OLX jest obecnie kluczowym graczem w digitalizacji rynku samochodów używanych w Europie, a Otomoto w Polsce. Jakie są główne priorytety produktowe w nadchodzących latach?

Najważniejszym celem jest wykorzystanie nowych technologii do rozwiązywania realnych problemów użytkowników - zarówno tych, którzy szukają samochodu, jak i tych, którzy chcą go sprzedać. Widzimy duży potencjał w AI. To narzędzie, które realnie może uprościć procesy decyzyjne i zwiększyć efektywność transakcji. Koncentrujemy się również na personalizacji doświadczeń zakupowych. Obserwujemy, że wiele osób, które rozpoczyna poszukiwania samochodu na Otomoto, nie ma sprecyzowanego modelu, a niekiedy nawet marki auta. Dzięki analizie preferencji i danych rynkowych możemy wesprzeć ich w podjęciu decyzji. Z pomocą przychodzimy także sprzedającym. Dzięki modelom AI oraz analizie zagregowanych przez nas danych dostarczamy im informacje o tym, jak kształtować ofertę, by była bardziej konkurencyjna - od sugerowanej ceny po rekomendowany moment publikacji ogłoszenia.

Jakie rozwiązania produktowe są dziś najbardziej pożądane przez segment biznesowy, czyli profesjonalnych dealerów samochodowych i jak OLX oraz Otomoto je adresują?

Profesjonalni dealerzy samochodowi chcą przede wszystkim sprzedawać szybciej i z większym zyskiem. Naszym zadaniem jest ich w tym wspierać. Wspomniałem już o precyzyjnych danych i narzędziach analitycznych, które pozwalają podejmować lepsze decyzje biznesowe. Dobrym przykładem są tutaj informacje o popycie na konkretne typy pojazdów. Dzięki nim dealerzy mogą w czasie rzeczywistym ocenić, w jakim stopniu ich oferta wpisuje się w aktualne potrzeby rynku. Jeśli samochód cieszy się dużym zainteresowaniem, sprzedawca może działać szybciej, natomiast w przypadku modeli o mniejszym popycie - odpowiednio dostosować cenę, komunikację czy kanały promocji. W tym przypadku pomocne są też modele predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji, które pozwalają przewidzieć, w jakim czasie i z jakim prawdopodobieństwem dany pojazd się sprzeda. W praktyce oznacza to, że dealer może z wyprzedzeniem wiedzieć, czy auto znajdzie nabywcę w ciągu dwóch dni, czy raczej w ciągu dwóch miesięcy.

Widzimy ogromne zmiany technologiczne - od AI przez machine learning po analitykę big data. Jak wykorzystujecie te narzędzia do poprawy dopasowania ofert, transparentności cen i efektywności sprzedaży?