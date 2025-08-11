Po ponad dwóch dekadach na rynku Volkswagen planuje wycofanie Touarega ze swojej oferty. Według wewnętrznych źródeł produkcja flagowego SUV‑a ma zakończyć się w 2026 r., a w planach nie ma bezpośredniego następcy. Touareg zadebiutował w 2002 r. jako owoc wspólnego projektu Volkswagena, Porsche i Audi, z którego wywodzą się także modele Cayenne i Q7. Celem ówczesnego szefa Ferdinanda Piëcha było wprowadzenie Volkswagena do segmentu premium. Obok limuzyny Phaeton to właśnie Touareg miał stać się wizytówką możliwości technicznych Volkswagena.

Pierwsza generacja Volkswagena Touareg (2002–2010) Foto: mat. prasowe

Pierwsze dwie generacje Touarega trwały w produkcji po osiem lat, a obecna – trzecia – wersja pojawiła się w 2018 r. na platformie MLB Evo współdzielonej z Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentleyem Bentaygą i Lamborghini Urusem. Mimo aktualizacji modelu w 2023 r., z biegiem czasu sprzedaż drogiego SUV‑a spadała. Touareg zasłynął z szerokiej gamy jednostek napędowych i całkiem niezłych możliwości terenowych. W pamięci wielu entuzjastów zapisał się zwłaszcza 5‑litrowy silnik V10 TDI o mocy 313 PS i momencie 750 Nm. W 2006 r. seryjny Touareg, obciążony 4,3 tonami balastu, przeciągnął ważącego 155 ton Boeinga 747‑200 na lotnisku Dunsfold, udowadniając ogromną siłę pociągową. W kolejnych latach do gamy dołączyły m.in. jednostki V6 TDI, hybrydy plug‑in i konfiguracje z zawieszeniem pneumatycznym.