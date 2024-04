Jeep wycofuje się ze elektrycznej strategii. Nowe modele z silnikami spalinowymi

Jeep stracił dużo klientów po przejściu na zelektryfikowane napędy

Jeep zmaga się ostatnio z gwałtownie spadającymi wynikami sprzedaży na swoim rodzimym rynku. Przyczynił się do tego wycofywanie się z atrakcyjnego cenowo Jeepa Cherokee oraz likwidacja w kilku stanach USA tańszych wersji spalinowych popularnego Jeepa Wranglera, których teraz, podobnie jak w Europie, oferowany jest wyłącznie z napędem hybrydowym. Ponadto Jeep w USA zdecydowanie odczuwa skutki nowego konkurenta Forda Bronco, dostępnego z klasycznymi napędami co zachęca wielu właścicieli Wranglera do zmiany auta.

Jeep Recon mat. prasowe

Jeep Wagoneer S Concept mat. prasowe