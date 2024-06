Audi wprowadza do sprzedaży najmocniejszy samochód w swojej historii

Audi e-tron GT mat. prasowe

Poza tym, e-tron GT nie tylko szybciej jeździ, ale i może dalej zajechać. Akumulatory odchudzono i polepszono ich gęstość energii. Pojemność brutto to 105 kWh (pojemność użyteczna: 97 kWh). Zoptymalizowano chłodzenie ogniw i polepszono działanie systemu predykcyjnego zarządzania temperaturą - wszystko po to, by samochód oferował większy zasięg i większą moc ładowania w każdych warunkach. Teraz sięga ona 320 kW (przed liftingiem mówiliśmy o 270 kW), co oznacza, że gdy znajdziemy odpowiednio szybką ładowarkę, możemy uzupełnić energię od 10 do 80 proc. zaledwie w 18 minut. Maksymalny zasięg e-trona GT to 609 km. Mocniejsze odmiany przejadą nieco mniej.

To nie koniec zmian. Nowe zawieszenie pneumatyczne z dwukomorową, dwuzaworową technologią ma poprawić zachowanie samochodu w zakrętach, jednocześnie nie odbierając komfortu jazdy. W opcji dostępne jest jeszcze bardziej zaawansowane zawieszenie aktywne, właściwie eliminujące przechyły nadwozia i błyskawicznie zmieniające wysokość prześwitu, by kierowca nie odczuwał nierówności nawierzchni. Poprawiono skuteczność układu hamulcowego i dodano możliwość zamówienia tylnej osi skrętnej. W wersji performance można włączyć tryb wydajności, stworzony specjalnie po to, by polepszyć zachowanie się auta na najbardziej wymagających torach wyścigowych.