Adam Simon, Senior Head of Business Development Motors Professionals Europe w OLX Group
OLX jest obecnie kluczowym graczem w digitalizacji rynku samochodów używanych w Europie, a Otomoto w Polsce. Jakie są główne priorytety produktowe w nadchodzących latach?
Najważniejszym celem jest wykorzystanie nowych technologii do rozwiązywania realnych problemów użytkowników - zarówno tych, którzy szukają samochodu, jak i tych, którzy chcą go sprzedać. Widzimy duży potencjał w AI. To narzędzie, które realnie może uprościć procesy decyzyjne i zwiększyć efektywność transakcji. Koncentrujemy się również na personalizacji doświadczeń zakupowych. Obserwujemy, że wiele osób, które rozpoczyna poszukiwania samochodu na Otomoto, nie ma sprecyzowanego modelu, a niekiedy nawet marki auta. Dzięki analizie preferencji i danych rynkowych możemy wesprzeć ich w podjęciu decyzji. Z pomocą przychodzimy także sprzedającym. Dzięki modelom AI oraz analizie zagregowanych przez nas danych dostarczamy im informacje o tym, jak kształtować ofertę, by była bardziej konkurencyjna - od sugerowanej ceny po rekomendowany moment publikacji ogłoszenia.
Jakie rozwiązania produktowe są dziś najbardziej pożądane przez segment biznesowy, czyli profesjonalnych dealerów samochodowych i jak OLX oraz Otomoto je adresują?
Profesjonalni dealerzy samochodowi chcą przede wszystkim sprzedawać szybciej i z większym zyskiem. Naszym zadaniem jest ich w tym wspierać. Wspomniałem już o precyzyjnych danych i narzędziach analitycznych, które pozwalają podejmować lepsze decyzje biznesowe. Dobrym przykładem są tutaj informacje o popycie na konkretne typy pojazdów. Dzięki nim dealerzy mogą w czasie rzeczywistym ocenić, w jakim stopniu ich oferta wpisuje się w aktualne potrzeby rynku. Jeśli samochód cieszy się dużym zainteresowaniem, sprzedawca może działać szybciej, natomiast w przypadku modeli o mniejszym popycie - odpowiednio dostosować cenę, komunikację czy kanały promocji. W tym przypadku pomocne są też modele predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji, które pozwalają przewidzieć, w jakim czasie i z jakim prawdopodobieństwem dany pojazd się sprzeda. W praktyce oznacza to, że dealer może z wyprzedzeniem wiedzieć, czy auto znajdzie nabywcę w ciągu dwóch dni, czy raczej w ciągu dwóch miesięcy.
Widzimy ogromne zmiany technologiczne - od AI przez machine learning po analitykę big data. Jak wykorzystujecie te narzędzia do poprawy dopasowania ofert, transparentności cen i efektywności sprzedaży?
Odpowiem na przykładzie rynku polskiego. W Otomoto nie chodzi tylko o wdrażanie najnowszych narzędzi. Kluczowe jest ich świadome wykorzystanie tam, gdzie faktycznie rozwiązują problemy użytkowników. Nasze modele uczą się na ogromnych zbiorach danych pochodzących z aktywności milionów użytkowników, którzy miesięcznie odwiedzają platformę Otomoto. Analizujemy, które samochody klienci oglądają, porównują i czym się interesują. Początkowo są to dane nieustrukturyzowane, które dzięki AI nabierają znaczenia. W efekcie możemy lepiej rozumieć zachowania kupujących i przewidywać ich potrzeby. Ta wiedza przekłada się na personalizację doświadczenia zakupowego, odgrywa także kluczową rolę w prognozowaniu dynamiki sprzedaży i optymalizowaniu strategii cenowych.
Rynek używanych samochodów elektrycznych i hybrydowych rośnie dynamicznie. Jakie wyzwania i szanse stwarza to dla rozwoju produktów OLX Motors i powiązanych platform?
Dynamika wzrostu rynku samochodów elektrycznych i hybrydowych to jedno z najciekawszych zjawisk, a dla OLX i Otomoto jest szansą rozwoju. Samochody elektryczne nie są już domeną wąskiej grupy entuzjastów - coraz częściej interesują się nimi użytkownicy hybryd, mieszkańcy mniejszych miast czy osoby poszukujące aut używanych. Rynek wtórny może być impulsem rozwoju, obniżając barierę wejścia dzięki temu, że elektryki stają się coraz bardziej dostępne. Pracujemy nad tym, by ułatwić kierowcom porównywanie ofert i zrozumienie całkowitych kosztów użytkowania aut elektrycznych - od zasięgu po ładowanie. Chcemy też wspierać profesjonalnych sprzedawców w rozwoju ich oferty, dostarczając im danych rynkowych, które pomogą trafnie wyceniać pojazdy oraz prognozować popyt. W dłuższej perspektywie elektromobilność może stać się jednym z głównych motorów zmian na rynku pojazdów używanych. Wymusi nowe standardy transparentności, zwiększy znaczenie danych o historii pojazdu i stanie baterii, a także zbliży rynek motoryzacyjny do nowoczesnych modeli konsumpcji - bardziej świadomych, zrównoważonych i opartych na wartości, a nie tylko cenie.
Jakie znaczenie ma dziś rola platformy w kształtowaniu transparentności rynku - zwłaszcza w obszarze historii pojazdów, wiarygodności sprzedawców i przejrzystości cen?
Otomoto pełni funkcję łącznika między kupującymi i sprzedającymi, co oznacza, że nasza platforma nie jest tylko miejscem podejmowania decyzji, ale też narzędziem budowania zaufania. Jednym z najważniejszych aspektów tej roli jest zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji o historii pojazdów. Dzięki integracji z zewnętrznymi bazami danych użytkownicy mogą zweryfikować przebieg, historię serwisową czy wcześniejsze szkody, co znacząco podnosi wiarygodność całego rynku. Równie istotna jest przejrzystość cen i mechanizmów rynkowych. Udostępniamy sprzedającym dane o popycie i podaży, co pozwala im realnie ocenić wartość pojazdu i dostosować strategię sprzedaży. Dzięki temu eliminujemy asymetrię informacji między stronami transakcji. Trzecim obszarem jest wiarygodność sprzedawców. Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia do wykrywania prób oszustw i nieuczciwych praktyk, co pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem i chronić naszych użytkowników. Transparentność to dziś kluczowy element zdrowego rynku samochodów używanych i właśnie w tym obszarze rola platform takich jak nasza jest fundamentalna.
