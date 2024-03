Elektromobilność to nasza przyszłość. To wciąż przede wszystkim segment z potencjałem, który wzrósł w ostatnim roku o 50 proc. W perspektywie najbliższych pięciu lat będzie się w Audi bardzo dużo działo w tym obszarze. Elektromobilność to gigantyczna transformacja dla wszystkich. Nie martwię się o nas, bo mamy już tu i teraz znakomite portfolio samochodów elektrycznych. Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia w obszarze chociażby infrastruktury ładowania. Wystarczy spojrzeć na liczbę ładowarek przy autostradach czy nawet w miastach, tu naprawdę jeszcze wiele musi się wydarzyć.

Wracając do liczb. Jesteście numerem jeden na rynku w segmencie premium i macie za sobą znakomity rok. Jak ważne i czy w ogóle jest utrzymanie pozycji lidera?

To nie jest nasz cel sam w sobie. Mówiąc językiem korporacyjnym, to nie są nasze podstawowe KPI na ten rok. Mamy nasze ambitne plany dotyczące wolumenu, które powinny pozwolić nam utrzymać pozycję #1.

Macie aktualnie wystarczającą sieć dealerów czy jeszcze planujecie rozwój się w tym punkcie? No i jeśli tak, to jak ma się taki rozwój w obliczu przejścia na system sprzedaży agencyjnej?

Aktualnie mamy świetnie prosperujące 33 stacje dealerskie. Jednak przy tak dużych wzrostach sprzedaży musi rozwijać się również nasza sieć dealerska. Poza klasycznymi salonami testujemy nowe formaty – ostatnio powstał w Warszawie punkt, który jest połączeniem sprzedaży aut używanych z serwisem. Takie nowe formaty mają ułatwić kontakt z marką, ale też powiększyć sieć serwisów, aby jeszcze bardziej ułatwić naszym klientom dostęp do nowoczesnych warsztatów. No i mamy w również w Warszawie naszą perełkę – czyli Audi City, które jest w centrum miasta i ma służyć doświadczaniu marki, pokazywaniu naszego DNA, czyli postępowi dzięki technice. Być może będziemy taką koncepcję powiększać o następne obiekty. Co do systemu sprzedaży agencyjnej to zrobimy to małymi krokami. Takim pierwszym jest przejście na system agencyjny dla dużych klientów flotowych.

Sprzedaż online w tym segmencie na polskim rynku ma sens?