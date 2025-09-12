Otomoto to jedna z wiodących platform sprzedaży pojazdów w Polsce – jakie kierunki rozwoju są dziś priorytetem?

Reklama Reklama

Patrzymy na rozwój w perspektywie całego rynku motoryzacyjnego – zarówno od strony potrzeb konsumentów, jak i wyzwań, z którymi mierzą się nasi partnerzy biznesowi. Chcemy, by nasza platforma odpowiadała na oba te aspekty i była miejscem, które łączy obie strony rynku. Naszym celem jest wspieranie rozwoju mobilności w Polsce i w Europie – chcemy, aby poszukiwanie samochodu było procesem bezpiecznym i wygodnym dla kierowców, a dla sprzedających okazją do świadomego rozwijania swojego biznesu. Rozwój platformy skupia się więc na kilku kluczowych obszarach. Po stronie kupujących konsekwentnie rozwijamy narzędzia i usługi, które sprawiają, że proces wyboru samochodu jest wygodny, bezpieczny i przejrzysty. Dbamy, aby każdy użytkownik miał dostęp nie tylko do ogłoszeń, ale także do dodatkowych funkcjonalności – od raportów historii pojazdu po oceny sprzedającego, zdalne inspekcje techniczne czy weryfikację danych z CEPiK – które ułatwiają podjęcie świadomej decyzji. Po stronie sprzedających koncentrujemy się na wsparciu biznesu sprzedających. Od lat jesteśmy obecni także w segmencie aut nowych, a dziś wznosimy tę obecność na jeszcze wyższy poziom – z silniejszą komunikacją i rozwiązaniami, które pomagają partnerom docierać do klientów oraz rozwijać sprzedaż. Zależy nam, aby współpraca z Otomoto nie była tylko miejscem promocji, ale przestrzenią, która wspiera profesjonalizację rynku i podnoszenie jego jakości. Wreszcie, Otomoto to także źródło wiedzy. Regularnie analizujemy dane, prowadzimy własne badania i dzielimy się wnioskami, które pozwalają wszystkim uczestnikom rynku – zarówno kierowcom, jak i partnerom – podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje.

Jak zmienia się profil kupujących – czy Polacy częściej poszukują samochodów używanych, nowych, a może coraz śmielej patrzą na warianty elektryczne?

Profil kupujących w Polsce zmienia się dziś bardzo dynamicznie. Jeszcze do niedawna dominowały utarte wybory – głównie używane auta z Niemiec, zwłaszcza popularne modele premium, takie jak Golf, Octavia czy BMW serii 3 i 5. Statystycznie to one wciąż cieszą się największym zainteresowaniem, a marzenia o nowych SUV-ach nadal pozostają silnym trendem. Równocześnie coraz wyraźniej zaznacza się nowa tendencja: rośnie znaczenie samochodów elektrycznych oraz ofert producentów z Azji, którzy wprowadzają na rynek cenowo dostępne modele, stanowiące realną alternatywę dla osób poszukujących nowych aut. Jednocześnie coraz wyraźniej widać rosnące zainteresowanie elektromobilnością, a jej udział w ofertach i liczbie poszukujących systematycznie rośnie. Trzeba jednak pamiętać, że Polacy podchodzą do elektromobilności z pewną ostrożnością. Najczęściej wynika to z obaw związanych z infrastrukturą czy zasięgiem. Z drugiej strony widzimy, że wraz ze spadkiem cen, większą dostępnością modeli oraz poszerzaniem oferty używanych aut elektrycznych, coraz więcej osób zaczyna rozważać ten kierunek. Jako Otomoto mamy unikalną perspektywę na te zmiany – ponieważ większość kupujących i sprzedających w Polsce korzysta z naszej platformy. Dzięki temu dysponujemy ogromną bazą danych o rynku, a dodatkowo jesteśmy częścią międzynarodowej grupy, która prowadzi podobne serwisy w innych krajach Europy. To pozwala nam dostarczać wiedzę i analizy, które wspierają zarówno klientów indywidualnych, jak i partnerów biznesowych w podejmowaniu trafniejszych decyzji.

W jaki sposób firma wykorzystuje dane i analitykę, aby lepiej dopasowywać ofertę do oczekiwań użytkowników i dealerów?