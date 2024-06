Wyjątkowe Audi RS 4 Avant na wyjątkową rocznicę. Plus 20 KM i mnóstwo żółtego koloru

RS 4 otrzymał też trochę więcej mocy. 2,9-litrowy silnik V6 biturbo Edition 25 Years ma 470 KM (seria 450 KM), a maksymalny moment obrotowy wynosi 600 Nm. Przyspieszenie od zera do setki wynosi 3,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 300 km/h. Dla porównania: standardowy RS 4 przyspiesza w 4,1 sekundy, a V-max wynosi 250 km/h. Dopiero pakiet Competition obniża czas sprintu o dwie dziesiąte sekundy, a prędkość maksymalna wzrasta do 290 km/h. Audi Sport GmbH wyposaża RS 4 Avant Edition 25 Years w standardzie w sportowy układ wydechowy z matowymi czarnymi rurami wydechowymi i ceramicznym układem hamulcowym. Kute felgi mają 20-cali i są w kolorze „matowy pallad”. Pirelli dostarcza do tego zestawu odpowiednie opony - P-Zero Corsa. Jednak wersja edycyjna dostępna jest z... dodatkowym zestawem opon. Bezpłatnie klienci otrzymują 20-calowe felgi w kolorze matowej czerni, które są wyposażone w opony semi-slick Pirelli P Zero Trofeo RS. Opony są wyposażone w specjalne sensory i dostarczają w czasie rzeczywistym na dedykowaną aplikację informacji o ciśnieniu i temperaturze.

Audi RS 4 Avant Edition 25 Years mat. prasowe

Dostępne jest również regulowane zawieszenie sportowe RS Pro, które jest obniżone o 10 mm w porównaniu do zwykłego RS 4 Avant i które można obniżyć o kolejne 10 mm. Inżynierowie zmodyfikowali zawieszenie — zwiększyli ujemne kąty nachylenia przednich kół, zamontowali sztywniejsze łożyska wahaczy. Sportowy mechanizm różnicowy na tylnej osi ma bardziej sportowe ustawienie w trybie dynamicznym i kieruje więcej momentu obrotowego na tylne koła, zmienione oprogramowanie w sterowniku skrzyni biegów skraca czas zmiany biegów. Tylna rama pomocnicza jest teraz sztywno połączona z tylną osią, a mechanizm różnicowy Torsen został ulepszony. Równolegle z RS 4 Avant Edition 25 Years, Audi Sport GmbH wprowadza na rynek RS 5 w edycji Performance. Ten model również otrzymuje napęd o mocy 470 KM i tym samym ma również lepsze osiągi.

Audi RS 4 Avant Edition 25 Years mat. prasowe

Audi RS4 Sport mat. prasowe

Limitowana seria 250 egzemplarzy za solidną dopłatą do klasycznego Audi RS4

Produkcja RS 4 Avant Edition 25 Years rozpocznie się w czerwcu w fabryce Audi w Ingolstadt. Polskie ceny tego modelu nie są znane, ale w Niemczech zaczynają się od 142 905 euro (ok. 615 tys. zł). W porównaniu z regularną ceną RS4 - od 444 300 zł w Polsce i 87 500 euro w Niemczech dopłata do wersji limitowanej jest bardzo wysoka. Seria RS 4 Avant Edition 25 Years jest limitowana do 250 egzemplarzy w całej Europie.