Samochód, który pomógł wygrać II wojnę światową

W tym roku przypada 80. rocznica D-Day, kiedy 6 czerwca 1944 roku siły alianckie wylądowały w Normandii drogą morską i powietrzną. Była to bezprecedensowa operacja wojskowa, w której ludzie i maszyny rozpoczęli wyzwalanie Europy. Wśród tych żołnierzy, samolotów, łodzi desantowych i statków jeden samochód stał się częścią historii: Willys MB Jeep. To prawdziwy symbol lądowania aliantów na plażach Normandii. Auto, które ma wyjątkowe miejsce w panteonie motoryzacji. Produkowany był od 1941 do 1945 roku dla armii amerykańskiej i brał udział we wszystkich bitwach o wyzwolenie Europy spod okupacji hitlerowskiej.

Willys MB Jeep mat. prasowe

Historia tego modelu rozpoczyna się kiedy Willys-Overland i American Bantam Car odpowiedzieli na rozpisany przetarg armii amerykańskiej, która potrzebowała prostego, ale solidnego samochodu. Dzięki temu powstał jeden z pierwszych samochodów z napędem 4x4 w historii motoryzacji. Ale historia Willisa rozpoczęła się od przegranego przetargu. 5 sierpnia 1940 zamówienie na budowę 70 samochodów wygrał Bantam Car, który podjął się budowy prototypu w wymaganym czasie 49 dni. Willys, mimo nieco tańszej oferty nie otrzymał zlecenia m.in. dlatego, że potrzebował na jego wykonanie dłuższego czasu, bo 120 dni. W chwili przetargu Willis nie miał gotowego projektu, a jedynie analizę kosztów i potrzebnego czasu. 23 września 1940 prototyp pierwowzoru Jeepa – Bantam BRC przedstawiono do prób, które wypadły pomyślnie.

