Porsche Reunion 7: Świat rodem z bajki

6-cylindrowy bokser o pojemności 4,2 litra wytwarza 620 KM i kręci się maksymalnie do 9400 obr./min. Wyposażony w nowe tłoki i wałki rozrządu, chłodzony cieczą czterozaworowy silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa został zaprojektowany do pracy na paliwie E25. Można go jednak zasilać także paliwami konwencjonalnymi.

Przeniesienie mocy na tylne koła przez sekwencyjną sześciobiegową skrzynię z niewielkimi zmianami pochodzi z 911 GT3 R. Zmiana biegów odbywa się za pomocą manetek przy kierownicy sterowanych elektronicznym siłownikiem. Przełożenie czwartego, piątego i szóstego biegu jest odwzorowane z wyścigowego GT3 przygotowanego na tor Daytona. W wersji podstawowej wyścigowy układ wydechowy działa bardzo głośno, ale dostępne są dwie cichsze wersje z tłumikami i katalizatorami, które są przeznaczone do użytku na torach wyścigowych z ograniczeniami dotyczącymi hałasu. Za to wyjątkowe auto Porsche żąda 951 000 euro (ok. 4,4 mln zł) plus podatek VAT.

Porsche Reunion 2023 Albert Warner