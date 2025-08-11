Aktualizacja: 11.08.2025 15:38 Publikacja: 11.08.2025 13:13
Po ponad dwóch dekadach na rynku Volkswagen planuje wycofanie Touarega ze swojej oferty
Foto: mat. prasowe
Po ponad dwóch dekadach na rynku Volkswagen planuje wycofanie Touarega ze swojej oferty. Według wewnętrznych źródeł produkcja flagowego SUV‑a ma zakończyć się w 2026 r., a w planach nie ma bezpośredniego następcy. Touareg zadebiutował w 2002 r. jako owoc wspólnego projektu Volkswagena, Porsche i Audi, z którego wywodzą się także modele Cayenne i Q7. Celem ówczesnego szefa Ferdinanda Piëcha było wprowadzenie Volkswagena do segmentu premium. Obok limuzyny Phaeton to właśnie Touareg miał stać się wizytówką możliwości technicznych Volkswagena.
Pierwsza generacja Volkswagena Touareg (2002–2010)
Foto: mat. prasowe
Pierwsze dwie generacje Touarega trwały w produkcji po osiem lat, a obecna – trzecia – wersja pojawiła się w 2018 r. na platformie MLB Evo współdzielonej z Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentleyem Bentaygą i Lamborghini Urusem. Mimo aktualizacji modelu w 2023 r., z biegiem czasu sprzedaż drogiego SUV‑a spadała. Touareg zasłynął z szerokiej gamy jednostek napędowych i całkiem niezłych możliwości terenowych. W pamięci wielu entuzjastów zapisał się zwłaszcza 5‑litrowy silnik V10 TDI o mocy 313 PS i momencie 750 Nm. W 2006 r. seryjny Touareg, obciążony 4,3 tonami balastu, przeciągnął ważącego 155 ton Boeinga 747‑200 na lotnisku Dunsfold, udowadniając ogromną siłę pociągową. W kolejnych latach do gamy dołączyły m.in. jednostki V6 TDI, hybrydy plug‑in i konfiguracje z zawieszeniem pneumatycznym.
Czytaj więcej
To był ruch Volkswagena, który od początku budził sprzeciw i niezadowolenie klientów. Teraz Volks...
Druga generacja Volkswagena Touareg (2010-2018)
Foto: mat. prasowe
W 2017 r. Touareg został wycofany z rynku amerykańskiego, gdzie jego miejsce zajął Volkswagen Atlas. Po zniknięciu Touarega w Europie największym SUV‑em Volkswagena będzie Tayron – siedmioosobowy model zbudowany na platformie MQB Evo, dłuższy od Tiguana i oferujący dwa lub trzy rzędy siedzeń. Tayron to jednak jedynie Tiguan Allspace z nową nazwą i na pewno nie zadowoli dotychczasowych klientów Touarega. Możliwą opcją, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń w sporze celnym z USA, jest włączenie dużego amerykańskiego SUV-a Atlas do oferty w Europie. Szef marki Thomas Schäfer określił w jednym z wywiadów takie rozważania jako „możliwe do zrealizowania”. Pozostaje jeszcze jedna alternatywa: Touareg mógłby otrzymać całkowicie elektrycznego następcę – siostrzany model Porsche Cayenne EV, oparty na platformie Premium Platform Electric z technologią 800 V.
Ostatnia, trzecia generacja Volkswagena Touareg
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
– Touareg ciągnął Jumbo Jeta. W 2006 r. standardowy Touareg V10 TDI, obciążony 4,3 t balastu, przeciągnął na lotnisku Dunsfold ważącego 155 ton Boeinga 747‑200. Samochód miał fabryczny silnik, zawieszenie i skrzynię biegów – jedyną modyfikacją był adapter do zaczepu lotniczego.
– Pierwsza generacja Touarega oferowała 5‑litrowy, podwójnie doładowany silnik V10 TDI o mocy 313 PS i momencie 750 Nm, co czyniło go jednym z najmocniejszych turbodiesli montowanych w samochodach osobowych.
– Obecna (trzecia) generacja Touarega korzysta z modułowej platformy MLB Evo, tej samej, na której powstają Audi Q7 i Q8, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga oraz Lamborghini Urus.
Volkswagen Atlas
Foto: mat. prasowe
Volkswagen Tayron
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Szef Volkswagena ujawnia jak będzie się nazwać koncepcyjny elektryk. Mały Volkswagen ID.1 jest za...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po ponad dwóch dekadach na rynku Volkswagen planuje wycofanie Touarega ze swojej oferty. Według wewnętrznych źródeł produkcja flagowego SUV‑a ma zakończyć się w 2026 r., a w planach nie ma bezpośredniego następcy. Touareg zadebiutował w 2002 r. jako owoc wspólnego projektu Volkswagena, Porsche i Audi, z którego wywodzą się także modele Cayenne i Q7. Celem ówczesnego szefa Ferdinanda Piëcha było wprowadzenie Volkswagena do segmentu premium. Obok limuzyny Phaeton to właśnie Touareg miał stać się wizytówką możliwości technicznych Volkswagena.
Lexus wycofał z rynku amerykańskiego hybrydową wersję modelu LC z powodu niskiego zainteresowania. Mimo że USA t...
Mate Rimac to postać, która w motoryzacyjnym świecie odmiennie definiuje pojęcia „szybkości” i „innowacji”. Urod...
Kiedy Monako organizuje salon samochodowy to nie można liczyć na premiery modeli klasy średniej czy niższej. Tu...
Amerykańska firma Kenworth kończy produkcję serii W900. Jest to jedna z najdłużej produkowanych i najbardziej ro...
W swoich czasach Ruf CTR Yellowbird był szybszy od Ferrari F40 czy Porsche 959. Ruf CTR to legenda. Teraz jeden...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas