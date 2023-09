Nowy Peugeot E-3008 oficjalnie. Opadająca linia dachu to niejedyna nowość

Peugeot e3008 mat. prasowe

Nowa deska, stary pomysł

Jeśli chodzi o wnętrze, rysunek kokpitu przypomina ten z poprzedniej odsłony 3008, ale został odpowiednio unowocześniony. Nieduża kierownica została, ale za nią – i pod przednią szybą – nie ma już tylko małego ekranu pokazującego prędkość i inne kluczowe dane. Dwa wielkie wyświetlacze łączą się tu w jeden, tworząc ogromną, szklaną taflę przed oczami kierowcy. Niżej, pod nawiewami, umieszczono konfigurowalny ekran. Kierowca sam może wybrać, jakie skróty i ikony chce tam widzieć. Komfort jazdy poprawią opcjonalne fotele ortopedyczne AGR, a miejsce na drobiazgi znajdzie się w którymś z aż 17 schowków o łącznej pojemności 34 litrów.

Peugeot e3008 mat. prasowe

Póki co tylko elektryk, ale będą też hybrydy

Jak wygląda sprawa z silnikami? Peugeot E-3008 będzie dostępny w trzech wersjach. Najsłabsza – o nazwie handlowej Electric – rozwinie 210 KM. Akumulator 73 kWh netto pozwoli na osiągnięcie 525 km na jednym ładowaniu. Napęd powędruje tu na przód, a przyspieszenie do 100 km/h zajmie 8,7 s. Prędkość maksymalna: 170 km/h. Środkowa odmiana także ma napęd na przód. Jej akumulator legitymuje się pojemnością 98 kWh, a moc to 230 KM. Przyspieszenie do setki zajmuje 8,9 s, prędkość maksymalna jest bez zmian, ale wzrasta zasięg. To zresztą wersja o nazwie Electric Long Range. Pokona – według producenta – bardzo imponujące 700 km na jednym ładowaniu. Najmocniejsza będzie wersja Electric Dual Motor AWD o mocy 320 KM. Jej akumulator ma 73 kWh, moc jest przekazywana na wszystkie koła, a rozpędzanie do setki zajmuje 6,4 s. Prędkość maksymalna rośnie do 180 km/h, a zasięg wynosi 525 km. Czekamy wciąż na dane dotyczące odmian hybrydowych. Wersja elektryczna ma pojawić się na rynku w lutym. Zadebiutuje w wersjach Allure i GT. Cen jeszcze nie znamy.

Peugeot e3008 mat. prasowe