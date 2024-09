Agnieszka Czajka, General Manager Otomoto: Musimy obalać mity rosnące wokół elektromobilności

W Otomoto nie mamy wątpliwości, że samochody elektryczne są przyszłością motoryzacji i właśnie z tego powodu od lat angażujemy się w dyskusje i wydarzenia dotyczące tego tematu – takie, jak Kongres Nowej Mobilności. W tym momencie mówimy o zmianach podaży na poziomie kilkudziesięciu procent rok do roku – np. w sierpniu 2024 w Otomoto pojawiło się o 33 proc. więcej ogłoszeń sprzedaży używanych elektryków niż w dokładnie rok temu. Pamiętajmy jednak, że w Polsce elektromobilność jest na początku drogi. Na szczęście jest to bardzo dynamiczny rozwój i jestem przekonana, że popularność samochodów elektrycznych będzie wzrastać i z roku na rok coraz więcej osób będzie decydować się na wybór elektryka.

Jakie są największe bariery ekonomiczne związane z zakupem pojazdów elektrycznych w Polsce?

Trzeba powiedzieć wprost: kluczową barierą jest koszt zakupu. Dziś nowy Nissan Leaf – popularny, miejski elektryk kosztuje ponad 150 tysięcy złotych. Jednak przyglądając się ofertom używanych modeli - średnia cena jest już znacznie niższa – to mniej niż 60 tysięcy złotych. To oczywiście świadczy też o szybkiej utracie wartości samochodów elektrycznych. Wiemy, że Polacy wybierają najczęściej właśnie używane samochody. Razem z Minds&Roses w czerwcu tego roku zbadaliśmy przewidywaną zmianę podejścia, przy założeniu, że dopłaty, do zakupu używanych elektryków są dostępne. Okazuje się, że dofinansowanie zakupu używanych elektryków mogłyby zwiększyć zainteresowanie takimi samochodami nawet o 22 p.p., z poziomu 23 proc. do 45 proc. Widzimy więc, że rynek zna narzędzia do pokonania istniejących barier.

Jakie są nastroje, trendy społeczne i postawy Polaków wobec pojazdów elektrycznych?

Dominuje niepewność wynikająca z wciąż niewielkiej wiedzy o elektrykach. To potwierdza też badanie, które kilka lat temu przeprowadziliśmy z Minds&Roses. By rozwiać wątpliwości, budować wiedzę na temat samochodów elektrycznych i wspierać kupujących w podejmowaniu decyzji o zakupie pojazdu elektrycznego aktywnie angażujemy się w projekty przybliżające elektromobilność kierowcom. Kilka miesięcy temu przygotowaliśmy wraz z PSNM poradnik “EV z drugiej ręki”, w którym podpowiadaliśmy, na co zwracać uwagę szukając używanego auta elektrycznego. Poradnik wspiera też wszystkich będących już na ścieżce zakupu auta dla siebie w dobrej analizie potrzeb - często już na tym etapie niesłusznie odrzucamy myśl o wyborze auta elektrycznego. To ważne, żeby zastanowić się na przykład, ile faktycznie pokonujemy kilometrów dziennie. Statystyki, które przytaczamy w poradniku mówią, że to około 24 km, a to pozwala na zaplanowanie ładowania samochodu zaledwie… raz w tygodniu - nawet gdy wybierzemy kompaktowy model ze stosunkowo niewielką baterią. W takiej sytuacji brak ładowarki bezpośrednio obok domu przestaje być argumentem przeciwko zakupowi elektryka!

Jak rysuje się rozwój rynku wtórnego dla pojazdów elektrycznych w Polsce? Czy istnieją jakieś wyzwania specyficzne dla sprzedaży używanych EV?