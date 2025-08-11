Reklama

Volkswagen kończy produkcję swojego flagowego modelu

Volkswagen kończy produkcję Touarega, który nie otrzyma następcy. Flagowy model Volkswagena zostanie wycofany z produkcji w 2026 roku.

Publikacja: 11.08.2025 13:13

Po ponad dwóch dekadach na rynku Volkswagen planuje wycofanie Touarega ze swojej oferty

Foto: mat. prasowe

Szczepan Mroczek

Po ponad dwóch dekadach na rynku Volkswagen planuje wycofanie Touarega ze swojej oferty. Według wewnętrznych źródeł produkcja flagowego SUV‑a ma zakończyć się w 2026 r., a w planach nie ma bezpośredniego następcy. Touareg zadebiutował w 2002 r. jako owoc wspólnego projektu Volkswagena, Porsche i Audi, z którego wywodzą się także modele Cayenne i Q7. Celem ówczesnego szefa Ferdinanda Piëcha było wprowadzenie Volkswagena do segmentu premium. Obok limuzyny Phaeton to właśnie Touareg miał stać się wizytówką możliwości technicznych Volkswagena.

Pierwsza generacja Volkswagena Touareg (2002–2010)

Foto: mat. prasowe

Pierwsze dwie generacje Touarega trwały w produkcji po osiem lat, a obecna – trzecia – wersja pojawiła się w 2018 r. na platformie MLB Evo współdzielonej z Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentleyem Bentaygą i Lamborghini Urusem. Mimo aktualizacji modelu w 2023 r., z biegiem czasu sprzedaż drogiego SUV‑a spadała. Touareg zasłynął z szerokiej gamy jednostek napędowych i całkiem niezłych możliwości terenowych. W pamięci wielu entuzjastów zapisał się zwłaszcza 5‑litrowy silnik V10 TDI o mocy 313 PS i momencie 750 Nm. W 2006 r. seryjny Touareg, obciążony 4,3 tonami balastu, przeciągnął ważącego 155 ton Boeinga 747‑200 na lotnisku Dunsfold, udowadniając ogromną siłę pociągową. W kolejnych latach do gamy dołączyły m.in. jednostki V6 TDI, hybrydy plug‑in i konfiguracje z zawieszeniem pneumatycznym.

Druga generacja Volkswagena Touareg (2010-2018)

Foto: mat. prasowe

Volkswagen Touareg doczekał się trzech generacji modelowych

W 2017 r. Touareg został wycofany z rynku amerykańskiego, gdzie jego miejsce zajął Volkswagen Atlas. Po zniknięciu Touarega w Europie największym SUV‑em Volkswagena będzie Tayron – siedmioosobowy model zbudowany na platformie MQB Evo, dłuższy od Tiguana i oferujący dwa lub trzy rzędy siedzeń. Tayron to jednak jedynie Tiguan Allspace z nową nazwą i na pewno nie zadowoli dotychczasowych klientów Touarega. Możliwą opcją, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń w sporze celnym z USA, jest włączenie dużego amerykańskiego SUV-a Atlas do oferty w Europie. Szef marki Thomas Schäfer określił w jednym z wywiadów takie rozważania jako „możliwe do zrealizowania”. Pozostaje jeszcze jedna alternatywa: Touareg mógłby otrzymać całkowicie elektrycznego następcę – siostrzany model Porsche Cayenne EV, oparty na platformie Premium Platform Electric z technologią 800 V.

Ostatnia, trzecia generacja Volkswagena Touareg

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
– Touareg ciągnął Jumbo Jeta. W 2006 r. standardowy Touareg V10 TDI, obciążony 4,3 t balastu, przeciągnął na lotnisku Dunsfold ważącego 155 ton Boeinga 747‑200. Samochód miał fabryczny silnik, zawieszenie i skrzynię biegów – jedyną modyfikacją był adapter do zaczepu lotniczego.
– Pierwsza generacja Touarega oferowała 5‑litrowy, podwójnie doładowany silnik V10 TDI o mocy 313 PS i momencie 750 Nm, co czyniło go jednym z najmocniejszych turbodiesli montowanych w samochodach osobowych.
– Obecna (trzecia) generacja Touarega korzysta z modułowej platformy MLB Evo, tej samej, na której powstają Audi Q7 i Q8, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga oraz Lamborghini Urus.

Volkswagen Atlas

Foto: mat. prasowe

Volkswagen Tayron

Foto: mat. prasowe

