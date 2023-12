Nowa generacja Hyundaia Kona mat. prasowe

Samochód roku wybierają dziennikarze z 32 państw Europy, z tego jeden z Polski

Wynik konkursu to średnia ocena dziennikarzy w 32 państw europejskich, a każdy z tych krajów ma swoją specyfikę. Pod względem liczby reprezentowanych państw AutoBest jest największym niezależnym konkursem motoryzacyjnym w Europie i na świecie. Każdy kraj ma jednego jurora, co eliminuje dominację największych państw. Polskę reprezentuje Szczepan Mroczek. Konkurs ma na celu wskazanie nowego modelu, który spełnia podstawowe oczekiwania szerokiego grona europejskich klientów. Szczególnie istotnymi dla jury kategoriami są: konkurencyjność cenowa, elastyczność oferty, design, rozwiązania komunikacyjne oraz dostępność części zamiennych i podzespołów serwisowych Jury przywiązuje też dużą wagę do wysiłków podejmowanych przez branżę motoryzacyjną na rzecz rozwoju. Inwestycje, nowe możliwości pracy, fundusze na ekologiczne samochody, innowacyjne technologie i wsparcie dla różnych regionów Europy są weryfikowane przez jury konkursu. Na podstawie analizy wyróżniane są przełomowe rozwiązania.

Jeep Avenger mat. prasowe

Tegoroczne wyróżnienia AutoBest:

Sportbest - David Richards z Prodrive za życiowe dokonania

Technobest - chińska firma CATL za akumulator Shenxing, który po 10 min ładowania zapewnia zasięg 480 km

Smartbest - innowacyjny system informacyjno-rozrywkowy Lotus Hyper OS

Safetybest - Continental Detectable Jacket – kurtka dla pieszych lub rowerzystów, którą rozpoznają systemy sztucznej inteligencji w samochodach

Ecobest - Citroen e-C3 za udostępnienie napędu elektrycznego szerszemu gronu klientów