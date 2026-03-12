Rynek sprzedaży samochodów w Polsce zmienił się w ostatnich dwóch dekadach nie do poznania. Dziś większość procesu odbywa się online, a platformą, która najmocniej przyczyniła się do tej zmiany, jest OTOMOTO. Serwis stale notuje wzrosty, stawia na rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji, a także od lat wyróżnia najlepszych partnerów biznesowych w ramach konkursu TYTANI OTOMOTO. Plebiscyt ten pokazuje, jak bardzo rynek dojrzał i jak duże znaczenie ma dziś jakość ogłoszeń, komunikacji z klientem oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi sprzedażowych.

Czasy, kiedy Polacy w poszukiwaniu pojazdu używanego odwiedzali giełdy motoryzacyjne i autokomisy, odeszły w zapomnienie. Tradycyjne formy ekspozycji aut i maszyn przeznaczonych na sprzedaż, przegrały z platformami internetowymi, umożliwiającymi wygodne przeglądanie ofert bez wychodzenia z domu. Sposób wyszukania, weryfikacji, aż po kontakt ze sprzedawcą uległ diametralnej zmianie. Na wiodącą motoryzacyjną platformę ogłoszeniową w Polsce wyrosło OTOMOTO, które wyznacza standardy oraz docenia i nagradza swoich partnerów.

OTOMOTO będące częścią Grupy OLX, ewoluuje od ponad dwudziestu lat i dostosowuje się do potrzeb użytkowników i rynku. Dobrze znana internautom platforma, codziennie angażuje dziesiątki tysięcy osób, które wertują ogłoszenia i z ciekawością przyglądają się ofertom dotyczącym samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli czy maszyn rolniczych. Każdego dnia 47 tysięcy użytkowników dodaje ogłoszenia do ulubionych, doceniając oferowane pojazdy i kreatywność autorów przygotowanych ogłoszeń. Miesięcznie z OTOMOTO korzysta kilkanaście milionów użytkowników, a skala zamieszczanych ogłoszeń rocznie sięga kilku milionów.

Technologiczne nowości dźwignią wzrostu

Platforma OTOMOTO rozwijająca rozbudowany ekosystem narzędzi wspierających zarówno kupujących, jak i sprzedających, stawia na rewolucję wdrażając sztuczną inteligencję, realnie przyspieszającą działania operacyjne. Użytkownicy platformy już teraz mogą liczyć na lepszą automatyzację procesów, szybkie przetwarzanie danych oraz inteligentne wsparcie dzięki AutoIQ. System ten w czasie rzeczywistym przetwarza dane rynkowe i dostarcza cennych analiz oraz informacji dotyczących m.in. magazynu samochodów i ogłoszeń. Dzięki temu sprzedawcy otrzymują czytelne informacje dotyczące rynku, cen czy popytu.

– Od 2018 roku zainwestowaliśmy 200 milionów dolarów w sztuczną inteligencję, ponieważ wierzymy, że to technologia powinna pracować dla naszych partnerów, a nie odwrotnie. Jesteśmy oczami i uszami naszych partnerów w zakresie ewolucji technologii – dzięki temu mogą oni skupić się na swojej działalności, a my wyprzedzamy nadchodzące zmiany. AutoIQ i nasze narzędzia AI nie są obietnicami na przyszłość – już dziś zapewniają one wartość dodaną, sprawiając, że dealerzy działają szybciej, mądrzej i wydajniej. To właśnie napędza wzrost. – mówi Christian Gisy, CEO OLX Group.

Lepsze ogłoszenie dzięki kreatorowi AI

Dziś w OTOMOTO dużą zmianę dla użytkowników przynosi kreator ogłoszeń oparty na AI. Sztuczna inteligencja potrafi rozpoznać pojazd na podstawie zdjęć, określić jego kolor i wersję, a nawet odczytać przebieg z fotografii zestawu wskaźników. Na tej podstawie system automatycznie wypełnia część danych i generuje opis ogłoszenia, dbając przy tym o jego unikalność. Efekt? Czas potrzebny na przygotowanie i publikację oferty sprzedaży pojazdu może skrócić się nawet o 40 procent. To oznacza mniej pracy administracyjnej i więcej czasu na prowadzenie biznesu oraz kontakt z klientami.

AI ma także wspierać promocję ofert. Coraz większą rolę w sprzedaży samochodów odgrywa wideo (szczególnie w mediach społecznościowych). Dlatego OTOMOTO rozwija funkcję, która pozwala zamienić ogłoszenie w krótkie wideo w kilka sekund. System automatycznie tworzy pokaz slajdów ze zdjęć auta, dodaje narrację generowaną przez AI i przygotowuje materiał w formacie dopasowanym do platform społecznościowych.

– Sprzedaż samochodów stała się procesem zarządzanym w oparciu o dane, technologie i długofalowe strategie budowania zaufania. W tym roku w OTOMOTO szczególny nacisk kładziemy na rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Wspieramy profesjonalnych sprzedających w ich codziennej pracy – od automatyzacji procesów po lepsze wykorzystanie danych i utrzymywanie najwyższych standardów – podkreśla Agnieszka Czajka, Vice President Motors Professionals Europe w OLX Group / OTOMOTO.

Nagrody za jakość, profesjonalizm i zaufanie

OTOMOTO uważa, że polska motoryzacja ma swoich bohaterów. To liderzy, wizjonerzy oraz ci, którzy codziennie budują siłę rynku. Właśnie dla nich powstał konkurs TYTANI OTOMOTO, wyróżniający najlepszych profesjonalistów ze świata motoryzacji: dealerów, marki, partnerów branży oraz osoby, które kształtują standardy i przyszłość sektora w Polsce. Konkurs obejmuje zarówno kategorie biznesowe, oparte na wynikach działań w OTOMOTO, jak i kategorie eksperckie, w których nagrody przyznawane są przez niezależną kapitułę branżową. O wynikach plebiscytu w kategoriach na najlepsze samochody, decydują natomiast internauci biorący udział w głosowaniu.

Konkurs TYTANI OTOMOTO 2026 został rozstrzygnięty. Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystej gali finałowej, na której wręczane zostały statuetki i tytuły. Wydarzenie w podniosłej atmosferze, przy udziale kilkuset zaproszonych gości, odbyło się 10 marca w hotelu Narvil w Serocku. Tryskającym humorem gospodarzem wieczoru był charyzmatyczny prezenter telewizyjny Marcin Prokop, dodający otuchy zwycięzcom odbierającym laury na scenie. Do kogo powędrowały nagrody?

Laureaci konkursu TYTANI OTOMOTO 2026:

- TYTAN OTOMOTO, Grand Prix: Grupa Plichta

- Debiut Roku: marka Chery

- Osobowość Roku: Magdalena Mądrzak-Kruszona, Dyrektor Zarządzająca Oddziałem Centrum Poznań w Komornikach w Grupie Cichy-Zasada

- Długoletnia Doskonałość: Auto Watin

- Lider Innowacyjności: Carsed

- Jakość Ogłoszeń: Cichy-Zasada Volkswagen Piaseczno

- Mistrz Wagi Ciężkiej: Imperium Truck Matysek

- Najlepszy Samochód Elektryczny: Mazda 6e

- Najlepszy Samochód Miejski: Toyota Aygo X Hybrid

- Najlepszy Samochód Użytkowy: Toyota Hilux

- Najlepszy Samochód Rodzinny: Mazda CX-5

- Najlepszy Samochód Premium: Porsche 911 Turbo S

- Najlepszy Motocykl: BMW R1300 GS Adventure

- Dynamika Rozwoju: Polboto Argihandler

- Lider Responsywności: Chylińscy

- Doskonała Reputacja: Autocentrum AAA Auto Oddział Piaseczno

- Lider Rynku: Porsche Inter Auto Polska

Tegoroczne gratyfikacje w kategoriach eksperckich pokazują, że coraz większe znaczenie na rynku sprzedaży pojazdów mają firmy, które potrafią połączyć wieloletnie doświadczenie handlowe z nowoczesnym zapleczem technologicznym i optymalizacją procesów. W realiach rosnącej konkurencji i presji na koszty o przewadze rynkowej decydują dziś przede wszystkim sprawne zarządzanie operacyjne, umiejętne wykorzystywanie danych oraz wdrażanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, od której zdaniem wielu ekspertów, nie ma już odwrotu.

