamiast płynących linii światła zdecydował się na motto „Coup de Foudre” – uderzenie pioruna. Wprowadzanie znaczących zmian w samochodzie w późniejszym terminie jest w Molsheim czymś niezwykłym. Niemniej jednak projektanci umożliwili to. I tak Chiron Super Sport został zabrany z domu klienta w Tennessee do fabryki w Molsheim (Francja), gdzie rozpoczęto staranne, siedmiomiesięczne przeprojektowanie, mające na celu dostosowanie go do nowych życzeń projektowych klienta. Efekt końcowy to widoczne wykończenie z włókna węglowego z subtelnym czarnym odcieniem i liniami „French Racing Blue”. Żeby osiągnąć ten efekt należało wymienić maskę, dach, pokrywę silnika i tylne skrzydło. Niebieskie paski, które pierwotnie znajdowały się na pojeździe, musiały zostać całkowicie usunięte z nadwozia. Dodano również dach Sky View. Usunięto całe oryginalne poszycie dachu z konstrukcji i elementy wnętrza.

Dwa wyjątkowe Bugatti: Chiron L’aura i Chiron Coup de Foudre mat. prasowe

Bugatti Chiron L’aura mat. prasowe

