W 2001 roku przyszedł czas na następcę, model Nevera. Plan produkcji 150 egzemplarzy jak na razie jeszcze nie został zakończony i, jak mówi Mate Rimac, klienci nie pchają się drzwiami i oknami do kupna elektrycznego supersamochodu. Nevera ma moc 1914 KM (236 Nm momentu obrotowego), przyspiesza do setki w 1,85 sekundy i rozpędza się do 412 km/h. To najbardziej zaawansowany technologicznie elektryczny hypercar świata. W 2023 roku Nevera ustanowił 23 rekordy prędkości i przyspieszenia jednego dnia.

Rimac Nevera Foto: mat. prasowe

Sukcesy techniczne i unikalne podejście do rozwoju sprawiły, że Rimac przyciągnął uwagę światowych inwestorów. W projekt zainwestowali m.in. Porsche, Hyundai, Kia i chiński Camel Group. Porsche bardzo szybko zapewniło sobie 10 proc. udziałów w firmie Chorwata, zwiększając je później do 24 proc. W 2021 r. Volkswagen szukał sposobu na przyszłość Bugatti – marka miała prestiż, ale była nierentowna i trudna do utrzymania z uwagi na zmieniające się przepisy i potrzeby elektryfikacji. Mając 33 lata Mate Rimac zaproponował Volkswagenowi coś, co nie było bezpośrednim zakupem marki, tylko połączeniem sił i przejął kontrolę nad legendarną marką Bugatti w nowo powstałej spółce – Bugatti Rimac, w której chorwacka Rimac Group objęła 55 proc. udziałów, a Porsche pozostałe 45 proc. Choć marki Bugatti i Rimac nadal funkcjonują oddzielnie – z osobnymi fabrykami w Molsheim (Francja) i Sveta Nedelja (Chorwacja) – ich przyszłość jest wspólna, a na czele obu firm stoi właśnie Mate Rimac.

Nowa spółka już zaprezentowała model Mistral – ostatnie Bugatti z silnikiem W16 – a w planach jest w pełni elektryczny model, który ma się pojawić do końca dekady. Tymczasem Rimac nie ogranicza się tylko do tworzenia aut z najwyższej półki. Powołał do życia Rimac Technology – spółkę dostarczającą systemy napędowe i baterie dla innych producentów. Wśród klientów znajdują się tacy giganci jak Porsche, Aston Martin, Jaguar, Koenigsegg czy Automobili Pininfarina. W przyszłości Rimac planuje produkować setki tysięcy systemów napędowych rocznie – co świadczy o ambicjach daleko wykraczających poza niszę supersamochodów.