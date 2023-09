Lamborghini Revuelto wyprzedane na trzy lata do przodu

Lamborghini kontynuuje swoją tradycję silników V12. Przeszłość to Aventador, przyszłość to Revuelto. Jak zwykle Lamborghini do oznaczenia modelu posłużyło się nazwą byka, ale tym razem ta nazwa oznacza po hiszpańsku „mieszany”. I tak Revuelto jest mieszanką wysokooktanowego crescendo V12 i hybrydowego doładowania o mocy systemowej 1015 KM. Nowe Revuelto to rewolucja dla Lamborghini pod wieloma względami: pierwszy hybrydowy supersportowy samochód produkowany w dużej serii, pierwsze uliczne Lamborghini o mocy ponad 1000 KM, nowy silnik V12, zupełnie nowa poprzeczna skrzynia biegów, elektrycznie napędzana przednia oś, podwozie wykonane w całości z włókna węglowego. Wydaje się, że wiele innowacji zostało dobrze przyjętych przez klientów. Stephan Winkelmann, szef marki ujawnił, że księgi zamówień zostały wypełnione do 2026 roku.

Reklama

Lamborghini Revuelto mat. prasowe

Revuelto wydaje się bardziej kompaktowy niż Aventador, chociaż jego rozstaw osi jest o 80 mm większy. Zwis przedni i tylny zostały zmniejszony, co pozwoliło uzyskać bardziej harmonijne proporcje. Język projektowania został wygładzony, nie pomijając tradycyjnego dramatyzmu: w Revuelto dominują kanciaste kształty, ozdobione tradycyjnymi elementami Ypsilon, takimi jak przednie i tylne światła, a także dobrze znanymi elementami sześciokątnymi, takimi jak kształt rur wydechowych. Silnik V12 znajdujący się bezpośrednio za kabiną pasażerską jest wystawiony na pokaz – światło stop zabudowwane jest tak żeby oświetlało silnik podczas hamowania.

Lamborghini Revuelto mat. prasowe