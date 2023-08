Lamborghini Huracan Tecnica: Codziennie rano po bułki

V10, 640 KM

Przycisk odpalenia silnika znajduje się na tunelu środkowym pod czerwoną klapką. Podnosisz ją, przykładasz kciuk do guzika start i odbezpieczasz pocisk. Zwykła czynność, którą będziesz wykonywać w tym samochodzie setki razy, a za każdym poczujesz się wyjątkowo. 1, 6, 5, 10, 2, 7, 3, 8, 4, 9. To nie jest szyfr do skrytki bankowej, tylko w takiej właśnie kolejności zaczynają swoją pracę cylindry silnika V10. Lewarka skrzyni biegów jako takiego nie ma. Tuż za fenomenalną kompozycją klapki i guzika startu jest coś w rodzaju dźwigni, przy której są przyciski P (parking) i M (manualna zmiana). Pociągnięciem klamry w górę uruchamiamy bieg wsteczny (R), łopatkami przy kierownicy zmieniamy przełożenia manualnie. Skomplikowane? Nie. Przyzwyczaić i nauczyć będę się musiał za to na pewno do obsługi wszystkich funkcji umieszczonych na kole kierownicy.

Jan Gus-Gasiński

Nie wiedzieć czemu Lamborghini poszło śladem Ferrari i wbudowało w wolant wszystko to, co normalnie znajduje się na dźwigniach przy kolumnie kierownicy - wycieraczki, kierunkowskazy czy włącznik świateł. Kierownica w samochodzie o mocy 640 KM powinna służyć do kierowania, a nie przypominać konsolę do gier. Najgorzej jest z kierunkowskazami. Po pierwsze: używa się ich najczęściej, po drugie: nie mają osobnego lewego i prawego klawisza, tylko jeden. Chcąc włączyć któryś z kierunków przesuwamy wystający mini joystick w prawo lub w lewo. Chcąc go wyłączyć trzeba go nadusić. Po trzecie: to po prostu głupie rozwiązanie. Samochód to nie motocykl. Na podobnej zasadzie działają umieszczone po prawej stronie sterowanie wycieraczkami. Jedyny sensowny przycisk umieszczony na kole kierownicy znajduje się na samym dole. To zmiana programów jazdy.

Całym sobą czujesz jak silnik z jękiem i sykiem pompy elektrycznej budzi się do życia. V10, 5204 cm³ pojemności, 640 KM mocy. Potrafi być łagodny, nawet całkiem komfortowy, chociaż jednej rzeczy nie unikniesz - porannego obudzenia sąsiadów. Po starcie na zimnym silniku ma w sobie coś z zwycięskiego okrzyku T-Rexa. Jeździ fenomenalnie, czuć, że jest lekkie (1379 kg), do tego wyłącznie tylny napęd tej wersji jeszcze bardziej dyscyplinuje twoją uwagę i rozwagę za kółkiem. Przyspiesza do setki w 3,2 sekundy i rozpędza się do 325 km/h. Do tego ma cudowny dźwięk silnika, Muzyka z jednostki V10 stanie się twoim ulubionym singlem. To jedno z tych niewielu aut na rynku, które są po to żeby pojechać z punktu A do B przez C, czyli możliwie jak najdłuższą, okrężną drogą. Patrząc na jego wygląd, moc i ryk zaskakujące jest to, że można by nim jeździć codziennie po bułki. Co tam można, gdyby Tecnica stała w moim garażu jeździłbym nią codziennie po bułki.